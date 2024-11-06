Seçimin Kazananı Türk Astrolog Oldu: Can Aydoğmuş ABD Seçim Sonucunu Önceden Söylemiş!
Seçimin Kazananı Türk Astrolog Oldu: Can Aydoğmuş ABD Seçim Sonucunu Önceden Söylemiş!
Tüm dünya, 5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerini yakından takip etti. Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği seçimin sonucu, merakla bekleniyordu.
Seçimin kazanan ismi Trump olurken astrolog Can Aydoğmuş'un tahminleri de doğru çıktı!
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ABD, 5 Kasım'da Başkanını seçmek için sandık başındaydı.
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Donald Trump, kazandığı 277 delegeyle rakibi Kamala Harris'in önüne geçerek ABD'nin yeni başkanı oldu.
Trump, zaferini kutlarken gözler de sosyal medya paylaşımlarına çevrildi.
Ünlü astrolog Can Aydoğmuş da bu geleneği bozmamış, 14 Ekim'de yaptığı paylaşımda ABD seçimlerinin kazanan isminin Trump olacağını duyurmuştu.
Buyurun, 14 Ekim tarihli o paylaşım;
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Tabii sonrasında Aydoğmuş, sevincini paylaşmayı da ihmal etmedi.
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