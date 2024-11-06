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Seçimin Kazananı Türk Astrolog Oldu: Can Aydoğmuş ABD Seçim Sonucunu Önceden Söylemiş!

Seçimin Kazananı Türk Astrolog Oldu: Can Aydoğmuş ABD Seçim Sonucunu Önceden Söylemiş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 16:25

Tüm dünya, 5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerini yakından takip etti. Donald Trump ve Kamala Harris'in karşı karşıya geldiği seçimin sonucu, merakla bekleniyordu.

Seçimin kazanan ismi Trump olurken astrolog Can Aydoğmuş'un tahminleri de doğru çıktı!

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ABD, 5 Kasım'da Başkanını seçmek için sandık başındaydı.

ABD, 5 Kasım'da Başkanını seçmek için sandık başındaydı.

Aylar süren seçim çalışmalarının sonuna gelindi, halk son kararı vermek için sandık başına gitti. Tüm ülkeler tarafından canlı takip edilen seçimlerin sonucu ise 6 Kasım'da belli oldu.

Donald Trump, kazandığı 277 delegeyle rakibi Kamala Harris'in önüne geçerek ABD'nin yeni başkanı oldu.

Donald Trump, kazandığı 277 delegeyle rakibi Kamala Harris'in önüne geçerek ABD'nin yeni başkanı oldu.

Trump, zaferini kutlarken gözler de sosyal medya paylaşımlarına çevrildi.

Trump, zaferini kutlarken gözler de sosyal medya paylaşımlarına çevrildi.

Amerikalı vatandaşların hem sevinç hem de üzüntü dolu paylaşımları, birçok seçim geçiren halkımıza tanıdık geldi.

Bizde adettendir, seçim sonuçları da derbi sonuçları da astrologlar tarafından tahmin edilir.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş da bu geleneği bozmamış, 14 Ekim'de yaptığı paylaşımda ABD seçimlerinin kazanan isminin Trump olacağını duyurmuştu.

Ünlü astrolog Can Aydoğmuş da bu geleneği bozmamış, 14 Ekim'de yaptığı paylaşımda ABD seçimlerinin kazanan isminin Trump olacağını duyurmuştu.

6 Kasım'da netleşen sonuçların ardından, Aydoğmuş'un o paylaşımı akıllara geldi. Seçimin kazanan ismini doğru bilen Can Aydoğmuş, bir nevi seçimin kazanan ismi oldu.

Buyurun, 14 Ekim tarihli o paylaşım;

Buyurun, 14 Ekim tarihli o paylaşım;
twitter.com
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Tabii sonrasında Aydoğmuş, sevincini paylaşmayı da ihmal etmedi.

Tabii sonrasında Aydoğmuş, sevincini paylaşmayı da ihmal etmedi.
twitter.com

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