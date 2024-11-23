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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.11.2024 - 01:47

Tarihin derinlerine, zamanın ötesine bir yolculuğa var mısınız? Geçmişin izlerini günümüze taşıyan birbirinden eşsiz tarihi eserlerle hayata bakış açınız değişecek. Zamana meydan okuyan eserler, geçmişin sırları ve gelecek arasında köprü olacak. Her yeni bilgi ile şaşırmaya hazırsanız, başlayalım. Acaba, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 tarihi eser arasından hangisi favoriniz olacak! 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. 3 bin yıl öncesine gidiyoruz: Krallar Vadisi'ndeki savaş arabası

1. 3 bin yıl öncesine gidiyoruz: Krallar Vadisi'ndeki savaş arabası

Arkeolog Howard Carter tarafından 1903 yılında Krallar Vadisi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında Thutmose IV'ün mezarı kazıldı. Burada tahminen 3.400 yıl öncesine ait olan bir savaş arabası gövdesi keşfedildi. Üstelik eser üzerindeki oymalarla göz kamaştırıyor ve Mısır'dan günümüze uluşan nadide savaş arabalarından biri.

2. Beyaz Tara, Yeşil Tara ve Bhrikuti ikonu

2. Beyaz Tara, Yeşil Tara ve Bhrikuti ikonu

M.S. 8. yüzyıla ait olan bu ikon Hindistan'da bulundu. İkonda, Beyaz Tara ile Bhrikuti arasında kalan Yeşil Tara'yı görüyoruz.

3. 1909 tarihli yemek menü kartı

3. 1909 tarihli yemek menü kartı

1909 tarihli bu son derece özel yemek menü kartı, Fransız şarap imalathanesi Moët et Chandon tarafından hazırlanmış.

4. İsveç Kralı III. Gustav'ın balo kıyafeti

4. İsveç Kralı III. Gustav'ın balo kıyafeti

16 Mart 1792 tarihinde uğradığı suikast sırasında giydiği maskeli balo kıyafetiyle İsveç Kralı III. Gustav karşınızda!

5. 1650'lerden kalan kıymetli bir mücevher

5. 1650'lerden kalan kıymetli bir mücevher

Tahmini olarak 1650'lerden kalma olan bu kolyenin üzerinde Kral Pratapamalla'nın adı yazıyor. Ayrıca kolyedeki işlemeler kadar, Budist tanrılarını tasvir edilişi de dikkat çekiyor.

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6. Tahmin bile edemezsiniz: Bu bir tütün kesme makinesi

6. Tahmin bile edemezsiniz: Bu bir tütün kesme makinesi

1878 yılına tarihlenen ahşap, ip ve metalden yapılmış olan bu portatif, aslında tütün kesme makinesinin patent modeli.

7. 1442'den kalma bir Göksel Yarımküre

7. 1442'den kalma bir Göksel Yarımküre

San Lorenzo, Floransa'da bulunan bu göz kamaştırıcı tarihi eser ise 1442 yılına ait. Giuliano Pesello'ya atfedilmiş eser, Sagrestia Vecchia'daki Göksel Yarımküre

8. İşte uzaylıyı anımsatan eserlerden bir: M.S. 11. yüzyıl taş bloğa oyulmuş iri gözler

8. İşte uzaylıyı anımsatan eserlerden bir: M.S. 11. yüzyıl taş bloğa oyulmuş iri gözler

Fransız Polinezyası'ndaki Marquesas Adaları'nın bir parçası olan uzak Pasifik adası Nuku Hiva'ya gidiyoruz. M.S. 11. yüzyıla tarihlenen ve taş bloğa oyulmuş iri gözlü figürler, tarihçilerin tahminine göre tanrıların ya da bir zamanların atalarının tasviri.

9. Ana tanrıça Kibele'nin mermer heykeli

9. Ana tanrıça Kibele'nin mermer heykeli

Ana tanrıça Kibele'ye ait olan bu 2100 yıllık mermer heykel ise ülkemizde bulundu. Kibele, Kurul Kalesi'nde tahtında oturuyor.

10. Roma Vesta Tapınağı'nın mantardan yapılmış modeli!

10. Roma Vesta Tapınağı'nın mantardan yapılmış modeli!

1810 ila 1830 yıllarına tarihlenen Antik Roma Vesta Tapınağı'nın modeli, ahşap tabanlı, preslenmiş, oyulmuş ve kesilmiş mantardan yapılmış. Her detayı ile orijinalinin bir kopyası olan bu minyatür model ise İtalya, Tivoli'de bulundu.

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11. Bu kez M.Ö. 1200'lere gidiyoruz: II. Ramses heykeli

11. Bu kez M.Ö. 1200'lere gidiyoruz: II. Ramses heykeli

M.Ö. 1279'dan 1213'e kadar hüküm sürmüş olan II. Ramses'e ait bu heykel, Mısır'ın Tanis kentinde bulundu. Ramses'in başında ise Yukarı Mısır'ın bowling pimi şekline benzetilen beyaz tacı, yani hedjet takılı.

12. Geç Ming İmparatorluğu'ndan kalma bir Çin işkencesi sahnesi!

12. Geç Ming İmparatorluğu'ndan kalma bir Çin işkencesi sahnesi!

Geç Ming İmparatorluğu'ndan kalma bu eserde, Çin'deki bir işkence sahnesi resmedilmiş. Arkeologlara göre, eserde bir memurun işkence gördüğü anlar yer alıyor.

13. Sekiz yunuslu dairesel polikandelon

13. Sekiz yunuslu dairesel polikandelon

Dairesel polikandelon, tahminen 6. yüzyılın ortalarında Bizans döneminde tasarlanmış. Sekiz yunus figürü ile süslenmiş dairesel polikandelon, gümüş, yaldız ve niello gibi değerli madenlerle işlenmiş. Günümüzde ise Dumbarton Oaks koleksiyonunda yerini alıyor.

14. Frigya şapkalı ahşap meşe heykel

14. Frigya şapkalı ahşap meşe heykel

1500'lerin ortası ila 1600'lerin ortasına kadar uzanan savaştan geriye kalan! Heykelin, bu dönemde kullanılan bir savaş gemisinden geldiğine inanılıyor. Frigya şapkalı bu ahşap meşe heykel, Hollandalı karides balıkçıları tarafından Hollanda Wadden Adalar'ından birinde keşfedildi.

15. "Deriden Soyulmuş Lord"u temsil eden antropomorfik bir figür!

15. "Deriden Soyulmuş Lord"u temsil eden antropomorfik bir figür!

Günümüzde Mexico şehrinin sınırlarında yer alan Antik Aztek İmparatorluğunun başkenti Tenochtitlan'ın Moyotlan bölgesinde 2022 yılında keşfedildi. Arkeologlar, figürün Aztek tanrılarından birine ait olduğunu düşünüyor. Hatta muhtemelen figür, bahar ve yeniden doğuşun tanrısı Xipe Totec'i temsil ediyor.  

Xipe Totec olarak bilinin bu tanrının kurban edilen ve deriden bir takım elbise giyen, 'Deriden Soyulmuş Lord'u olduğu öngörülüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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