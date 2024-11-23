Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Günümüzde Mexico şehrinin sınırlarında yer alan Antik Aztek İmparatorluğunun başkenti Tenochtitlan'ın Moyotlan bölgesinde 2022 yılında keşfedildi. Arkeologlar, figürün Aztek tanrılarından birine ait olduğunu düşünüyor. Hatta muhtemelen figür, bahar ve yeniden doğuşun tanrısı Xipe Totec'i temsil ediyor.

Xipe Totec olarak bilinin bu tanrının kurban edilen ve deriden bir takım elbise giyen, 'Deriden Soyulmuş Lord'u olduğu öngörülüyor.