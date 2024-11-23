Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Tarihin derinlerine, zamanın ötesine bir yolculuğa var mısınız? Geçmişin izlerini günümüze taşıyan birbirinden eşsiz tarihi eserlerle hayata bakış açınız değişecek. Zamana meydan okuyan eserler, geçmişin sırları ve gelecek arasında köprü olacak. Her yeni bilgi ile şaşırmaya hazırsanız, başlayalım. Acaba, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 tarihi eser arasından hangisi favoriniz olacak!
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. 3 bin yıl öncesine gidiyoruz: Krallar Vadisi'ndeki savaş arabası
2. Beyaz Tara, Yeşil Tara ve Bhrikuti ikonu
3. 1909 tarihli yemek menü kartı
4. İsveç Kralı III. Gustav'ın balo kıyafeti
5. 1650'lerden kalan kıymetli bir mücevher
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6. Tahmin bile edemezsiniz: Bu bir tütün kesme makinesi
7. 1442'den kalma bir Göksel Yarımküre
8. İşte uzaylıyı anımsatan eserlerden bir: M.S. 11. yüzyıl taş bloğa oyulmuş iri gözler
9. Ana tanrıça Kibele'nin mermer heykeli
10. Roma Vesta Tapınağı'nın mantardan yapılmış modeli!
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11. Bu kez M.Ö. 1200'lere gidiyoruz: II. Ramses heykeli
12. Geç Ming İmparatorluğu'ndan kalma bir Çin işkencesi sahnesi!
13. Sekiz yunuslu dairesel polikandelon
14. Frigya şapkalı ahşap meşe heykel
15. "Deriden Soyulmuş Lord"u temsil eden antropomorfik bir figür!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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