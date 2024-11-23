Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
Tasarım yapabilmek yaratıcılık ve zeka ister! Bunu biliyoruz ama bazı tasarımların nasıl bir kafa ile yapıldığını bilmeyi sahiden çok istiyoruz. Çünkü gördüklerimize inanmakta dahi zorlandık. Zihninizi karıştıracak ve algınızla oynayacak bu tasarımlarla bakış açınız değişebilir. Sizin için derlediğimiz 9gag tasarımları arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın!
İşte, başlıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Ünlü mimardan: "Bazı yolların sonunda varılacak bir yer yoktur" adlı çalışma ile başlıyoruz!
2. Alışveriş arabaları orada zorla tutuluyor gibi!
3. Hizmetin böylesi: Aynı anda hem ıslak hem de kuru...
4. Üzgünüz ama nereye yönlendirdiklerini onlar da bilmiyor!
5. Biz pek öyle görmesek de aslında futbol sahası masa örtüsü olarak alınmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gördüğümüz en eğitici park: Ders ise sindirim sistemi
7. Peki, her evin çatısı olmak zorunda mı?
8. Duraklar sahiden durmak için yapılmış!
9. İşte önüme çıkan engeller...
10. Musluğunuzun eksik parçasını bulduk!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hayaller ve gerçekler...
12. Bir kez daha görüyoruz ki pazarlama her şeydir!
13. Harry Potter'ın efsaneleşmiş büyücü dünyası şeçmen şapkasını böyle görmeyi ise hiç beklemiyorduk!
14. Acaba siz, düşme garantili merdivenlerden inmeye cesaret edebilir misiniz?
15. İstenmeyen misafirler için hazırlanan küçük tuzaklar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın