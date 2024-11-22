Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Sizinle şöyle unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkalım! Tadını bilmeseniz de aklınızdan silinmeyecek, gözünüzün önünden gitmeyecek bu sunumlar karşısında adeta nutkunuz tutulacak. En iştahlımıza bile 'Ben pes ettim' dedirtecek sunumlar ile haftanın lezzetlerine göz atıyoruz. Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 sunumdan favorinizi, yorumlara yazmayı unutmayın!
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. Diyetteyseniz, gözünüze yangın merdivenine bırakılmış lezzetli ödüller gibi gürünecek!
2. Sıradaki lezzetimiz ise 55 dolarlık Bloody Mary tavuk: Sanıyoruz, bu sizi biraz zorlayabilir...
3. Ve karşınızda kızarmanın biraz ötesine geçip kurumuş balık ve leziz yeşil sosu!
4. Tabii bu seri kürekte sunum olmadan olmaz!
5. Biraz tatlı biraz tuzlu... İşler karışıyor!
6. Atlayın, Hint restoranına gidiyoruz!
7. Peki, yeşil şeyin üstünde sushi yemek isteyen var mı?
8. Sıcak olduğu için mi tepsi de, yoksa dökmeyin diye mi?
9. Sanıyoruz bizi hipnoz etkisiyle şişmanlatacaklar: Az sonra gözleriniz kamaşacak...
10. Önce hangi şişi çekeceksiniz?
11. Sunum için özel tasarlanmış üstelik!
12. Porsiyon mükemmel, ama o delikli süzceçten salatanın suyu akabilir.
13. Bunun ne olduğunu da siz bilin, çünkü biz bilmiyoruz!
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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