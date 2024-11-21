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Duvara Bantlanmış Muz 6,2 Milyon Dolara Satıldı! Manhattan'dan 35 Sente Alındı "Comedian" Adlı Esere Dönüştü

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Duvara Bantlanmış Muz 6,2 Milyon Dolara Satıldı! Manhattan'dan 35 Sente Alındı "Comedian" Adlı Esere Dönüştü

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 12:12

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın, kavramsal sanat eseri 'Comedian' açık artırmaya çıkarıldı. Yıllardır sanat dünyasında tartışmalara neden olan duvara bantlanmış olan muz, New York’taki Sotheby’s müzayedesinde 6,2 milyon dolara satıldı. Muhtemelen dünyanın en pahalı meyvesi olan eserin sahibi kripto girişimcisi Justin Sun oldu. Kripto para platformu TRON'un sahibi olan Sun, satın aldığı esere dair yorumda bulunmayı da ihmal etmedi. 

İşte, 6,2 milyon dolarlık kavramsal sanat eseri 'Comedian'

Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/11/20/ar...
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Ünlü şakacı Cattelan'ın 2019 yılından beri tartışmaların gündeminde yer alan eseri "Comedian", Çarşamba günü Sotheby’s müzayedesinde gerçekleştirilen açık artırmada satıldı.

Ünlü şakacı Cattelan'ın 2019 yılından beri tartışmaların gündeminde yer alan eseri "Comedian", Çarşamba günü Sotheby’s müzayedesinde gerçekleştirilen açık artırmada satıldı.

Dünyanın muhtemelen en pahalı meyvesi olan, 'Komedyen' adlı eser, duvara bantlanmış bir muzdan oluşuyor. 6,2 milyon dolara Kripto para platformu TRON'un kurucusu Çin doğumlu kripto girişimicisi Justin Sun tarafından satın alındı.

Sun, hızlı teklif vererek 6 rakibini geride bıraktı!

Sun, hızlı teklif vererek 6 rakibini geride bıraktı!

Müzayedede büyük bir ilgi gören eser için açık artırma, 800 bin dolar ile başladı. Sadece birkaç dakika içinde 2 milyon dolara ulaşan teklifler, hızla 4 milyona da ulaştı. Bu sırada müzayedeci Oliver Barker, 'Bunlar asla söyleyeceğimi düşünmediğim kelimelerdi: Muz 5,2 milyon dolara satıldı.' diye duyurdu. 

Justin Sun'ın 5,2 milyon dolarlık teklifi üzerine ücretlerle birlikte ödenen toplam fiyat 6,2 milyon dolar oldu. Satıştan müzayede 1 milyon dolarlık komisyon aldı.

Sotheby's müzayedesinde eserin 1 milyon ila 1,5 milyon dolar arasında satılacağı düşünülüyordu!

Sotheby's müzayedesinde eserin 1 milyon ila 1,5 milyon dolar arasında satılacağı düşünülüyordu!

Ancak Sun'ın 5,2 milyon dolarlık teklifi ile 'Komedyen'e, müzayede evinin tahmininden neredeyse 6 kat fazla para ödenci

İlk kez 2019 yılında Art Basel Miami Beach'te sergilenen eser, sanat dünyasını ikiye bölmüştü!

İlk kez 2019 yılında Art Basel Miami Beach'te sergilenen eser, sanat dünyasını ikiye bölmüştü!

Eser, Perrotin Gallery'nin 'Comedian'in üç baskısını her biri 120.000 ila 150.000 dolara sattığı Art Basel Miami Beach'te ortaya çıkmıştı. Muz, duvarda sergilendiği sırada bir performans sanatçısı olan David Datuna tarafından duvardan koparılıp yenmişti. 

Bu sırada kimileri eseri eleştirmiş kimileri ise güçlü bir hiciv aracı olarak görmüştü.

Peki, şimdi duvara bantlanmış olan muz 6,2 milyonluk muza ne olacak?

Peki, şimdi duvara bantlanmış olan muz 6,2 milyonluk muza ne olacak?

Eser, sahiplerinin çürüdüğünde muzu değiştirebilmeleri adına bir 'orijinallik sertifikası' ve kurulum talimatlarıyla birlikte geliyor. 

Sotheby's'in duvarına bantlanmış olan gerçek muz ise Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki yakındaki bir meyve standından sadece 35 sente satın alındı.

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Müşteriler için sanat eserlerinin yatırım potansiyelini takip eden Michael Moses, son 10 yılda azalan ya da sabit kalan piyasa getirilerini ele aldı ve "Bu büyüleyici bir varlık çünkü bundan o kadar çok keyif alabilirsiniz ki insanlar daha düşük getirileri kabul etmeye isteklidir. Keyif, şakaya gelmez." dedi!

Müşteriler için sanat eserlerinin yatırım potansiyelini takip eden Michael Moses, son 10 yılda azalan ya da sabit kalan piyasa getirilerini ele aldı ve "Bu büyüleyici bir varlık çünkü bundan o kadar çok keyif alabilirsiniz ki insanlar daha düşük getirileri kabul etmeye isteklidir. Keyif, şakaya gelmez." dedi!

'Komedyen'in sahibi Sun ise yaptığı bir açıklamada 'sanat, memler ve kripto para topluluğu dünyalarını birbirine bağlayan kültürel bir fenomeni temsil ettiğini' söyledi. 

Hong Kong'dan müzayedeyi izleyen Sun, 'önümüzdeki günlerde, sanat tarihindeki ve popüler kültürdeki yerini onurlandırarak bu eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğim' diye ekledi.

Aslında "Comedian", Sotheby's yöneticisi Michael Bouhanna'nın hicivli sanat eserinin adını taşıyan bir kripto para birimini anonim olarak piyasaya sürmesi ile de dikkatleri üzerine çekti!

Aslında "Comedian", Sotheby's yöneticisi Michael Bouhanna'nın hicivli sanat eserinin adını taşıyan bir kripto para birimini anonim olarak piyasaya sürmesi ile de dikkatleri üzerine çekti!

Çevrimiçi tüccarlar bu yüzden Bouhanna'ı müzayede evinden bilgi kullanmakla suçladı. Ve tokenın artan fiyatından finansal olarak yararlandığını iddia ettiler.  

Bouhanna ise yaptığı açıklamada 'Token'ı anonim olarak başlatmayı seçtiğinin' altını çizdi ve 'Onu kişisel profili veya profesyonel bağlantılarıyla ilişkilendirmek istemediğini' söyleyerek suçlamaları reddetti.

Ayrıca İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, "Çağdaş Sanat’ın en zeki kışkırtıcılarından biri" olarak nitelendirildi.

Ayrıca İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, "Çağdaş Sanat’ın en zeki kışkırtıcılarından biri" olarak nitelendirildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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