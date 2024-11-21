Duvara Bantlanmış Muz 6,2 Milyon Dolara Satıldı! Manhattan'dan 35 Sente Alındı "Comedian" Adlı Esere Dönüştü
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Duvara Bantlanmış Muz 6,2 Milyon Dolara Satıldı! Manhattan'dan 35 Sente Alındı "Comedian" Adlı Esere Dönüştü
Kaynak: https://www.nytimes.com/2024/11/20/ar...
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın, kavramsal sanat eseri 'Comedian' açık artırmaya çıkarıldı. Yıllardır sanat dünyasında tartışmalara neden olan duvara bantlanmış olan muz, New York’taki Sotheby’s müzayedesinde 6,2 milyon dolara satıldı. Muhtemelen dünyanın en pahalı meyvesi olan eserin sahibi kripto girişimcisi Justin Sun oldu. Kripto para platformu TRON'un sahibi olan Sun, satın aldığı esere dair yorumda bulunmayı da ihmal etmedi.
İşte, 6,2 milyon dolarlık kavramsal sanat eseri 'Comedian'
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Ünlü şakacı Cattelan'ın 2019 yılından beri tartışmaların gündeminde yer alan eseri "Comedian", Çarşamba günü Sotheby’s müzayedesinde gerçekleştirilen açık artırmada satıldı.
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Sun, hızlı teklif vererek 6 rakibini geride bıraktı!
Sotheby's müzayedesinde eserin 1 milyon ila 1,5 milyon dolar arasında satılacağı düşünülüyordu!
İlk kez 2019 yılında Art Basel Miami Beach'te sergilenen eser, sanat dünyasını ikiye bölmüştü!
Peki, şimdi duvara bantlanmış olan muz 6,2 milyonluk muza ne olacak?
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Müşteriler için sanat eserlerinin yatırım potansiyelini takip eden Michael Moses, son 10 yılda azalan ya da sabit kalan piyasa getirilerini ele aldı ve "Bu büyüleyici bir varlık çünkü bundan o kadar çok keyif alabilirsiniz ki insanlar daha düşük getirileri kabul etmeye isteklidir. Keyif, şakaya gelmez." dedi!
Aslında "Comedian", Sotheby's yöneticisi Michael Bouhanna'nın hicivli sanat eserinin adını taşıyan bir kripto para birimini anonim olarak piyasaya sürmesi ile de dikkatleri üzerine çekti!
Ayrıca İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, "Çağdaş Sanat’ın en zeki kışkırtıcılarından biri" olarak nitelendirildi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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