Duvara Bantlanmış Muz 6,2 Milyon Dolara Satıldı! Manhattan'dan 35 Sente Alındı "Comedian" Adlı Esere Dönüştü

Müzayedede büyük bir ilgi gören eser için açık artırma, 800 bin dolar ile başladı. Sadece birkaç dakika içinde 2 milyon dolara ulaşan teklifler, hızla 4 milyona da ulaştı. Bu sırada müzayedeci Oliver Barker, 'Bunlar asla söyleyeceğimi düşünmediğim kelimelerdi: Muz 5,2 milyon dolara satıldı.' diye duyurdu.

Justin Sun'ın 5,2 milyon dolarlık teklifi üzerine ücretlerle birlikte ödenen toplam fiyat 6,2 milyon dolar oldu. Satıştan müzayede 1 milyon dolarlık komisyon aldı.