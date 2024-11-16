Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Belki de zamanın en iyileriydiler ama şimdilerde terk edilmiş diyarlarda ve fotoğraflarda kaldılar! Geçmişin izlerini taşıyan birbirinden ilginç terk edilenler sizin de ilginizi çekecek. Dahası her karede sanata dönüşen tarihin izleri gözünüzü kamaştıracak. Hadi deklanşöre basmak için en iyi yerleri seçenlerle tanışın.
İşte, tarihin ve sanatın birleştiği yerler...
Kaynak: Wolf of X
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1. İlk durağımız, bataklıkta terk edilen bu Rus helikopteri
2. Tarihi 1970'lere dayanan Oz Diyarı Tema Parkı
3. Lifan 330 EV 01 mezarlığı
4. Güneş'in enfes ışıltısı altında tamamen doğaya bırakılan o sera
5. Bethlehem Steel, Amerika'nın en büyük çelik üreticilerinden biriydi
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6. World Discoverer, 2000 yılından beri Solomon Adaları'ndaki kum sineği geçidinde sıkıştığı yerde!
7. Vermont'ta zamanla doğanın sarmaladığı o kale!
8. II Dünya Savaşı'nın sular altında kalan yanları...
9. 1912'den günümüze: New Bedford Orpheum
10. İrlanda'da tarihinin eşsiz yapılarından biri: İşte terk edilmiş bir kale...
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11. Detroit'teki Mark Twain Kütüphanesi
12. 50'lerden kalma bir restoran
13. Avustralya'nın Queensland eyaleti Magnetic Adası'ndaki batık gemi
14. Savaşın paslı izleri: Sığınaktaki bu Mig-23 Sovyet savaş uçağı paslanmaya terk edilmiş
15. Son durağımız, Belçika'daki bu soğutma kulesi
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