Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Belki de zamanın en iyileriydiler ama şimdilerde terk edilmiş diyarlarda ve fotoğraflarda kaldılar! Geçmişin izlerini taşıyan birbirinden ilginç terk edilenler sizin de ilginizi çekecek. Dahası her karede sanata dönüşen tarihin izleri gözünüzü kamaştıracak. Hadi deklanşöre basmak için en iyi yerleri seçenlerle tanışın.

İşte, tarihin ve sanatın birleştiği yerler...

Kaynak: Wolf of X