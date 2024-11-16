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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 23:08

Belki de zamanın en iyileriydiler ama şimdilerde terk edilmiş diyarlarda ve fotoğraflarda kaldılar! Geçmişin izlerini taşıyan birbirinden ilginç terk edilenler sizin de ilginizi çekecek. Dahası her karede sanata dönüşen tarihin izleri gözünüzü kamaştıracak. Hadi deklanşöre basmak için en iyi yerleri seçenlerle tanışın. 

İşte, tarihin ve sanatın birleştiği yerler... 

Kaynak: Wolf of X

Geçen Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. İlk durağımız, bataklıkta terk edilen bu Rus helikopteri

1. İlk durağımız, bataklıkta terk edilen bu Rus helikopteri

2. Tarihi 1970'lere dayanan Oz Diyarı Tema Parkı

2. Tarihi 1970'lere dayanan Oz Diyarı Tema Parkı

Kuzey Carolina'daki bu terk edilmiş Oz Diyarı Tema Parkı, 1970 yılında ürkütücü bir sarı tuğla yoluyla açıldı. Ta ki Zümrüt Şehir kapılarını kapatana dek on yıl açık kaldı.

3. Lifan 330 EV 01 mezarlığı

3. Lifan 330 EV 01 mezarlığı

2018 yılında Panda Auto, Çin'deki ilk paylaşımlı otonom araç programını başlattı. Fakat Lifan Group 2021 yılında müşterilerin depozito iadesini bile yapamadan iflas etti.

4. Güneş'in enfes ışıltısı altında tamamen doğaya bırakılan o sera

4. Güneş'in enfes ışıltısı altında tamamen doğaya bırakılan o sera

5. Bethlehem Steel, Amerika'nın en büyük çelik üreticilerinden biriydi

5. Bethlehem Steel, Amerika'nın en büyük çelik üreticilerinden biriydi

Tarihi, 1857 yılında Bethlehem Iron Company'nin kuruluşuna kadar uzanan Bethlehem Steel 2001 yılında resmi olarak iflas etti. Böylece Empire State Binası'nda bile imzası olan Bethlehem Çelik sonsuza dek tarihe gömüldü.

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6. World Discoverer, 2000 yılından beri Solomon Adaları'ndaki kum sineği geçidinde sıkıştığı yerde!

6. World Discoverer, 2000 yılından beri Solomon Adaları'ndaki kum sineği geçidinde sıkıştığı yerde!

Alman bir keşif gemisi olan World Discoverer, 29 Nisan 2000 tarihinde Solomon Adaları'nda bulunan kum sineği geçidinde keşfedilmemiş bir resif ile karşılaştı ve burada sıkışıp kaldı. Yolcular yaralanmadı ancak gemi kurtarılamadı... 

'World Discoverer' isimli bu yolcu gemisi 2000 yılında Solomon Adaları'ndaki bu bölgede sıkışıp kaldı.

🚢Yolcular yaralanmadı ancak büyük gemi sıkıştığı yerden kurtarılamadı ve geride bırakıldı.

7. Vermont'ta zamanla doğanın sarmaladığı o kale!

7. Vermont'ta zamanla doğanın sarmaladığı o kale!

8. II Dünya Savaşı'nın sular altında kalan yanları...

8. II Dünya Savaşı'nın sular altında kalan yanları...

Japon savaş uçağı, günümüzde Guam açıklarındaki sığ suda enkaz halinde doğaya karışıyor.

9. 1912'den günümüze: New Bedford Orpheum

9. 1912'den günümüze: New Bedford Orpheum

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan New Bedford Orpheum, eski bir tiyatro ve eğlence binasıdır. Hâlâ göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olan yapı, 1912 yılında açıldı ancak 1959 yılında kapatıldı.

10. İrlanda'da tarihinin eşsiz yapılarından biri: İşte terk edilmiş bir kale...

10. İrlanda'da tarihinin eşsiz yapılarından biri: İşte terk edilmiş bir kale...
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11. Detroit'teki Mark Twain Kütüphanesi

11. Detroit'teki Mark Twain Kütüphanesi

Tarihin izlerini taşıyan Detroit'deki bu kütüphane 1996 yılında tadilat sebebiyle kapatıldı. Ancak bir daha açılmadı...

12. 50'lerden kalma bir restoran

12. 50'lerden kalma bir restoran

13. Avustralya'nın Queensland eyaleti Magnetic Adası'ndaki batık gemi

13. Avustralya'nın Queensland eyaleti Magnetic Adası'ndaki batık gemi

City of Adelaide, 1863 yılında İskoçya'da suya indi. Uzun yıllar Avustralya'ya yolcu ve kargo hizmeti veren gemi 1916 yılında Queensland kıyılarında battı.

14. Savaşın paslı izleri: Sığınaktaki bu Mig-23 Sovyet savaş uçağı paslanmaya terk edilmiş

14. Savaşın paslı izleri: Sığınaktaki bu Mig-23 Sovyet savaş uçağı paslanmaya terk edilmiş

Mig-23 Sovyet savaş uçağı, Rusya'nın doğusunda Amur Nehri kıyısındaki Komsomolsk-on-Amur şehrinde yer alıyor.

15. Son durağımız, Belçika'daki bu soğutma kulesi

15. Son durağımız, Belçika'daki bu soğutma kulesi

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