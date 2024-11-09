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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 23:22

Benzeri olmayan anları kayıt altına alan zaman yolcuları ile tanışın! Onlar çektikleri muazzam karelerle geçmişi, dondurdular. Günümüzün Rönesans tabloları diyebileceğimiz cinsteki bu karelerle, hem geçmişe gideceksiniz hem de eşsiz anlara tanıklık edeceksiniz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 kareden favoriniz hangisi olacak

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/

Geçtiğimiz Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. 1949 yılından kalma bu görüntüde rahibeler televizyon izliyor

1. 1949 yılından kalma bu görüntüde rahibeler televizyon izliyor

2. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 23 semtinden biri olan Şibuya'da bir gecenin sakinliği

2. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 23 semtinden biri olan Şibuya'da bir gecenin sakinliği

3. Uykunun en tatlısı: 1950'de anaokulunda olan bu çocuklar şimdi nerede acaba?

3. Uykunun en tatlısı: 1950'de anaokulunda olan bu çocuklar şimdi nerede acaba?

4. 1965, Vietnam savaşında bir asker

4. 1965, Vietnam savaşında bir asker

5. Sizce de tablo yapılası değil mi?

5. Sizce de tablo yapılası değil mi?
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6. İngiltere'nin kuzeybatısındaki Consett Durham Kontluğu, 1974

6. İngiltere'nin kuzeybatısındaki Consett Durham Kontluğu, 1974

Fotoğraf: Don McCullin

7. Nazi kampı gözetmeni Gerda Steinhoff'un tutuklulara işkence edip öldürmekten yargılandığı anlar!

7. Nazi kampı gözetmeni Gerda Steinhoff'un tutuklulara işkence edip öldürmekten yargılandığı anlar!

Ortada gülümsemesini bastıran kişi Steinhoff! Gerda Steinhoff'un dışında, Stutthof kampındaki suçlanan kadın gözetmenlerin pek çoğu yargılamayı ciddiye almadı. Tıpkı 1946 yılında Polonya'da gerçekleştirilen Gerda'nın duruşmasında olduğu gibi onlar da duruşma boyunca güldüler ve şakalaştılar.

8. Oltasına hiç balık vurmuş mudur peki?

8. Oltasına hiç balık vurmuş mudur peki?

9. 1932, ABD Yüksek Mahkemesi'nin içerisinde çekilmiş yasadışı bir kare!

9. 1932, ABD Yüksek Mahkemesi'nin içerisinde çekilmiş yasadışı bir kare!

Dr. Erich Salomon, yasadışı olduğu halde bu kareyi çekebilmek adına, kolu kırıkmış gibi taklit yaptı ve kamerasını alçıda sakladı.

10. 1900'lerin başında Küba'da bir pro fabrikası çalışanları

10. 1900'lerin başında Küba'da bir pro fabrikası çalışanları

Hummalı bir şekilde çalışan puro üreticilerine ücretli bir okuyucu kitap okuyor.

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11. Los Angeles'ta bir başına...

11. Los Angeles'ta bir başına...

12. 1963 yılında çekilen "Kuşlar" filminin seti: Tippi Hedren'in sigarasını bir karga yakıyor

12. 1963 yılında çekilen "Kuşlar" filminin seti: Tippi Hedren'in sigarasını bir karga yakıyor

13. Şimdi de David Bowie konserine gidiyoruz!

13. Şimdi de David Bowie konserine gidiyoruz!

Yıl 1983'te Serious Moonlight Turu'ndaki David Bowie, büyük bir kalabalığın karşısında sahne alıyor.

14. 1961 yılında Paris'te küçük bir kızın oyuncak ayısı ile dansı!

14. 1961 yılında Paris'te küçük bir kızın oyuncak ayısı ile dansı!

15. Son durağımız, 1980'ler İngilteresi!

15. Son durağımız, 1980'ler İngilteresi!

Çocuklar, eskimiş şiltelerin üzerinde zıplayarak tehlikeli bir oyun oynuyor.

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