Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ImagesAlbum/
Benzeri olmayan anları kayıt altına alan zaman yolcuları ile tanışın! Onlar çektikleri muazzam karelerle geçmişi, dondurdular. Günümüzün Rönesans tabloları diyebileceğimiz cinsteki bu karelerle, hem geçmişe gideceksiniz hem de eşsiz anlara tanıklık edeceksiniz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 kareden favoriniz hangisi olacak
İşte, başlıyoruz...
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1. 1949 yılından kalma bu görüntüde rahibeler televizyon izliyor
2. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 23 semtinden biri olan Şibuya'da bir gecenin sakinliği
3. Uykunun en tatlısı: 1950'de anaokulunda olan bu çocuklar şimdi nerede acaba?
4. 1965, Vietnam savaşında bir asker
5. Sizce de tablo yapılası değil mi?
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6. İngiltere'nin kuzeybatısındaki Consett Durham Kontluğu, 1974
7. Nazi kampı gözetmeni Gerda Steinhoff'un tutuklulara işkence edip öldürmekten yargılandığı anlar!
8. Oltasına hiç balık vurmuş mudur peki?
9. 1932, ABD Yüksek Mahkemesi'nin içerisinde çekilmiş yasadışı bir kare!
10. 1900'lerin başında Küba'da bir pro fabrikası çalışanları
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11. Los Angeles'ta bir başına...
12. 1963 yılında çekilen "Kuşlar" filminin seti: Tippi Hedren'in sigarasını bir karga yakıyor
13. Şimdi de David Bowie konserine gidiyoruz!
14. 1961 yılında Paris'te küçük bir kızın oyuncak ayısı ile dansı!
15. Son durağımız, 1980'ler İngilteresi!
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