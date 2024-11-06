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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 22:46

Lezzetten fazlasını aradığınız lüks bir restoranda karşılaşmayı beklemediğiniz sunumlarla karşınızdayız! Verdiğiniz paranın karşılığını alamadığınız sunumlarla yemeğe hazır olun. Göze hitap etmediği kesin olan bu surumların damağa hitap edip etmediğine ise siz karar verin. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 sunumdan hangisi iştahınızı kapatacak! Sahi, bu sunumlardan biri masanıza gelse ne yapardınız? 

İştahınız kaçmadan, söyleyelim: Afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın İştah Kapatan Sunumlarına Göz Atın 👇

1. Bardakta tavuk ile lezzet turumuza başlayalım!

1. Bardakta tavuk ile lezzet turumuza başlayalım!

2. Tatlınız hazır ama yiyebilirseniz afiyet olacak...

2. Tatlınız hazır ama yiyebilirseniz afiyet olacak...

3. Kürekte sunumu artık kabul ettik de her şeyi neden üst üste yığdınız?

3. Kürekte sunumu artık kabul ettik de her şeyi neden üst üste yığdınız?

4. Paslı makarna süzgüsünde kalamarlarınız da hazır.

4. Paslı makarna süzgüsünde kalamarlarınız da hazır.

5. Aman balon patlamadan yiyin...

5. Aman balon patlamadan yiyin...

6. Acaba raviolilere bunu neden yaptınız?

6. Acaba raviolilere bunu neden yaptınız?
imgur.com

7. Bu görüntüyü elde etmek için ne kadar uğraşıldığını bilmek isterdik!

7. Bu görüntüyü elde etmek için ne kadar uğraşıldığını bilmek isterdik!

8. Ne olduğunu anlayan var mı?

8. Ne olduğunu anlayan var mı?

9. Bu restoranda her şeyin doğal olduğuna dair en büyük kanıt samanlar!

9. Bu restoranda her şeyin doğal olduğuna dair en büyük kanıt samanlar!

10. Kara Cuma geliyor, hadi alışverişe...

10. Kara Cuma geliyor, hadi alışverişe...

11. Peki, kağıtta Sezar salata ister misiniz?

11. Peki, kağıtta Sezar salata ister misiniz?

12. Bu balığın daha söyleyecekleri var gibi!

12. Bu balığın daha söyleyecekleri var gibi!

13. San Francisco'da sushi keyfi...

13. San Francisco'da sushi keyfi...

14. Pembe kesme tahtam olmadan asla!

14. Pembe kesme tahtam olmadan asla!

15. Peki, tatlı bir sona ne dersiniz?

15. Peki, tatlı bir sona ne dersiniz?

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youjo.senky

balika yazık etmişler ya bişey dercesine bakıyor alık alık 😅😅😅mandala ne demeli 🤣