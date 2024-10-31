Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Tasarımcısıyla tanışmak isteyeceğiniz birbirinden ilginç çalışmalarla hayatı sorgulamaya hazır olun! Belki de çağının çok ötesindeki bu tasarımları biz yeterince anlayamıyoruzdur, ne dersiniz? Bakalım Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 göz kanatan tasarım arasından sizin favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. Nail arttan çok daha fazlasını arayanlara...
2. Aman ruh çağırma tahtasına basmadan geçin!
3. Pardon, saatiniz kaç?
4. Fısıltıları siz bile duyacaksınız...
5. Üstelik kurdelesi değişiyor!
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6. Kesinlikle kel olmak bir ayrıcalıktır!
7. Küf kokusu sizden mi geliyor?
8. Modanın parlayan yıldızı: Balık adam elbisesi şimdi tüm dijital mağazalarda
9. Moda demişken!
10. Cinsiyetçi ve rahatsızlık veren bir seri!
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11. Bunu gördüğümüze biz de pişmanız!
12. Sana şöyle baksam, bir de gülsem ne yaparsın?
13. Kendinden ne istedin!
14. Bu eşsiz oyuncak bebek için sadece 119 dolar vermeniz gerekecek!
15. Hadi atlayın arabaya da artık buradan gidelim...
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