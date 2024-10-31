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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 14:56

Lezzet arayanlar bilirler ki her şey sunumla başlar! Göze hitap eden damağa da edecektir. Peki, göz kanatan sunumlarda lezzet mümkün olabilir mi? İşte bunun cevabı sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 iştah kapatan lüks restoran sunumunda saklı! Bakalım sizin favoriniz hangisi olacak? 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın İştah Kapatan Sunumlarına Göz Atın 👇

1. Poşette makarna yemeyi kim istemez ki...

1. Poşette makarna yemeyi kim istemez ki...

2. Kuş yuvası misali!

2. Kuş yuvası misali!

3. Çarkın bir parçası olmaya ne dersiniz?

3. Çarkın bir parçası olmaya ne dersiniz?

4. Taş tabak gördük ama bir de plastik çatal detayı hepimizi şaşırttı!

4. Taş tabak gördük ama bir de plastik çatal detayı hepimizi şaşırttı!

5. Kürekte sunuma artık şaşırmıyor olmalısınız!

5. Kürekte sunuma artık şaşırmıyor olmalısınız!

6. Tabii siz alıştıkça kürekte sunumun sınırları da hâlâ zorlanıyor.

6. Tabii siz alıştıkça kürekte sunumun sınırları da hâlâ zorlanıyor.

7. Aşçıdan "aşkta dertler katmer katmer" adlı çalışması...

7. Aşçıdan "aşkta dertler katmer katmer" adlı çalışması...

8. Fazla mı özensiz?

8. Fazla mı özensiz?

9. Siyah mermerde gazete üzerindeki sunumlar da artık gözünüze normal gelmeye başlamış olabilir!

9. Siyah mermerde gazete üzerindeki sunumlar da artık gözünüze normal gelmeye başlamış olabilir!

10. Rendede peynir, cam pürede tatlı, sandalyede kurabiye... Aman daha ne olsun!

10. Rendede peynir, cam pürede tatlı, sandalyede kurabiye... Aman daha ne olsun!

11. Ve karşınızda et ile çileğin bardakta bir araya gelişi...

11. Ve karşınızda et ile çileğin bardakta bir araya gelişi...

12. Kim derdi senin mac and cheese olduğunu!

12. Kim derdi senin mac and cheese olduğunu!

13. Sunum ilginç ama tehlikeli!

14. "Ekmeğimi taştan çıkardım" diyenlere

14. "Ekmeğimi taştan çıkardım" diyenlere

15. Baretin daha iyi kullanımını görmemişsinizdir.

15. Baretin daha iyi kullanımını görmemişsinizdir.

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