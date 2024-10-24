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Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 12:54

Benzeri olmayan yerlerden benzersiz karelerle, günümüzün Rönesans tablolarını keşfediyoruz. Her karede doğanın eşsiz dokusunu gözler önüne seren yetenekli sanatçılara hayran olacaksınız. Bir yandan da görülmemiş bir Dünya turuna çıkacaksınız. Acaba, sizin için derlediğimiz 15 kareden favoriniz hangisi olacak? 

İşte başlıyoruz... 

Kaynak: Wolf of X

Geçtiğimiz Haftanın Rönesans Tablolarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

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1. İlk durağımız Arjantin'deki Los Glaciares Ulusal Parkı

1. İlk durağımız Arjantin'deki Los Glaciares Ulusal Parkı

2. Bonneville Tuz Düzlükleri'ndeki Potasyum Kanalları

2. Bonneville Tuz Düzlükleri'ndeki Potasyum Kanalları

ABD'nin batı eyaletlerinden biri olan Utah'ta bulunan kanallar, mavi ile beyazın birleştiği uçsuz bucaksız düzlükler gibi görünüyor.

3. Hiç lav gördünüz mü? Hem de bu kadar yakından

3. Hiç lav gördünüz mü? Hem de bu kadar yakından

İzlanda, gördü!

4. Çölün okyanus ile birleştiği yer

4. Çölün okyanus ile birleştiği yer

Bu eşsiz güzelliği yakından görmek isterseniz, batı sınırı Atlantik Okyanusu olan Namibya Cumhuriyeti'ni ziyaret etmeniz gerekecek.

5. Kristal Mağarası

5. Kristal Mağarası

Sıradaki rotamız Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bulunan Naica'daki bu görkemli mağaralar.

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6. "Amerika'nın En Yalnız Yolu"

6. "Amerika'nın En Yalnız Yolu"

'Amerika'nın En Yalnız Yolu' olarak adlandırılan yol Nevada'da  Amerika'nın en büyük çöl vadisinde dağlar arasında kalan bölgede yer alır. Route 50, sanki geniş çöl vadisini sınırlandıran sarp dağlar arasında ıssız ve eşsiz bir manzara sunmaktadır.

7. Huacachina Köyü

7. Huacachina Köyü

Gerçek olamayacak kadar güzel ve olağanüstü görünen bu köy, Peru'nun güneybatısındaki Ica Region'da bulunur. 

Nüfusu 115 olan Huacachina Köyü, çölün ortasında küçük doğal bir göl etrafına kurulmuştur.

8. Gökyüzünün renk cümbüşüne karşı Avustralya'nın Shorncliffe bölgesindeki iskele

8. Gökyüzünün renk cümbüşüne karşı Avustralya'nın Shorncliffe bölgesindeki iskele

9. Kar, plaj ve denizin tek bir noktada buluşabileceğine inanabiliyor musunuz?

9. Kar, plaj ve denizin tek bir noktada buluşabileceğine inanabiliyor musunuz?

Japonya Denizi'nde bu mümkün.

10. Ülkemizin en nadide köşelerinden Pamukkale, gerçek bir doğa harikası

10. Ülkemizin en nadide köşelerinden Pamukkale, gerçek bir doğa harikası
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11. Hitachi Seaside Park

11. Hitachi Seaside Park

Japonya'daki bu park da gerçekten tablo gibi değil mi?

12. Ateşböceği Mağaraları

12. Ateşböceği Mağaraları

Yeni Zelanda'nın en çok ziyaret edilen yerlerininden biri olan mağalalar, yerin metrelerce altında!

13. Thridrangar deniz feneri

13. Thridrangar deniz feneri

Güney İzlanda'ya hoş geldiniz! Peki bu kadar yüksek bir fenerde tek başınıza yaşamaya cesaret edebilir miydiniz?

14. Gökkuşağı Dağı

14. Gökkuşağı Dağı

Sırada Peru'daki Vinicuna, yani diğer adıyla 'Gökkuşağı Dağı' var.

15. Atlantis'e Giden Yol

15. Atlantis'e Giden Yol

Tayland'daki bu yoldan yürümek kadar güzel ne olabilir?

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