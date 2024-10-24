Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Fotoğraf Çekmek İsterken Yanlışlıkla Rönesans Tablosu Yaratan Kişilerden Muazzam Kareler
Benzeri olmayan yerlerden benzersiz karelerle, günümüzün Rönesans tablolarını keşfediyoruz. Her karede doğanın eşsiz dokusunu gözler önüne seren yetenekli sanatçılara hayran olacaksınız. Bir yandan da görülmemiş bir Dünya turuna çıkacaksınız. Acaba, sizin için derlediğimiz 15 kareden favoriniz hangisi olacak?
İşte başlıyoruz...
Kaynak: Wolf of X
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1. İlk durağımız Arjantin'deki Los Glaciares Ulusal Parkı
2. Bonneville Tuz Düzlükleri'ndeki Potasyum Kanalları
3. Hiç lav gördünüz mü? Hem de bu kadar yakından
4. Çölün okyanus ile birleştiği yer
5. Kristal Mağarası
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6. "Amerika'nın En Yalnız Yolu"
7. Huacachina Köyü
8. Gökyüzünün renk cümbüşüne karşı Avustralya'nın Shorncliffe bölgesindeki iskele
9. Kar, plaj ve denizin tek bir noktada buluşabileceğine inanabiliyor musunuz?
10. Ülkemizin en nadide köşelerinden Pamukkale, gerçek bir doğa harikası
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11. Hitachi Seaside Park
12. Ateşböceği Mağaraları
13. Thridrangar deniz feneri
14. Gökkuşağı Dağı
15. Atlantis'e Giden Yol
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