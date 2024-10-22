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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 14:46

Dekorasyon ya sa mimari için profesyonellerle çalışmak göz kamaştıran bir şıklığı da beraberinde getirir, değil mi? Ancak bu kez öyle olmamış! Tasarımcıdan yana şanssız insanların evlerindeki birbirinden harika tasarımlarla adeta gözünüz kanayacak. Acaba, Bored Panda'dan derlediğimiz 15 göz kanatan tasarım arasından sizin favoriniz hangisi olacak?

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.boredpanda.com/funny-desi...

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını Ziyaret Etmeyi Unutmayın 👇

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1. Metrekaresi günden güne küçülen yapılarda gelinen son nokta: Evcik!

1. Metrekaresi günden güne küçülen yapılarda gelinen son nokta: Evcik!

2. Aslında biraz ittiresiz yerine oturacak gibi duruyor...

2. Aslında biraz ittiresiz yerine oturacak gibi duruyor...

3. Bu uçan verandada sakın uyumayın!

3. Bu uçan verandada sakın uyumayın!

4. Peki, aradığınız "doğallık" böyle bir şey mi?

4. Peki, aradığınız "doğallık" böyle bir şey mi?

5. Almanya'da koridorda koşulmasını engellemek isteyen bir otel: Yürüyebilene de helal olsun!

5. Almanya'da koridorda koşulmasını engellemek isteyen bir otel: Yürüyebilene de helal olsun!
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6. Lükse bakın: Tüm aile bir arada el yıkayabilir!

6. Lükse bakın: Tüm aile bir arada el yıkayabilir!

7. İşte bu iş böyle yapılır dostum!

7. İşte bu iş böyle yapılır dostum!

8. Mutfak mı daha korkunç, yoksa taht konseptli tuvalet mi?

8. Mutfak mı daha korkunç, yoksa taht konseptli tuvalet mi?

9. Depreme dayanıklı ev!

9. Depreme dayanıklı ev!

10. Her gece düşme garantili merdivenler!

10. Her gece düşme garantili merdivenler!
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11. Bırakamıyorsanız, perdeleri yakın!

11. Bırakamıyorsanız, perdeleri yakın!

12. Sonuçta önemli olan işlevi, değil mi?

12. Sonuçta önemli olan işlevi, değil mi?

13. "Siz bize çekmece yapın dediniz, çekmeceler açılsın demediniz ki?

13. "Siz bize çekmece yapın dediniz, çekmeceler açılsın demediniz ki?

14. Her bir metrekareyi verimli kullanmışlar!

14. Her bir metrekareyi verimli kullanmışlar!

15. Sevmediğiniz misafirlere yolu gösterin...

15. Sevmediğiniz misafirlere yolu gösterin...

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