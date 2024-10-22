Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.boredpanda.com/funny-desi...
Dekorasyon ya sa mimari için profesyonellerle çalışmak göz kamaştıran bir şıklığı da beraberinde getirir, değil mi? Ancak bu kez öyle olmamış! Tasarımcıdan yana şanssız insanların evlerindeki birbirinden harika tasarımlarla adeta gözünüz kanayacak. Acaba, Bored Panda'dan derlediğimiz 15 göz kanatan tasarım arasından sizin favoriniz hangisi olacak?
İşte, başlıyoruz...
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1. Metrekaresi günden güne küçülen yapılarda gelinen son nokta: Evcik!
2. Aslında biraz ittiresiz yerine oturacak gibi duruyor...
3. Bu uçan verandada sakın uyumayın!
4. Peki, aradığınız "doğallık" böyle bir şey mi?
5. Almanya'da koridorda koşulmasını engellemek isteyen bir otel: Yürüyebilene de helal olsun!
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6. Lükse bakın: Tüm aile bir arada el yıkayabilir!
7. İşte bu iş böyle yapılır dostum!
8. Mutfak mı daha korkunç, yoksa taht konseptli tuvalet mi?
9. Depreme dayanıklı ev!
10. Her gece düşme garantili merdivenler!
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11. Bırakamıyorsanız, perdeleri yakın!
12. Sonuçta önemli olan işlevi, değil mi?
13. "Siz bize çekmece yapın dediniz, çekmeceler açılsın demediniz ki?
14. Her bir metrekareyi verimli kullanmışlar!
15. Sevmediğiniz misafirlere yolu gösterin...
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