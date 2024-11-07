Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design
Yanlış hesaplar, öngörüsüz tasarımlar... Hayatınızı kolaylaştırmak isterken altüst eden tasarımcıların birbirinden ilginç tasarımları ile tanışmaya hazır olun. Bazıları anksiyetenizi tetikleyebilir! Sahi, hangi hayal gücünün ürünü olduğunu merak edeceğiniz bu tasarımlar sizin karşınıza çıksa ne yapardınız? Şimdi, sizin için derlediğimiz 9gag tasarımları arasından favorinizi seçme zamanı!
İşte, başlıyoruz...
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1. Hayat bazen önünüze engeller çıkarır: Temsili
2. Hangisi yanlış yerde?
3. Ho ho ho...
4. Bazı hataların bedeli ağır olur!
5. Peki kapı nasıl açılıyor?
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6. Belli ki yolculuğunuz kısa sürecek.
7. Mutfağınızın tek eksiğini bulduk: Jemima teyze su sebili ve pompa
8. Kirasını ödeyebildiğim o ev!
9. İşte bu tam isabet!
10. "Sahil güvenlik, polis, itfaiye veya ambulans için 999'u çevirin"
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11. Sana açılan kapılar..
12. Düşmeden inebilir misiniz?
13. Üzgünüz pikaçu, bunu asla hak etmediğini biliyoruz!
14. Dostane bir ortam, diyebilir miyiz?
15. "Dönme dolap, dönme be..."
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