Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 09:24

Yanlış hesaplar, öngörüsüz tasarımlar... Hayatınızı kolaylaştırmak isterken altüst eden tasarımcıların birbirinden ilginç tasarımları ile tanışmaya hazır olun. Bazıları anksiyetenizi tetikleyebilir! Sahi, hangi hayal gücünün ürünü olduğunu merak edeceğiniz bu tasarımlar sizin karşınıza çıksa ne yapardınız? Şimdi, sizin için derlediğimiz 9gag tasarımları arasından favorinizi seçme zamanı! 

İşte, başlıyoruz...

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını Ziyaret Etmeyi Unutmayın 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Hayat bazen önünüze engeller çıkarır: Temsili

1. Hayat bazen önünüze engeller çıkarır: Temsili

2. Hangisi yanlış yerde?

2. Hangisi yanlış yerde?

3. Ho ho ho...

3. Ho ho ho...

4. Bazı hataların bedeli ağır olur!

4. Bazı hataların bedeli ağır olur!

5. Peki kapı nasıl açılıyor?

5. Peki kapı nasıl açılıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Belli ki yolculuğunuz kısa sürecek.

6. Belli ki yolculuğunuz kısa sürecek.

7. Mutfağınızın tek eksiğini bulduk: Jemima teyze su sebili ve pompa

7. Mutfağınızın tek eksiğini bulduk: Jemima teyze su sebili ve pompa

8. Kirasını ödeyebildiğim o ev!

8. Kirasını ödeyebildiğim o ev!

9. İşte bu tam isabet!

9. İşte bu tam isabet!

10. "Sahil güvenlik, polis, itfaiye veya ambulans için 999'u çevirin"

10. "Sahil güvenlik, polis, itfaiye veya ambulans için 999'u çevirin"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sana açılan kapılar..

11. Sana açılan kapılar..

12. Düşmeden inebilir misiniz?

12. Düşmeden inebilir misiniz?

13. Üzgünüz pikaçu, bunu asla hak etmediğini biliyoruz!

13. Üzgünüz pikaçu, bunu asla hak etmediğini biliyoruz!

14. Dostane bir ortam, diyebilir miyiz?

14. Dostane bir ortam, diyebilir miyiz?

15. "Dönme dolap, dönme be..."

15. "Dönme dolap, dönme be..."

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın