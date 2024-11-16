Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/
Moda dünyasında otomobil piyasasına pek çok sektörün üzerine kabus gibi çöken tasarımlarla tanışmaya hazır olun. Ne hangi kafayla yapıldığını anlayacaksınız ne de amacını... Öyle ki bu tasarımları gördüğünüze pişman bile olabilirsiniz. Ancak kendinizi bakmaktan da alamazsınız. Şimdi, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tasarım arasından favorinizi seçme zamanı!
Tasarım dünyasının enleriyle tanışmaya hazır olun!
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1. Turumuza, sahiden göz alıcı bir parça ile başlıyoruz!
2. Akıllarda tek bir soru: Peki su nereye gidiyor?
3. Aradığınız saç modeli bu muydu?
4. Ünlü otomobil markaları bunu nasıl akıl edemedi!
5. Evet haklısınız, bunu kimse görmemeliydi...
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6. İşte, yılların eskitemediği o saç modeli
7. Meğer sahiden, tırnak modasının başımızın üzerinde yeri varmış!
8. Mutfakta yapış yapış anlar...
9. Bu tasarım da inadıyla hep keçi olmak isteyenlere
10. Hepinizden nefret ediyorum saçı
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11. Biraz da gerçek moda...
12. Yapay zeka diyeceksiniz, ama değil!
13. Moda dünyası sessiz!
14. Farelere yaşatılan bu travma... Hepimizi şok etti!
15. Biri milliyetçilik mi dedi?
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