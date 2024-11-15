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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 18:24

Lezzet ararken, şaşkına dönenlerin sunum travmalarına siz de şahit olacaksınız! Lüks ve pahalı restoranların konuklarının sabrını sınadıkları birbirinden ilginç sunum ile iştahınız da kapanabilir. Açken görmemeniz gereken bu sunumlar göze hitap etmese de lezzetli olabilir. Bakalım, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 sunumdan hangisi favoriniz olacak!

Hadi iştahınız kaçmadan, başlayalım: Afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçen Haftanın İştah Kapatan Sunumlarına Göz Atın 👇

1. İşte karşınızda yaşasın Amerika yiyeceği...

1. İşte karşınızda yaşasın Amerika yiyeceği...

2. Maalesef özensiz ve anti hijyenik görünüyor!

2. Maalesef özensiz ve anti hijyenik görünüyor!

3. Seattle'da makarna tahtası

3. Seattle'da makarna tahtası

4. Zavallı ekmek hain bir saldırıya uğramış gibi...

4. Zavallı ekmek hain bir saldırıya uğramış gibi...

5. Kürekte sunum bitti tepside sunum başladı

5. Kürekte sunum bitti tepside sunum başladı

6. Askıda sunumun ise yeni halleri karşınızda

6. Askıda sunumun ise yeni halleri karşınızda

7. Çok askı gördük ama geri dönüşüm askısı bizim için de yeni!

7. Çok askı gördük ama geri dönüşüm askısı bizim için de yeni!

8. Bir su istedik başımıza gelmeyen kalmadı...

8. Bir su istedik başımıza gelmeyen kalmadı...

9. Sahiden kesme tahtasında yemek şart mı?

9. Sahiden kesme tahtasında yemek şart mı?

Üstelik yeterince steril de değil!

10. Aslında sıradaki yemeğimiz lezzetli görünüyor ama yemesi zor

10. Aslında sıradaki yemeğimiz lezzetli görünüyor ama yemesi zor

11. Havanda dövüldüğüne artık hiç şüphemiz yok!

11. Havanda dövüldüğüne artık hiç şüphemiz yok!

12. Fritöz askısıyla sunum ise hayatımızda yeni...

12. Fritöz askısıyla sunum ise hayatımızda yeni...

13. Son olarak eve sipariş verdiğiniz restoranlara şükür ettiren bir sunumla bu haftayı noktalıyoruz!

13. Son olarak eve sipariş verdiğiniz restoranlara şükür ettiren bir sunumla bu haftayı noktalıyoruz!

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