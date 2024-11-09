Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamana meydan okuyan her biri birbirinden eşsiz tarihi eserlerle zamanda yolculuk yapmaya hazır olun! Geçmişin izlerine tanıklık ederken, öğreneceklerinize çok şaşıracaksınız. Kimilerinin tarihi milattan önceki yüzyıla dayanan eserlerdeki işlemeler ve detaylara ise dikkat edin. Çağının ötesinde, zamansız olanlarla tanışmak üzeresiniz! Acaba, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eserden hangisi favoriniz olacak!
Şimdi zamanda yolculuk başlıyor...
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1. M.S. 260 civarında oyulmuş Shapur I'in Zafer Kabartması ile yolculuğumuza başlıyoruz!
2. M.S. 1. yüzyıl, kuşlu bir lambanın seramik mezar modeli.
3. Aziz Onuphrius resmi, 1662
4. Himyarit Krallığı'na ait "Musnad" yazısı yazılı bir sikke!
5. Mısır'daki Esna Tapınağı
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6. 1783'te Amerikan devrimcileri anısına dikilen zafer takı, İngiltere'deki Parlington Park'ında tüm gösterişi ile dimdik ayakta!
7. İmam Rıza'nın Kutsal Türbesi
8. 1865 yılında inşa edilen bir 25 metre yüksekliğindeki seyir tepesi
9. M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıldan kalma Xuanquanzhi kalıntıları!
10. La Chiesa del Gesu Kilisesi'ndeki "Yan Nave" veya "Casa Professa"
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11. Osmanlı Elmas ve Yakut Set Altın Taç
12. Zaigai-ji Tapınağı'nda bulunan bir Asura heykeli
13. Şahanshah Yazgard I'in geyik avı
14. M.S. 4. veya 6. yüzyıla tarihlenen Bodhisattva heykeli
15. Altın Post Şövalyesi Philippe Pot'un mezarı, 1480
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