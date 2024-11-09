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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.11.2024 - 00:09

Zamana meydan okuyan her biri birbirinden eşsiz tarihi eserlerle zamanda yolculuk yapmaya hazır olun! Geçmişin izlerine tanıklık ederken, öğreneceklerinize çok şaşıracaksınız. Kimilerinin tarihi milattan önceki yüzyıla dayanan eserlerdeki işlemeler ve detaylara ise dikkat edin. Çağının ötesinde, zamansız olanlarla tanışmak üzeresiniz! Acaba, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 tarihi eserden hangisi favoriniz olacak! 

Şimdi zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. M.S. 260 civarında oyulmuş Shapur I'in Zafer Kabartması ile yolculuğumuza başlıyoruz!

1. M.S. 260 civarında oyulmuş Shapur I'in Zafer Kabartması ile yolculuğumuza başlıyoruz!

Naqsh-e Rostam'da oyulmuş olan Shapur I'in Zafer Kabartması'nda Sasani kralı Shapur I'in Roma'ya karşı zaferi kutlanıyor. 

Kabaratmada, Shapur'u at sırtında, İmparator Valerian'ı ise teslim olmuş bir şekilde diz çökmüş olarak görüyoruz. Eser aynı zamanda, Roma imparatorunun savaşta esir alındığına dair tek kayıtlı örnek.

2. M.S. 1. yüzyıl, kuşlu bir lambanın seramik mezar modeli.

2. M.S. 1. yüzyıl, kuşlu bir lambanın seramik mezar modeli.

Eser, Çin'in Han Hanedanı'ndan kalma.

3. Aziz Onuphrius resmi, 1662

3. Aziz Onuphrius resmi, 1662

Yunan sanatçı Emmanuel Tzanes'in ahşap üzerine resmettiği Aziz Onuphrius.

4. Himyarit Krallığı'na ait "Musnad" yazısı yazılı bir sikke!

4. Himyarit Krallığı'na ait "Musnad" yazısı yazılı bir sikke!

İlk bakışta bunun bir Viking kalıntısını anımsatan bu eser, Himyarit Krallığı'na ait. Sikkenin üzerinde ise 'Musnad' adlı eski ve muhtemelen de ilk Arap yazısıyla yazılmış metinler bulunuyor.

5. Mısır'daki Esna Tapınağı

5. Mısır'daki Esna Tapınağı

Her köşesi görülmeye değer olan Tapınağın tavanında sergilenen 46 adet kartal figürü vardır.

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6. 1783'te Amerikan devrimcileri anısına dikilen zafer takı, İngiltere'deki Parlington Park'ında tüm gösterişi ile dimdik ayakta!

6. 1783'te Amerikan devrimcileri anısına dikilen zafer takı, İngiltere'deki Parlington Park'ında tüm gösterişi ile dimdik ayakta!

Zafer takı, Sir Thomas Gascoigne tarafından Roma'daki Titus Kemeri'nden esinlenerek inşa edilmiştir. Takın üzerinde ise 'Kuzey Amerika'da Özgürlük Zafer MDCCLXXXIII' yazısı bulunmaktadır.

7. İmam Rıza'nın Kutsal Türbesi

7. İmam Rıza'nın Kutsal Türbesi

Her detayı ile göz kamaştıran ve eşi benzeri olmayan türbe, İran'ın Razavi Horasan Eyaleti'nin yönetim merkezi  ve ikinci büyük şehri olan Meşhed'de yer alıyor.

8. 1865 yılında inşa edilen bir 25 metre yüksekliğindeki seyir tepesi

8. 1865 yılında inşa edilen bir 25 metre yüksekliğindeki seyir tepesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde, Bristol'da bulunan Dartmouth sahilindeki kule, 1800'lerde önemli bir seyir yardımcısı olarak inşa edilmiş.

9. M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıldan kalma Xuanquanzhi kalıntıları!

9. M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıldan kalma Xuanquanzhi kalıntıları!

Çin, Han hanedanından kalma Xuanquanzhi'nin kalıntıları; İpek Yolu üzerindeki bir postane ya da 'röle istasyonu' olarak bilinen bir Hexi Koridoruna ait.

10. La Chiesa del Gesu Kilisesi'ndeki "Yan Nave" veya "Casa Professa"

10. La Chiesa del Gesu Kilisesi'ndeki "Yan Nave" veya "Casa Professa"

1636 yılında tamamlanan, Sicilya'nın Palermo kentinde bulunan Barok bir kilisesi.

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11. Osmanlı Elmas ve Yakut Set Altın Taç

11. Osmanlı Elmas ve Yakut Set Altın Taç

1800'lerden kalma bu eser de ülkemizden. Taç, kusursuz işçiliği, elmas ve yakut işlemeleri ile görenleri adeta büyülüyor.

12. Zaigai-ji Tapınağı'nda bulunan bir Asura heykeli

12. Zaigai-ji Tapınağı'nda bulunan bir Asura heykeli

Japonya, Kamakura dönemine ait eser 13. veyahut 14. yüzyıla tarihleniyor.

13. Şahanshah Yazgard I'in geyik avı

13. Şahanshah Yazgard I'in geyik avı

M.S. 399 ila 420'a tarihlenen bu tasvir ise bir Sasani dekoratif tabağı.

14. M.S. 4. veya 6. yüzyıla tarihlenen Bodhisattva heykeli

14. M.S. 4. veya 6. yüzyıla tarihlenen Bodhisattva heykeli

Tusita cennetindeki aslan tahtında düşünen Bodhisattva heykeli ise günümüzde Afganistan'da bulunuyor.

15. Altın Post Şövalyesi Philippe Pot'un mezarı, 1480

15. Altın Post Şövalyesi Philippe Pot'un mezarı, 1480

Pot'un mezarı günümüzde Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

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