onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bitcoin'den Yeni Rekor! Yüzde 128 Yükseldi: Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaşıyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bitcoin'den Yeni Rekor! Yüzde 128 Yükseldi: Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaşıyor

Donald Trump bitcoin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 09:15

Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşmasını sağlayacağı iddia edilen rallisi sürüyor! 5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin ardından yükselişe geçen Bitcoin, her gün bir rekor daha kırıyor. IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamore de dikkat çeken yükselişi yorumladı. Peki, Bitcoin 2024 yılında ne kadar yükseldi? Bitcoin kaç dolar oldu? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin kazanını Donald Trump oldu. Amerika'nın 47. Başkanı seçilen Trump'ın kampanya sürecinde yaptığı, dijital varlıklara olumlu bakan düzenleyiciler verdiği öncelik ve kriptoya ilişkin iyimser planları Bitcoin'i harekete geçirdi.

5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin kazanını Donald Trump oldu. Amerika'nın 47. Başkanı seçilen Trump'ın kampanya sürecinde yaptığı, dijital varlıklara olumlu bakan düzenleyiciler verdiği öncelik ve kriptoya ilişkin iyimser planları Bitcoin'i harekete geçirdi.

ABD'yi dijital varlık endüstrisinin merkezine yerleştirme sözü veren Trump'ın etkisinin hızla görüldüğü Bitcoin, bir rekor daha kırdı.

Peki, Bitcoin Ne Kadar Yükseldi? Kaç Dolar Oldu?

Peki, Bitcoin Ne Kadar Yükseldi? Kaç Dolar Oldu?

Bitcoin, ilk kez 97 bin doları aştı! Tarihi seviyeye ulaşan Bitcoin'in yeni rekoru, bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Bitcoin fiyatları 2024 yılının başından bu yana yüzde 128 yükseldi!

Bitcoin fiyatları 2024 yılının başından bu yana yüzde 128 yükseldi!

Trump'ın Amerika'nın yeni başkanı olmasının yanı sıra Bitcoin'e etki eden bir diğer konu ise Fed'in bugüne dek aldığı faiz indirimleri oldu.

IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamorei'den de açıklama geldi: "Talep doymak bilmez görünüyor"

IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamorei'den de açıklama geldi: "Talep doymak bilmez görünüyor"

Bitcoin'in 100 bin dolar sınırına yaklaştığı bu tırmanışta 'her şeyin yolunda gideceğinden emin olmadığını' ifade eden Sycamorei, talebe işaret etti. Ve 'Talep doymak bilmez görünüyor' dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın