Bitcoin'den Yeni Rekor! Yüzde 128 Yükseldi: Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaşıyor

Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşmasını sağlayacağı iddia edilen rallisi sürüyor! 5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin ardından yükselişe geçen Bitcoin, her gün bir rekor daha kırıyor. IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamore de dikkat çeken yükselişi yorumladı. Peki, Bitcoin 2024 yılında ne kadar yükseldi? Bitcoin kaç dolar oldu?

İşte, detaylar...