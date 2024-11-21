Bitcoin'den Yeni Rekor! Yüzde 128 Yükseldi: Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaşıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Bitcoin'den Yeni Rekor! Yüzde 128 Yükseldi: Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaşıyor
Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşmasını sağlayacağı iddia edilen rallisi sürüyor! 5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin ardından yükselişe geçen Bitcoin, her gün bir rekor daha kırıyor. IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamore de dikkat çeken yükselişi yorumladı. Peki, Bitcoin 2024 yılında ne kadar yükseldi? Bitcoin kaç dolar oldu?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 Kasım'da gerçekleştirilen ABD seçimlerinin kazanını Donald Trump oldu. Amerika'nın 47. Başkanı seçilen Trump'ın kampanya sürecinde yaptığı, dijital varlıklara olumlu bakan düzenleyiciler verdiği öncelik ve kriptoya ilişkin iyimser planları Bitcoin'i harekete geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki, Bitcoin Ne Kadar Yükseldi? Kaç Dolar Oldu?
Bitcoin fiyatları 2024 yılının başından bu yana yüzde 128 yükseldi!
IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamorei'den de açıklama geldi: "Talep doymak bilmez görünüyor"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın