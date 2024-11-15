BYD Yeni Modeli SEALION 7'yi Tanıttı! Peki BYD'nin Yeni D-SUV Modeli SEALION 7 Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?
BYD Yeni Modeli SEALION 7'yi Tanıttı! Peki BYD'nin Yeni D-SUV Modeli SEALION 7 Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?
Kaynak: https://www.byd.com/uk/electric-cars/...
Türkiye'de otomobil piyasasına 2023 yılında hızlı bir giriş yapan BYD, ülkemizde de kısa zamanda en çok satılan elektrikli otomobiller arasında yerini aldı. Çinli otomobil devi, Paris'te düzenlenen otomobil fuarında yeni modeli BYD Sealion 7'yi tanıttı. D-SUV segmentindeki sportif tasarımı ile dikkat çeken SEALION 7, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle markanın en gelişmiş teknolojisini kullanıcının deneyimine sundu. Türkiye'de de satışı olacak yeni model için tarih de verildi. Peki, BYD SEALION 7 Türkiye'de ne zaman satışa girecek? BYD SEALION 7'nin özellikleri nelerdir?
Gelin inceleyelim...
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Çinli otomobil devi BYD, Dolphin, Seal ve Seal U modellerinin ardından "Okyanus Serisinin" en yeni üyesi Sealion 7'yi tanıttı!
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Paris Otomobil Fuarı'nda boy gösteren Sealion 7, alçak kaput, geniş fastback tasarımı ve çift bel çizgisi, okyanus dalgalarının enerjisini taklit silüetiyle göz doldurdu.
Çin'de 2023 yılında satışa sunulan SEALION 7, BYD'nin güncellenmiş ePlatform 3.0 EVO platformunu kullanan ilk Avrupalı model olmaya hazır!
Peki, BYD SEALION 7'nin Özellikleri Nelerdir?
BYD SEALION 7'nin İç Mekan Tasarımı
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BYD SEALION 7 Türkiye'ye Ne Zaman Geliyor?
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