BYD Yeni Modeli SEALION 7'yi Tanıttı! Peki BYD'nin Yeni D-SUV Modeli SEALION 7 Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

İki farklı batarya kapasitesi olan BYD SEALION, 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya, tek motorlu versiyonda 482 km ve çift motorlu versiyonda 456 km menzile sahip. Üst modelde ise 91.3 kWsa kapasiteli daha büyük bir batarya ile menzilini 502 km'ye çıkarıyor.

Hızlı şarj özelliği ile de fark yaratacak gibi görünen BYD SEALION, 150kW DC hızlı şarjla yüzde 10'dan yüzde 80'e 32 dakikada ulaşıyor. 230kW DC hızlı şarj gücüyle ise aynı seviyeye 24 dakikada ulaşıyor.