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BYD Yeni Modeli SEALION 7'yi Tanıttı! Peki BYD'nin Yeni D-SUV Modeli SEALION 7 Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

BYD Yeni Modeli SEALION 7'yi Tanıttı! Peki BYD'nin Yeni D-SUV Modeli SEALION 7 Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 14:28

Türkiye'de otomobil piyasasına 2023 yılında hızlı bir giriş yapan BYD, ülkemizde de kısa zamanda en çok satılan elektrikli otomobiller arasında yerini aldı. Çinli otomobil devi, Paris'te düzenlenen otomobil fuarında yeni modeli BYD Sealion 7'yi tanıttı. D-SUV segmentindeki sportif tasarımı ile dikkat çeken SEALION 7, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motor seçeneğiyle markanın en gelişmiş teknolojisini kullanıcının deneyimine sundu. Türkiye'de de satışı olacak yeni model için tarih de verildi. Peki, BYD SEALION 7 Türkiye'de ne zaman satışa girecek? BYD SEALION 7'nin özellikleri nelerdir? 

Gelin inceleyelim...

Kaynak: https://www.byd.com/uk/electric-cars/...
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Çinli otomobil devi BYD, Dolphin, Seal ve Seal U modellerinin ardından "Okyanus Serisinin" en yeni üyesi Sealion 7'yi tanıttı!

Çinli otomobil devi BYD, Dolphin, Seal ve Seal U modellerinin ardından "Okyanus Serisinin" en yeni üyesi Sealion 7'yi tanıttı!

BYD'nin Küresel Tasarım Direktörü Wolfgang Egger tarafından tasarlanan BYD SEALION 7, okyanustan ilham alan estetiği, sportif tarzı ve fütüristik görünümü ile D-SUV segmentinde yer alıyor.

Paris Otomobil Fuarı'nda boy gösteren Sealion 7, alçak kaput, geniş fastback tasarımı ve çift bel çizgisi, okyanus dalgalarının enerjisini taklit silüetiyle göz doldurdu.

Paris Otomobil Fuarı'nda boy gösteren Sealion 7, alçak kaput, geniş fastback tasarımı ve çift bel çizgisi, okyanus dalgalarının enerjisini taklit silüetiyle göz doldurdu.

Zarif olduğu kadar performansı ile de piyasaya iddialı bir girişi yapan otomobilin; dış görünüşü ve motor kapasitesi gibi iç mekan yapısı da özenli bir tasarıma sahip. Rahatlık esas alınarak tasarlanan birinci sınıf kapitone Nappa deri koltuklar iç mekanın yüzde 80'den fazlasını kapsıyor. Yumuşak vegan deri koltuklar sürücü deneyimi kadar yolcu deneyimini de üst seviyeye taşıyor. 

Gelin, BYD SEALION 7'nin özelliklerini daha detaylı bir şekilde inceleyelim 👇

Çin'de 2023 yılında satışa sunulan SEALION 7, BYD'nin güncellenmiş ePlatform 3.0 EVO platformunu kullanan ilk Avrupalı model olmaya hazır!

Çin'de 2023 yılında satışa sunulan SEALION 7, BYD'nin güncellenmiş ePlatform 3.0 EVO platformunu kullanan ilk Avrupalı model olmaya hazır!

BYD Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, 'Blade Battery, celltobody teknolojisi ve lityum demir fosfat bataryamızın yanı sıra 23.000 rpm hız ve her saniyede 400 devir ile dünyanın en yüksek hızlı elektrik motoruyla donatıldı.' ifadeleriyle motor performansını ve SEALION 7'nin iddiasını ortaya koydu. Shu ayrıca,  'Bu bir rekora ulaşan tek şirketiz.' diyerek merak uyandırdı.

Peki, BYD SEALION 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Peki, BYD SEALION 7'nin Özellikleri Nelerdir?

İki farklı batarya kapasitesi olan BYD SEALION, 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya, tek motorlu versiyonda 482 km ve çift motorlu versiyonda 456 km menzile sahip. Üst modelde ise 91.3 kWsa kapasiteli daha büyük bir batarya ile menzilini 502 km'ye çıkarıyor. 

Hızlı şarj özelliği ile de fark yaratacak gibi görünen BYD SEALION, 150kW DC hızlı şarjla yüzde 10'dan yüzde 80'e 32 dakikada ulaşıyor. 230kW DC hızlı şarj gücüyle ise aynı seviyeye 24 dakikada ulaşıyor.

BYD SEALION 7'nin İç Mekan Tasarımı

BYD SEALION 7'nin İç Mekan Tasarımı

Gelelim, BYD SEALION 7'nin iç tasarımına. Burada ilk göze çarpan dikey ve yatay olarak kullanılabilen 15.6 inçlik bir multimedya ekranı oluyor. Aracın ön ve arka koltuklarında yer alan yolcuların konumlarını algılayan sesli komut; yolculara araç içi sıcaklık, eğlence ve navigasyon sistemlerini kontrol etme olanağı sunuyor.

Arka koltuklar dik konumdayken 520 litrelik bagaj hacmi ise koltuklar katlandığında 1.789 litreye kadar ulaşıyor. Aracın ayrıca küçük eşyaları saklamak için 58 litrelik ön bagajı da bulunuyor.

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BYD SEALION 7 Türkiye'ye Ne Zaman Geliyor?

BYD SEALION 7 Türkiye'ye Ne Zaman Geliyor?

BYD'nin yeni modeli SEALION 7, Türkiye'de de satışa sunulacak. Modelin, ülkemize 2025 yılının üçüncü çeyreğinde gelmesi bekleniyor.

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