BYD Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

Çin otomotiv üreticisi BYD, 2024 yılının son çeyreğinde satış rakamlarıyla rekora ulaştı. Çin'in bir numaralı elektrikli otomobil ve plug-in hibrit otomobil üreticisi olan BYD, en büyük rakibini de geride bıraklı. Geçtiğimiz dönemlerde Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaparak gündeme gelen marka; Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında da yerini aldı. Peki, bir süredir zamnlanmayan fiyatlarıyla sıfır otomobil almayı düşünenler için cazip bir seçenek olmayı sürdüren markanın ATTO 3 modelinin fiyatı ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Kasım ayına özel güncel fiyat listesi