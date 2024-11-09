BYD Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları
BYD Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Çin otomotiv üreticisi BYD, 2024 yılının son çeyreğinde satış rakamlarıyla rekora ulaştı. Çin'in bir numaralı elektrikli otomobil ve plug-in hibrit otomobil üreticisi olan BYD, en büyük rakibini de geride bıraklı. Geçtiğimiz dönemlerde Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaparak gündeme gelen marka; Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında da yerini aldı. Peki, bir süredir zamnlanmayan fiyatlarıyla sıfır otomobil almayı düşünenler için cazip bir seçenek olmayı sürdüren markanın ATTO 3 modelinin fiyatı ne kadar oldu?
İşte BYD'nin Kasım ayına özel güncel fiyat listesi
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Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye otomobil pazarına giriş yapan BYD, kısa zamanda büyük ilgi topladı!
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