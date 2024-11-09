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BYD Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

etiket BYD Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte BYD ATTO 3 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 20:50

Çin otomotiv üreticisi BYD, 2024 yılının son çeyreğinde satış rakamlarıyla rekora ulaştı. Çin'in bir numaralı elektrikli otomobil ve plug-in hibrit otomobil üreticisi olan BYD, en büyük rakibini de geride bıraklı. Geçtiğimiz dönemlerde Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaparak gündeme gelen marka; Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında da yerini aldı. Peki, bir süredir zamnlanmayan fiyatlarıyla sıfır otomobil almayı düşünenler için cazip bir seçenek olmayı sürdüren markanın ATTO 3 modelinin fiyatı ne kadar oldu?

İşte BYD'nin Kasım ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye otomobil pazarına giriş yapan BYD, kısa zamanda büyük ilgi topladı!

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında Türkiye otomobil pazarına giriş yapan BYD, kısa zamanda büyük ilgi topladı!

Türkiye pazarında yerini aldığı günden beri rekor denilebilecek sayıda araç satışı gerçekleştiren BYD, 2024 yılının son çeyreğine yeni bir rekorla girdi. Üçüncü çeyrekte gelirini, yıllık bazda yüzde 24 artışla 28,2 milyar dolara yükselten BYD, Ekim 2024'te ise 500 bin 525 adet satış yaptı.

Peki, BYD ATTO 3'ün Özellikleri Nelerdir?

Peki, BYD ATTO 3'ün Özellikleri Nelerdir?

ATTO3, CSUV sınıfı otomobil segmentinde yer alıyor. Klasmanında, şık ve güçlü otomobilleri arasında yer alan ATTO 3 ayrıca sınıfının önde gelenleri arasında! 

Milyonların tercih ettiği elektrikli otomobil, 420 kilometrelik karma menzile sahip. Tam da bu noktada, ATTO 3'ü özel kılan özelliklerin belki de başında menzili geliyor.

Euro NCAP'ten tam puan alan BYD'nin ATTO 3 modeli, 5 yıldızı aldı!

Euro NCAP'ten tam puan alan BYD'nin ATTO 3 modeli, 5 yıldızı aldı!

Sportif sürüş tutkunlarının dikkatini çeken bir diğer özellik ise, maksimum hızı 160 km/s olan ATTO 3'ün 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşıyor olması. 

BYD'nin batarya konusunda da iddiası bir hayli dikkat çekici! ATTO 3 modeli için 200 bin km veya 8 yıl batarya garantisi veren BYD, bu özelliği ile de güvenlik standartları ve performansı hakkında kullanıcılara kıymetli bir referans noktası oluyor.

BYD ATTO 3, dört renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor: Sörf Mavisi, Dinamik Kırmızı, Dağ Grisi ve Kar Beyazı.

BYD ATTO 3, dört renk seçeneği ile karşımıza çıkıyor: Sörf Mavisi, Dinamik Kırmızı, Dağ Grisi ve Kar Beyazı.

ATTO 3, cam tavanı sayesinde geniş ve aydınlık bir iç mekan sunuyor. Araca dinamik bir hava sağlayan elektronik göstergeler ve geniş ekran, aracın iç tasarımını adeta tamamlıyor. Geniş ekran ve iç donanım, sürüş deneyimini ise daha interaktif ve keyifli bir hale getiriyor.

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Kasım 2024

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Kasım 2024

BYD ATTO 3 modelinin tavsiye edilen liste fiyatı, Ağustos ayında olduğu gibi Kasım ayında da 1.790.000 TL olarak belirlendi. 

  • 150kW 60.48kWh Design 1.790.000 TL

  • Tavsiye Edilen Kredili Kampanya Fiyatı: 1.640.000 TL 

  • Kampanyalı Naki Fiyatı: 1.590.000 TL

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