Land Rover Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Dünyanın en prestijli otomobil markaları arasında yer alan Land Rover, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Birleşik Krallık'ın otomobil devi, yüksek standartlara sahip lüks SUV modelleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her aracında kullanıcılarına sunduğu güvenilirlik ve konforla ön plana çıkıyor. Range Rover, bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin gözdesi oluyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?

İşte, Land Rover'ın Kasım ayına özel fiyat listesi