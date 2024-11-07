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Land Rover Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

etiket Land Rover Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 15:02

Dünyanın en prestijli otomobil markaları arasında yer alan Land Rover, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Birleşik Krallık'ın otomobil devi, yüksek standartlara sahip lüks SUV modelleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her aracında kullanıcılarına sunduğu güvenilirlik ve konforla ön plana çıkıyor. Range Rover, bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin gözdesi oluyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover'ın Kasım ayına özel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Otomobil devi Land Rover, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tüm dünyada tercih eden modellerinden Range Rover, Ekim ayında 21.982.309 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu ay ise 21.982.703 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Aşağıdaki fiyatlar, marka tarafından önerilen anahtar teslim fiyatlardır. Ancak kampanyalar veya opsiyonel özellikler seçildiğinde fiyatlar değişiklik gösterebilir.

Range Rover Fiyat Listesi Kasım 2024

Range Rover Fiyat Listesi Kasım 2024

  • HSE - 21.982.703 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 22.932.811 TL 

  • SV - 26.770.357 TL

Range Rover Long Wheelbase Fiyat Listesi

  • HSE - 23.244.565 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 23.749.310 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 23.096.111 TL 

  • SV - 29.821.095 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Kasım 2024

Range Rover Sport Fiyat Listesi Kasım 2024

  • SE - 14.248.228

  • DYNAMIC SE - 14.767.819

  • DYNAMIC HSE - 15.480.400

  • AUTOBIOGRAPHY - 16.341.435

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 16.831.335 TL

Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SV EDITION ONE - 28.099.336 TL 

  • SV EDITION ONE - 29.732.334 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Kasım 2024

Range Rover Velar Fiyat Listesi Kasım 2024

  • S 1.997 cc - 204 bg - 7.012.466 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 7.948.424 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Kasım 2024

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Kasım 2024

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.065.877 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 4.458.354 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 4.896.758 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.276.709 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.577.329 TL

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Land Rover Defender Fiyat Listesi Kasım 2024

Land Rover Defender Fiyat Listesi Kasım 2024

  • S 1.997 cc - 300 bg  7.685.150 TL

  • SE 1.997 cc - 300 bg 7.870.718 TL

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 8.323.040 TL

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 9.042.116 TL

Defender 110 - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 9.935.162 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 10.410.680 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 12.243.164 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 11.257.334 TL

Defender 90 Hard Top Fiyat Listesi

  • STANDART 2.997 cc - 200 bg - 3.785.600 TL

Defender 130 Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 13.624.720 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 15.272.564 TL

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Kasım 2024

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Kasım 2024

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg 7.140.044 TL

  • DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg 7.615.562 TL

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 10.477.487 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 11.383.058 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Kasım 2024

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Kasım 2024

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.092.996 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.610.731 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.819.495 TL

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