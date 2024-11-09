Tesla Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil üretici Tesla, adını ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alıyor. Markanın Kasım ayı fiyatları ise belli oldu. Elektirikli otomobillerin öncüsü niteliğindeki markanın güncellenen fiyatları ile Türkiye pazarında yer alan Model Y bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Tesla bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin tercihi olacak gibi görünüyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?

İşte, Tesla'nın Kasım ayına ait güncellenmiş fiyat listesi