Tesla Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Tesla Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.tesla.com/
Amerikalı otomobil üretici Tesla, adını ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alıyor. Markanın Kasım ayı fiyatları ise belli oldu. Elektirikli otomobillerin öncüsü niteliğindeki markanın güncellenen fiyatları ile Türkiye pazarında yer alan Model Y bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Tesla bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin tercihi olacak gibi görünüyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?
İşte, Tesla'nın Kasım ayına ait güncellenmiş fiyat listesi
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Tesla Fiyat Listesi
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