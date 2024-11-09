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Tesla Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

etiket Tesla Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 20:09

Amerikalı otomobil üretici Tesla, adını ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alıyor. Markanın Kasım ayı fiyatları ise belli oldu. Elektirikli otomobillerin öncüsü niteliğindeki markanın güncellenen fiyatları ile Türkiye pazarında yer alan Model Y bir kez daha otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Tesla bu ay da sıfır otomobil almak isteyenlerin tercihi olacak gibi görünüyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? 

İşte, Tesla'nın Kasım ayına ait güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla'nın CEO'su Elon Musk.  Günümüzde elektrikli otomobil sektörünün öncüleri arasında yer alan Tesla, Türkiye'de geçerli Kasım fiyatlarında, geçtiğimiz aya kıyasla değişiklik yapmadı. 

Aşağıdaki fiyatlar ise Tesla tarafından belirlenen fiyatlar olup kampanyalar ve opsiyonel özellik seçimlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Kasım 2024

Tesla Model Y Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Tesla Model Y Arkadan Çekiş 455 km menzil (WLTP) 1.866.203 TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.209.741 TL

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.473.990 TL

İşte, Tesla Model Y'nin Özellikleri

İşte, Tesla Model Y'nin Özellikleri

İlk kez 2019 yılının Mart ayında otomobil tutkunlarının karşısına çıkan Model Y, Tesla'nın Türkiye'de satışı olan tek modeli.  Ülkemizde 2020'nin son çeyreğinde satışa sunulan Model Y, 2022 yılında Euro NCAP tarafından küçük arazi aracı kategorisinde değerlendirildi ve 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesi ödülüne layık görüldü.

  • Model Y güvenlik açısından incelendiğinde, yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit izleme sistemi, yokuş kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü ile dikkat çekiyor.

  • Kendi klasmanında dikkat çeken Model Y'nin en yüksek hızı 217. Öte yandan 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değerine sahip. 

  • Model Y, 81 kWh'lik bataryası sayesinde tek bir şarjla 533 km'lik mesafe katediyor.

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