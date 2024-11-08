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Volkswagen Fiyat Listesi Kasım 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

etiket Volkswagen Fiyat Listesi Kasım 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 14:37

Lüks ve konforu bir araya getiren Alman otomobil devi Volkswagen, Kasım fiyatlarını duyurdu. Dünyanın en sağlam otomobil üreticileri arasında yer alan marka, bu ay da otomobil tutkunlarının ilgi odağı oldu. Özellikle sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatle takip ettiği fiyat listelerinde Volkswagen'ın tercih edilen modelleri yer aldı. Peki, Volkswagen'in sevilen modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Volkswagen'in 2024 Kasım ayı için belirlediği güncel fiyatlar

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Volkswagen fiyat listesi

Volkswagen fiyat listesi

1937 yılında kurulan Alman otomobil devi Volkswagen, 5 Kasım'dan itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Sağlamlığı, kullanıcılarına sunduğu lüks ve konfor ile markanın tercih edilen modellerinden Polo bu ay 1.202.000 TL'den başlayan fiyatlarla; Golf ise 1.581.000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar, marka tarafından önerilen anahtar teslim fiyatlardır. Fakat kampanyalar veya opsiyonel eklemeler sonucunda fiyatlarda değişiklik olabilir.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Kasım 2024

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.0 80 PS Impression Manuel 1.202.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife 1.332.000 TL 

  • 1.0 TSI 95 PS Life DSG 1.436.000 TL

  • 1.0 TSI 95 PS Style DSG 1.656.000 TL

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Kasım 2024

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.0 TSI 116 PS Life Manuel 1.658.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.853.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Style 1.965.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.039.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Kasım 2024

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 1.577.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.795.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.022.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.109.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.153.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.303.000 TL

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Kasım 2024

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 1.581.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 1.878.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 2.120.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 2.254.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2.406.000 TL

Golf GTI Fiyat Listesi

  • 2.0 TSI 245 PS GTI DSG 3.388.000, TL

Golf R Fiyat Listesi

  • Golf R 2.0 TSI 320 PS 4MOTION DSGR 4.536.000 TL
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Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Kasım 2024

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life 1.926.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.161.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.409.000 TL

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Kasım 2024

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife 2.305.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.706.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line 2.910.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 3.986.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.251.000 TL

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Kasım 2024

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2.393.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2.701.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 3.012.000 TL

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line 3.094.000 TL

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.678.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line 4.706.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.792.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Kasım 2024

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik Elegance 9.040.000 TL

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik R-Line 9.440.000 TL

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