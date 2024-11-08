Volkswagen Fiyat Listesi Kasım 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları
Volkswagen Fiyat Listesi Kasım 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları
Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Lüks ve konforu bir araya getiren Alman otomobil devi Volkswagen, Kasım fiyatlarını duyurdu. Dünyanın en sağlam otomobil üreticileri arasında yer alan marka, bu ay da otomobil tutkunlarının ilgi odağı oldu. Özellikle sıfır otomobil almak isteyenlerin dikkatle takip ettiği fiyat listelerinde Volkswagen'ın tercih edilen modelleri yer aldı. Peki, Volkswagen'in sevilen modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Volkswagen'in 2024 Kasım ayı için belirlediği güncel fiyatlar
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Volkswagen fiyat listesi
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Volkswagen Polo Fiyat Listesi Kasım 2024
Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Kasım 2024
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Kasım 2024
Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Kasım 2024
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