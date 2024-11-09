Jaecoo Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları
Jaecoo Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
Ağustos ayında Türkiye pazarında yerini alan Jaecoo, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Chery'nin off-road SUV markası olan Jaecoo, ülkemizde kısa zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çinli otomotiv üreticisi Jaecoo'nun ilk modeli J7, 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle yılı git gide güçlenerek kapatacak gibi görünüyor. Peki, Jaecoo 7 ne kadar oldu? Hadi, J7'yi biraz daha yakından tanıyalım!
İşte, detaylar...
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Çinli otomotiv devi Chery bünyesinde faaliyet gösteren Jaecoo, 4x4 ve 4x2 seçenekleri ile Ağustos ayından itibaren Türkiye pazarında yerini aldı.
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