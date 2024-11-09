Jaecoo Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo markasının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, J7, 145 beygir güç ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahiptir. Modele göre farklılık gösteren yakıt tüketimi; 4x2 modelde 7,5 litre, 4x4 modelde ise 8 litredir. Üstelik 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış olan J7'nin 2.0T motorlarına kafa tutucağı düşünülmektedir!

Lüks ve konfor odaklı otomobilin iç donanımında; ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, açılabilir panoramik cam tavan, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörleri dikkat çekiyor. Evolve donanım seviyesinde kullanıcıya standart olarak sunulan özellikler ise arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam ve hafızalı sürücü koltuğu oluyor.