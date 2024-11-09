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Jaecoo Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

etiket Jaecoo Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 19:48

Ağustos ayında Türkiye pazarında yerini alan Jaecoo, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Chery'nin off-road SUV markası olan Jaecoo, ülkemizde kısa zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çinli otomotiv üreticisi Jaecoo'nun ilk modeli J7, 4x4 ve 4x2 seçenekleriyle yılı git gide güçlenerek kapatacak gibi görünüyor. Peki, Jaecoo 7 ne kadar oldu? Hadi, J7'yi biraz daha yakından tanıyalım! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Çinli otomotiv devi Chery bünyesinde faaliyet gösteren Jaecoo, 4x4 ve 4x2 seçenekleri ile Ağustos ayından itibaren Türkiye pazarında yerini aldı.

Çinli otomotiv devi Chery bünyesinde faaliyet gösteren Jaecoo, 4x4 ve 4x2 seçenekleri ile Ağustos ayından itibaren Türkiye pazarında yerini aldı.

Markanın ilk modeli olan Jaecoo 7, pazara hızlı bir giriş yaptı. J7, Kasım ayına özel indirimli fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekerken, yüksek performansı ve rekabetçi fiyat seçenekleriyle tercih edilecek gibi görünüyor. 

Hadi gelin, markanın Off-Road SUV modeli J7'ye biraz daha yakından bakalım. 👇

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo markasının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, J7, 145 beygir güç ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahiptir. Modele göre farklılık gösteren yakıt tüketimi; 4x2 modelde 7,5 litre, 4x4 modelde ise 8 litredir. Üstelik 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış olan J7'nin 2.0T motorlarına kafa tutucağı düşünülmektedir! 

Lüks ve konfor odaklı otomobilin iç donanımında; ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, açılabilir panoramik cam tavan, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörleri dikkat çekiyor. Evolve donanım seviyesinde kullanıcıya standart olarak sunulan özellikler ise arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam ve hafızalı sürücü koltuğu oluyor.

Hadi biraz da Jaecoo 7'nin akıllı sürüş sistemi ve güvenlik ağını inceleyelim!

Hadi biraz da Jaecoo 7'nin akıllı sürüş sistemi ve güvenlik ağını inceleyelim!

J7'nin güvenli sürüş sağlayan donanımında; 10 adet hava yastığı, gelişmiş sürüş destek sistemleri, otomatik frenleme özelliği, sürücü dikkat izleme ve şerit takip sistemi bulunuyor. Büyük oranda yüksek dayanımlı çelikten yapılmış bir gövdesi olan J7, ARDIS adı verilen her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ile sürücünün sürüş konforunu da son derece artırıyor.

Jaecoo 7'nin iç mekanı da son derece ferah bir görünüme sahip.

Jaecoo 7'nin iç mekanı da son derece ferah bir görünüme sahip.

Jaecoo 7'nin hem 4x4 hem 4x2 modelinde, 10.25 inç dijital gösterge paneli standart olarak bulunuyor. Multimedya ekranı ise donanım seviyesine göre, 13.2 inç veya 14.8 inç boyutlarda oluyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerle güçlendirilen standart donanıma ek olarak; üst donanım seviyesinde headup display ve Sony ses sistemi de yer alıyor.

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Kasım 2024

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.025.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım Fırsatı ile Anahtar Teslim Fiyatı: 1.905.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım Fırsatı ile Anahtar Teslim Fiyatı: 2.083.000 TL 

Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyatlar 6 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak otomobilin standart donanımına ek opsiyon talepleri ve kampanyalar dahilinde fiyatlarda değişiklikler söz konusu olabilir.

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