Chery Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

Çinli otomobil üreticisi Chery, Kasım fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son yıllarda hızla popülerliği artan Chery, yıla en çok tercih edilen otomobil markaları arasında üçüncü sırada başladı. SUV modelleri ile dikkatleri üzerine çeken markanın yenilenen fiyatları ise dikkat çekti. Gelin, sıfır otomobil almak isteyenlerin beğenisini kazanan markanın kampanyalı fiyatlarına göz atalım. Chery Tiggo 7 Pro Max, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Chery'nin 2024 Kasım ayına ait fiyat listesi...