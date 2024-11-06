Görüş Bildir
Haberler
Finans
Chery Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

etiket Chery Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatları

Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 00:06

Çinli otomobil üreticisi Chery, Kasım fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son yıllarda hızla popülerliği artan Chery, yıla en çok tercih edilen otomobil markaları arasında üçüncü sırada başladı. SUV modelleri ile dikkatleri üzerine çeken markanın yenilenen fiyatları ise dikkat çekti. Gelin, sıfır otomobil almak isteyenlerin beğenisini kazanan markanın kampanyalı fiyatlarına göz atalım. Chery Tiggo 7 Pro Max, 8 Pro Max ve Omoda 5 Pro modelleri güncel fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Chery'nin 2024 Kasım ayına ait fiyat listesi...

Kaynak: https://cherytr.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Chery Fiyat Listesi

Chery Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi Chery, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Yüksek kaliteli otomobil modelleriyle dünya çapında dikkat çeken Chery'nin sevilen modeli Omoda 5 PRO, Kasım ayında 1.650.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda belirtilen fiyatlar, markanın anahtar teslim nakit alımlar için önerilen fiyatlarıdır. Kampanyalar veya opsiyonlara göre fiyatlarda değişiklikler söz konusu olabilir.

Chery Omoda 5 PRO Kasım Fiyat Listesi

Chery Omoda 5 PRO Kasım Fiyat Listesi

  • Vision 1.650.000 TL

  • Intelligent 1.700.000 TL

  • Exceptional 1.726.500 TL

Chery Tiggo 7 Pro Max Kasım Fiyat Listesi

Chery Tiggo 7 Pro Max Kasım Fiyat Listesi

  • Intelligent 1.627.000 TL

  • Exceptional 1.766.500 TL

Chery Tiggo 8 Pro Max Kasım Fiyat Listesi

Chery Tiggo 8 Pro Max Kasım Fiyat Listesi

  • Intelligent 1.910.000 TL

  • Exceptional 2.200.000 TL

İlginizi Çekebilr

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın