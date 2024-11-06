Nissan Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Nissan, son dönemlerde SUV modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya çapında popüler ve tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alıyor. Nissan'ın Kasım ayına özel fiyatları ise resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Fiyatlar bir kez daha otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Kasım ayı güncel fiyat listesi