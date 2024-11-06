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Nissan Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

etiket Nissan Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 23:20

Japon otomobil devi Nissan, son dönemlerde SUV modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dünya çapında popüler ve tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alıyor. Nissan'ın Kasım ayına özel fiyatları ise resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Fiyatlar bir kez daha otomobil tutkunlarının radarına girdi. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Kasım ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan Fiyat Listesi

Nissan Fiyat Listesi

Adını “Dürüst Samuray” anlamına gelen Nis ve San kelimelerinden alan Nissan, markasının Kasım ayı fiyatları belli oldu. Markanın sevilen modeli Qashqai Kasım ayında yenilenen fiyatlarıyla 1.999.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Nissan tarafından 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatlarını' sizin için derledik. Fakat ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre fiyatların değişebileceğini unutmayın.

Nissan Juke Fiyat Listesi Kasım 2024

Nissan Juke Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna 1.649.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.739.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 1.829.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso 1.829.900 TL 

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 1.919.900 TL

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Kasım 2024

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.999.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 2.089.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD 2.349.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 2.409.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD 2.489.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 2.429.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD 2.509.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.529.900 TL

  • 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD 2.609.900 TL

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Kasım 2024

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Kasım 2024

  • e-POWER Skypack 2.424.900 TL

  • e-POWER N-Design 2.564.900 TL

  • e-POWER Platinum 2.584.900 TL

  • e-POWER Platinum Premium 2.684.900 TL

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Kasım 2024

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Kasım 2024
renty.ae

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2.700.000 TL 

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 2.900.000 TL

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