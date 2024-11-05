Citroen Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Citroen Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
2021 yılından beri Stellantis çatısı altında yer alan Citroen, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerine özel kampanyaları ve nakit indirimli fiyatları şimdiden sıfır otomobil almayı planlayanların dikkatini çekti. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Citroen'in Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi
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Citroen Fiyat Listesi: Kasım 2024
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Citroen C3 Fiyat Listesi Kasım 2024
Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Kasım 2024
Citroen C4 Fiyat Listesi Kasım 2024
Citroen C4 X Fiyat Listesi Kasım 2024
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