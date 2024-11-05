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Citroen Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

etiket Citroen Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 14:13

2021 yılından beri Stellantis çatısı altında yer alan Citroen, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerine özel kampanyaları ve nakit indirimli fiyatları şimdiden sıfır otomobil almayı planlayanların dikkatini çekti. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Kasım 2024

Citroen Fiyat Listesi: Kasım 2024

Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Citroen, Kasım ayı için önerilen anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın, kampanyalı fiyatları ve nakit satış fiyatları dikkatleri üzerine çekerken C3, 1.018.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın internet sitesinden yer alan fiyatlardır. Ancak fiyatlar güncel kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. 👇

Citroen C3 Fiyat Listesi Kasım 2024

Citroen C3 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold 1.018.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 1.170.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 1.210.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE 1.252.000 TL

Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Kasım 2024

Citroen C3 Aircross SUV Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold 1.320.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine (Çift Renk) 1.430.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Kasım 2024

Citroen C4 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.427.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.541.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.676.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.645.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.375.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.460.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Kasım 2024

Citroen C4 X Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.531.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8  Shine Bold 1.676.00 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.640.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.375.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.460.000 TL

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Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Kasım 2024

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.870.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.975.000 TL

  • 1.2 Hybrid 136 HP- eDCS6 E-Series 1.999.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Kasım 2024

Citroen Ami Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Ami One Electric 2024 449.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 441.000 TL

  • Ami My Ami Peps 2024 459.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 451.000 TL

  • Ami My Ami Tonic 2024 459.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 451.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Kasım 2024

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel 1.111.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.046.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.215.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.150.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.306.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.241.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.396.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.331.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 900.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 990.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.060.000 TL

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