Citroen Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

2021 yılından beri Stellantis çatısı altında yer alan Citroen, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerine özel kampanyaları ve nakit indirimli fiyatları şimdiden sıfır otomobil almayı planlayanların dikkatini çekti. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi