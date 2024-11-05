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Ford Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

etiket Ford Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 15:41

Amerikalı otomobil devi Ford, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Borsa İstanbul'daki en değerli otomotiv şirketi olarak da dikkatleri üzerine çeken Ford, sevilen modellerinin güncel fiyatları ile de ilgi gördü. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Kasım ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Kasım ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Kasım 2024 Ford Fiyat Listesi

Kasım 2024 Ford Fiyat Listesi

Amerikalı otomobil devi Ford, Kasım ayı fiyatlarıya otomobil tutkunlarının bir kez daha radarına girdi. Markanın, ülkemizde tercih edilen modellerinden olan yeni Puma, Kasım ayında 1.475.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Marka tarafından belirlenen fiyatları sizin için inceledik. Aşağıdaki fiyatlar ise markanın güncel fiyatları olup sınırlı sayıda kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Kasım 2024

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium 1.475.800 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.613.400 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 1.804.900 TL

Ford Puma Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Puma Fiyat Listesi Kasım 2024

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style 1.385.600 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line 1.645.100 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style 1.127.400 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Focus Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Focus Hatchback

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil 1.807.300 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.874.600 TL

Ford Focus Sedan

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 1.620.200 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.826.700 TL

Ford Focus Station Wagon

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active X 1.897.000 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.831.200 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.898.500 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.862.600 TL

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Kasım 2024

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.096.500 TL 

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.376.600 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.495.700 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinTitanium ST 2.038.100 TL

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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Deluxe, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.694.000 TL

  • Titanium, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 2.037.900 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Ranger Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.268.000 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.427.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2.794.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 3.232.700 TL

  • 4x4, 3.0l Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 3.391.300 TL

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 1.002.700 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.081.900 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe 1.177.800 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium 1.184.400 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 1.303.000 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active 1.364.700 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.146.900 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 1.236.200 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium 1.355.600 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active 1.420.500 TL

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Kasım 2024

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Kasım 2024

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.381.000 TL

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Select 2.958.000 TL 

  • SUV, 216KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.635.500 TL 

  • SUV, 258KW, Otomatik, Elektrik Premium 4.146.700 TL

  • SUV, 358KW, Otomatik, Elektrik GT 4.527.400 TL

(Model yılı 2023)

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