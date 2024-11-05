Ford Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları
Ford Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Amerikalı otomobil devi Ford, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Borsa İstanbul'daki en değerli otomotiv şirketi olarak da dikkatleri üzerine çeken Ford, sevilen modellerinin güncel fiyatları ile de ilgi gördü. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Kasım ayı fiyatları ne oldu?
İşte, Ford'un 2024 yılına ait Kasım ayı fiyat listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kasım 2024 Ford Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Kasım 2024
Ford Puma Fiyat Listesi Kasım 2024
Ford Focus Fiyat Listesi Kasım 2024
Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Kasım 2024
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın