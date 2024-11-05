Ford Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil devi Ford, Kasım ayı fiyatlarıya otomobil tutkunlarının bir kez daha radarına girdi. Markanın, ülkemizde tercih edilen modellerinden olan yeni Puma, Kasım ayında 1.475.800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Marka tarafından belirlenen fiyatları sizin için inceledik. Aşağıdaki fiyatlar ise markanın güncel fiyatları olup sınırlı sayıda kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.