Suzuki Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, son dönemlerde hibrit SUV modelleriyle ön plana çıkıyor. Motorlarıyla sık sık övgüyü toplayan Suzuki'nin Kasım ayı fiyatları ise belli oldu. Sıfır otomobil satın almak isteyenlerin radarına takılan markanın fiyatlarındaki değişiklik dikkat çekti. Özellikle Vitara ve S-Cross modelleri bir kez daha markanın tercih edilen modelleri oldu. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Kasım ayına özel güncel fiyatları...