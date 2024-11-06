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Suzuki Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

etiket Suzuki Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 00:06

Japon otomobil üreticisi Suzuki, son dönemlerde hibrit SUV modelleriyle ön plana çıkıyor. Motorlarıyla sık sık övgüyü toplayan Suzuki'nin Kasım ayı fiyatları ise belli oldu. Sıfır otomobil satın almak isteyenlerin radarına takılan markanın fiyatlarındaki değişiklik dikkat çekti. Özellikle Vitara ve S-Cross modelleri bir kez daha markanın tercih edilen modelleri oldu. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Kasım ayına özel güncel fiyatları...

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Suzuki Kasım Fiyat Listesi

Suzuki Kasım Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerinden yenilenen Swift hibrit, Kasım ayında 1.359.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda, marka tarafından belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları bulabilirsiniz. Ancak fiyatların, kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Kasım 2024

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life 1.359.000 TL 

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse 1.449.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Kasım 2024

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS1.690.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk) 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.810.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Kasım 2024

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.4 MHEV 6AT GL Elegance 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.770.000 TL 

  • 1.4 MHEV 6AT GLX Premium 4x2 - Otomatik - Benzinli - 129 PS 1.870.000 TL

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Kasım 2024

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) 4x4 - Otomatik - Benzinli - 102 PS 1.945.000 TL 

  • Çift Renk Opsiyonu 50 TL

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