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Toyota Fiyat Listesi Kasım 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

etiket Toyota Fiyat Listesi Kasım 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 14:44

Japon otomobil devi Toyota, merakla beklenen Kasım ayı kampanyalarını duyurdu. Uzun zamandır 'Dünyanın en değerli otomobil markaları' arasında yer alan marka, Avrupa'da en çok tercih edilen otomobiller arasında. Toyota'nın son yıllarda gündemden düşmeyen SUV hibrit modelleri ülkemizde de tercih ediliyor. Gelin, motor gücü ve güvenilirliği ile adından söz ettiren otomobil üreticisinin güncel fiyat listelerini inceleyelim. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

Yılın ilk yarısında otomobil pazarındaki markalar arasında en çok tercih edilen 5. marka olmayı başaran Toyota, yeni kampayalarını duyurdu. Aşağıda yer alan, Toyota'nın son güncellenen tavsiye edilen liste fiyatlar olsa da sınırlı sayıda kampanya ve modele ait opsiyonlar dahilinde değişiklik gösterebiliyor.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Corolla Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.390.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.590.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.674.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.787.500 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.911.000 TL

Yenilenen Corolla Hybrid Fiyatları

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT  1.825.500 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.891.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.940.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.082.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.888.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.941.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.135.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.283.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.313.000 TL

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.590.000 TL 

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.752.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 2.028.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.151.500 TL

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.590.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.844.000 TL

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Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.590.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.728.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.783.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.953.500 TL

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.424.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.617.500 TL

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Yeni Land Cruiser Prado Fiyat Listesi Kasım 2024

2.8 D-4D 8 A\T Yeni Land Cruiser Prado 9.750.000 TL

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 3.321.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.653.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.828.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.837.000 TL

Toyota Hilux Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Hilux Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T 1.940.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 2.060.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 2.220.000 TL

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Toyota Proace City Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Proace City Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.150.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.325.000 TL 

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.386.500 TL

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Kasım 2024

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 D Vision M/T 910.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 950.000 TL

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