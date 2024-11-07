Toyota Fiyat Listesi Kasım 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota, merakla beklenen Kasım ayı kampanyalarını duyurdu. Uzun zamandır 'Dünyanın en değerli otomobil markaları' arasında yer alan marka, Avrupa'da en çok tercih edilen otomobiller arasında. Toyota'nın son yıllarda gündemden düşmeyen SUV hibrit modelleri ülkemizde de tercih ediliyor. Gelin, motor gücü ve güvenilirliği ile adından söz ettiren otomobil üreticisinin güncel fiyat listelerini inceleyelim. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Kasım 2024 tarihli güncel fiyat listesi.