MG Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

2007 yılından beri SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteren Morris Garages (MG), Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2005'e kadar çift kapılı ve üstü açık spor otomobilleriyle tanınan prestijli marka, ülkemizde son dönemlerde HS, MG4 ve Marvel R modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. MG'nin tercih edilen modelleri güncellenen fiyatlarıyla bir kez daha otomobil tutkunlarının radarında yerini alacak gibi görünüyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Kasım 2024 için belirlediği fiyat listesi