Fiat Fiyat Listesi Kasım 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Fiat Fiyat Listesi Kasım 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İtalyan otomobil üreticisi Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Yılın ilk yarısına damgasını vuran Fiat, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olmuştu. Markanın popüler modelelerindeki kampanyalı fiyatları bu ay bir kez daha dikkat çekerken, Fiat'ın yıl sonunda da beklediği başarıyı elde edeceği tahmin edildi. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?
İşte, Fiat'ın Kasım 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi
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Kasım 2024 Fiat Fiyat Listesi
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Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Kasım 2024
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Kasım 2024
Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Kasım 2024
Fiat 600e Fiyat Listesi Kasım 2024
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