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Fiat Fiyat Listesi Kasım 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

etiket Fiat Fiyat Listesi Kasım 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 15:20

İtalyan otomobil üreticisi Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Yılın ilk yarısına damgasını vuran Fiat, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olmuştu. Markanın popüler modelelerindeki kampanyalı fiyatları bu ay bir kez daha dikkat çekerken, Fiat'ın yıl sonunda da beklediği başarıyı elde edeceği tahmin edildi. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Kasım 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Kasım 2024 Fiat Fiyat Listesi

Kasım 2024 Fiat Fiyat Listesi

Türkiye'nin tercih edilen otomobil markaları arasında yerini koruyan Fiat, Kasım ayı fiyatlarıyla da otomobil tutkunlarının dikkatini çekti. Markanın en çok tercih edilen modeli Egea, Kasım ayında 1004.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 

Aşağıda belirtilen fiyatlar marka tarafından belirlenen tavsiye edilen satış fiyatlarıdır. Ancak fiyatlar, ödeme seçenekleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat Egea Sedan Easy

  • Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1004.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 889.900 TL 

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.168.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.014.900 TL 

  • Easy 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.044.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 924.900 TL 

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Manuel Dizel 1.282.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.355.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.400.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.457.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.380.900 TL 

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 1.049.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 954.900 TL 

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Urban Manuel Benzinli 1.104.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 994.900 TL 

  • 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 1.282.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.337.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.385.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.445.900 TL 

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.502.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.425.900 TL 

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.104.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.009.900 TL 

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.159.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.049.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.440.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.500.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.557.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.480.900 TL 

Fiat Egea Sedan Limited

  • 1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli 1.159.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.064.900 TL

  • 1.4 Fire 95 HP GSR* Limited Manuel Benzinli 1.064.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyat: 1.104.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel 1.495.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Limited Otomatik Dizel 1.555.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.612.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.535.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.072.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 959.900 TL

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.132.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.009.900 TL

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.454.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.314.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.137.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.024.900 TL 

  • Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.187.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.074.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel DCT 1.451.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.309.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel DCT 1.509.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.359.900 TL 

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli Benzinli 1.548.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.451.900 TL 

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.192.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.079.900 TL 

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.242.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.129.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.506.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.364.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.564.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.414.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.603.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.506.900 TL 

Fiat Egea Cross Limited

  • 1.4 Fire 95 HP Limited Manuel Benzinli 1.247.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.134.900 TL 

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.297.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.184.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited Otomatik Dizel 1.561.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.419.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.619.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.469.900 TL

  • 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Limited Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.658.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.561.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat Egea Cross Wagon Lounge

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP Manuel Benzinli 1.331.900 TL  I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.234.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli Benzinli 1.625.900 TL   I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.528.900 TL

Fiat 600e Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat 600e Fiyat Listesi Kasım 2024
  • 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima La Prima Otomatik Elektrikli 1.409.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı List__e Fiyatı: 1.399.900 TL
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Fiat Panda Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat Panda Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli 865.900 TL (2023 Model)

  • Cross 4x2 1.0 70 HP Urban Manuel Mild Hybrid-Benzinli 922.900 TL (2023 Model)

Fiat 500 Fiyat Listesi Kasım 2024

Fiat 500 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.022.900 TL (2023 Model) 

  • 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.136.900 TL (2023 Model)

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Fiat Topolino Fiyat Listesi Kasım 2024

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 469.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 499.900 TL

  • Topolino Dolcevita 489.900 TL

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