Görüş Bildir
Haberler
Finans
Seat Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Seat Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 15:29

İspanyol otomobil üreticisi Seat, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1950 yılında bir devlet kuruluşu olan Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan marka, günümüzde Volkswagen AG'nin yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Seat, Ibiza modeli başta olmak üzere ülkemizde tercih edilen otomobil devleri arasında yer alıyor. Seat'ın güncellenen fiyatları ise bir kez daha sıfır otomobil almak isteyenlerin radarına giriyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Kasım ayına ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seat Fiyat Listesi

Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil devi Seat'ın, 6 Kasım'dan itibaren geçerli olan Doğuş Oto tarafından yayınlandı. 

Aşağıdaki fiyatlar markanın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak fiyatların, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Seat Ibiza Fiyat Listesi Kasım 2024

Seat Ibiza Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.310.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.445.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 40. YIL ÖZEL SERİ 1.520.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Kasım 2024

Seat Arona Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.420.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Xperience 1.540.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.520.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR Plus 1.755.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Kasım 2024

Seat Ateca Fiyat Listesi Kasım 2024

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Style 1.750.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.950.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 1.950.000 TL

İlginizi Çekebilir

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın