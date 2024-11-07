Seat Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil üreticisi Seat, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. 1950 yılında bir devlet kuruluşu olan Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan marka, günümüzde Volkswagen AG'nin yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Seat, Ibiza modeli başta olmak üzere ülkemizde tercih edilen otomobil devleri arasında yer alıyor. Seat'ın güncellenen fiyatları ise bir kez daha sıfır otomobil almak isteyenlerin radarına giriyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte Seat'ın Kasım ayına ait güncel fiyat listesi