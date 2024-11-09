Mini Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Spor araba denilence akla gelen otomobil devlerinden biri olan Mini, Kasım ayı fiyatlarını açıkladı. 2001 yılında BMW bünyesinde ortaya çıkan marka, genç ve dinamik bir kitle tarafından tercih ediliyor. Yenilenen fiyatları ile Mini, yıl bitmeden bir kez daha sıfıra otomobil almak isteyenlerin tercihi olacak gibi görünüyor. Peki, Mini Cooper, benzinli ya da tamamen elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini'nin merakla beklenen Kasım 2024 fiyat listesi

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