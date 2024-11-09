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Mini Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

etiket Mini Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 19:26

Spor araba denilence akla gelen otomobil devlerinden biri olan Mini, Kasım ayı fiyatlarını açıkladı. 2001 yılında BMW bünyesinde ortaya çıkan marka, genç ve dinamik bir kitle tarafından tercih ediliyor. Yenilenen fiyatları ile Mini, yıl bitmeden bir kez daha sıfıra otomobil almak isteyenlerin tercihi olacak gibi görünüyor. Peki, Mini Cooper, benzinli ya da tamamen elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Mini'nin merakla beklenen Kasım 2024 fiyat listesi

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Mini Fiyat Listesi

Mini Fiyat Listesi

Şık ve modern çizgisiyle otomobil tutkunlarının tercihi olan Mini, Kasım ayı fiyatları belli oldu! Markanın tercih edilen Yeni Mini Cooper 3 Kapılı modelleri Ekim ayında 2.131.170 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken bu ay, 2.131.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlardır. Ancak fiyatlar kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Kasım 2024

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured 1.921.600 TL 

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 Favoured 3.174.500 TL 

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works 3.534.100 TL

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Kasım 2024

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.131.200 TL 

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.295.800 TL 

Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Fiyat Listesi

  • Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 3.144.000 TL 

  • Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin 1998 / 204 John Cooper Works 3.528.300 TL

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Kasım 2024

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 1.924.700 TL 

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.057.800 TL

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Kasım 2024

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Favoured 2.792.600 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 John Cooper Works 3.048.800 TL

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Yeni Mini Countryman S ALL 4 Fiyat Listesi Kasım 2024

Yeni Mini Countryman S ALL 4 Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Yeni Mini Countryman S ALL 4 Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1998 / 218 John Cooper Works 4.266.300 TL

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Kasım 2024

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Otomatik Benzin 1998 / 300 John Cooper Works 4.499.400 TL

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