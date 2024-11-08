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Audi Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

etiket Audi Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 15:18

Alman otomobil devi Audi, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Her otomobilinde lüks ve konforu bir arada sunan Audi, yıllar geçse de otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor. Otomobil pazarında güçlü bir yere sahip olan markanın, fiyatlarında ise geçtiğimiz aya göre değişiklik yapıldı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q5 ve Q8 gibi popüler modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin 2024 Kasım ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Audi, 8 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler A3 serisi, Kasım ayı itibarıyla 2.267.531 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu, Q2 serisi ise 2.444.587 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlar olsa da özel kampanyalar veya seçtiğiniz ek özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi A3 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.267.531 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.712.362 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.384.819 TL

Audi A4 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi A4 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI. 3.709.463 TL

  • A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI. 4.455.983 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi A5 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. 4.843.193 TL

  • A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. 4.316.993 TL

  • A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI. 4.505.093 TL

Audi A6 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi A6 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.523.473 TL

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.593.913 TL

  • A6 Allroad 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 6.196.013 TL

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Audi A7 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi A7 Fiyat Listesi Kasım 2024
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 7.783.823 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi A8 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 17.016.291 TL

  • A8 S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 20.071.499 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi Q2 Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.444.587 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi Q3 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 3.172.615 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.450.866 TL

Audi Q4 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi Q4 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Q4-e-tron 3.679.789 TL

  • Q4 Sportback 45 e-tron 3.796.717 TL

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Audi Q5 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi Q5 Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 5.199.773 TL

  • Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.421.773 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi Q7 Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 7.283.933 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi Q8 Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 8.627.363 TL

Audi Q8 e-tron Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi Q8 e-tron Fiyat Listesi Kasım 2024

  • Q8 e-tron Advanced 55 quattro 7.639.347 TL

  • Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro 7.803.507 TL

Audi e-tron GT Fiyat Listesi Kasım 2024

Audi e-tron GT Fiyat Listesi Kasım 2024
  • Audi e-tron GT quattro. 10.119.564 TL

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