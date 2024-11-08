Audi Fiyat Listesi Kasım 2024! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Audi, Kasım ayı fiyatlarını duyurdu. Her otomobilinde lüks ve konforu bir arada sunan Audi, yıllar geçse de otomobil tutkunlarının tercihi olmaya devam ediyor. Otomobil pazarında güçlü bir yere sahip olan markanın, fiyatlarında ise geçtiğimiz aya göre değişiklik yapıldı. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q5 ve Q8 gibi popüler modelleri ne kadar oldu?

İşte, Audi'nin 2024 Kasım ayı güncel fiyat listesi...