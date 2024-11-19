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ChatGPT Ticaret Botu Yaptı 71 Bin Dolar Kazandığını İddia Etti! Peki ChatGPT Ticaret Botu Nasıl Yapılır?

ChatGPT Ticaret Botu Yaptı 71 Bin Dolar Kazandığını İddia Etti! Peki ChatGPT Ticaret Botu Nasıl Yapılır?

Yapay Zeka bitcoin ChatGPT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 13:33

Yapay zeka hayatımıza büyük bir hızla dahil olmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu X üzerinden ChatGPT kullanarak oluşturduğu ticaret botunu paylaşan 'Rekt Fencer' adlı kullanıcı aylardır gündemden düşmüyor. ChatGPT üzerinden 10 dakikada inşa edilen bu strateji ile kripto para piyasalarından 71.500 dolar kazandığını iddia etti. Peki ChatGPT ile borsada başarılı olmak mümkün mü? 

İşte, yapay zeka ile kendi ticaret botunu oluşturmanın yolu

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Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda Rekt Fencer adlı X kullanıcısının ChatGPT üzerinden oluşturduğu ticaret botu ile 71.500 dolar kazandığına dair iddiasıyla gündeme gelmişti.

Bunun nasıl mümkün olduğu, borsada başarı elde etmek için ChatGPT ile nasıl bir strateji kullanılması gerektiği ve ticaret botu inşa etme süreci pek çok kişinin dikkatini çekmişti.

Rekt Fencer adlı kullanıcı sırrını paylaştı. Onun notları üzerinden çalışma yapan Prompt Mühendisi adlı X kullanıcısı ise Florida Üniversitesi'nin araştırmasına değindi.

Hazırsanız, bu adımları takip ederek kendi yapay zeka ticaret botunuzu siz de oluşturabilirsiniz. 

NOT: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir! Yalnızca denendiği iddia edilen bir botun hazırlanış sürecini ele almaktadır. Yapay zekanın konuya ilişkin kanıtlanmış bir başarısı yoktur. 

İşte, Rekt Fencer methodu ile ticaret botu oluşturmaya başlıyoruz! 👇

İşte, Rekt Fencer methodu ile ticaret botu oluşturmaya başlıyoruz! 👇
twitter.com

Florida üniversitesi tarafından yapılan araştırma ile elde edilen veriler de bir hayli iddialı: Yüzde 500 kar! 👇

Florida üniversitesi tarafından yapılan araştırma ile elde edilen veriler de bir hayli iddialı: Yüzde 500 kar! 👇
twitter.com

Rekt Fencer ilk olarak bir gösterge seçiyor: "Bu strateji için Bollinger Bantları indikatörünü kullandım. Basit görünebilir, ancak sonuçları aklınızı başınızdan alacak. Tradingview'a gidin ve Bollinger göstergesini Madrid'e ayarlayın." diyor 👇

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Sırada çalışma alanını oluşturmak var: Bunun için "Gösterge kaynak kodunu açın. Ardından düzenleme için bir çalışma kopyası oluşturun. Ve kopyanıza bir ad verin" Videodaki adımları takip edebilirsiniz 👇

Şimdi stratejisini belirliyor!

Şimdi stratejisini belirliyor!
twitter.com

Bu aşamada çok basit bir yaklaşımı tercih etmeyi öneriyor. 

  • 'Fiyat Bollinger bandının üstünde ➜ Uzun'

  • 'Fiyat Bollinger bandının altında ➜ Kısa'

"Kodu v5'e dönüştürün"

"Kodu v5'e dönüştürün"
twitter.com

  • 'Daha Fazla'ya tıklayın

  • 'Kodu dönüştür...' seçeneğini işaretleyin.

  • Son olarak, 'Uygula'ya tıklayın

Burada işlem, v3'ten v5'e yükseltmek için 2 kez tekrarlanıyor.

Sıra çalıştırmakta: Kopyaladığınız kaynak kodu artık ChatGPT'ye yapıştırabilir ve strateji koşullarını girebilirsiniz.

Sıra çalıştırmakta: Kopyaladığınız kaynak kodu artık ChatGPT'ye yapıştırabilir ve strateji koşullarını girebilirsiniz.
twitter.com

"Kod parçasını kopyalayın. Ardından TradingView'a gidin ve en sona ekleyin. Son olarak kaydetmeyi unutmayın."

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Eğer hata alırsanız, bunun da çözümü ChatGPT'de!

Eğer hata alırsanız, bunun da çözümü ChatGPT'de!
twitter.com

İşte kırmızı hataların Rekt Fencer'e göre çözümü: 

  • Hatayı kopyalayın.

  • Ve ChatGPT'ye yapıştırın. 

  • Bu kez de düzeltilen kodu kopyalayın ve TradingView'da değiştirin.

  • Bu işlemi tüm hatalar çözülene kadar tekrarlayın.

Stratejinizi test etmeyi unutmayın!

Stratejinizi test etmeyi unutmayın!
twitter.com

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