ChatGPT Ticaret Botu Yaptı 71 Bin Dolar Kazandığını İddia Etti! Peki ChatGPT Ticaret Botu Nasıl Yapılır?
ChatGPT Ticaret Botu Yaptı 71 Bin Dolar Kazandığını İddia Etti! Peki ChatGPT Ticaret Botu Nasıl Yapılır?
Yapay zeka hayatımıza büyük bir hızla dahil olmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu X üzerinden ChatGPT kullanarak oluşturduğu ticaret botunu paylaşan 'Rekt Fencer' adlı kullanıcı aylardır gündemden düşmüyor. ChatGPT üzerinden 10 dakikada inşa edilen bu strateji ile kripto para piyasalarından 71.500 dolar kazandığını iddia etti. Peki ChatGPT ile borsada başarılı olmak mümkün mü?
İşte, yapay zeka ile kendi ticaret botunu oluşturmanın yolu
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Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda Rekt Fencer adlı X kullanıcısının ChatGPT üzerinden oluşturduğu ticaret botu ile 71.500 dolar kazandığına dair iddiasıyla gündeme gelmişti.
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Rekt Fencer adlı kullanıcı sırrını paylaştı. Onun notları üzerinden çalışma yapan Prompt Mühendisi adlı X kullanıcısı ise Florida Üniversitesi'nin araştırmasına değindi.
İşte, Rekt Fencer methodu ile ticaret botu oluşturmaya başlıyoruz! 👇
Florida üniversitesi tarafından yapılan araştırma ile elde edilen veriler de bir hayli iddialı: Yüzde 500 kar! 👇
Rekt Fencer ilk olarak bir gösterge seçiyor: "Bu strateji için Bollinger Bantları indikatörünü kullandım. Basit görünebilir, ancak sonuçları aklınızı başınızdan alacak. Tradingview'a gidin ve Bollinger göstergesini Madrid'e ayarlayın." diyor 👇
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Sırada çalışma alanını oluşturmak var: Bunun için "Gösterge kaynak kodunu açın. Ardından düzenleme için bir çalışma kopyası oluşturun. Ve kopyanıza bir ad verin" Videodaki adımları takip edebilirsiniz 👇
Şimdi stratejisini belirliyor!
"Kodu v5'e dönüştürün"
Sıra çalıştırmakta: Kopyaladığınız kaynak kodu artık ChatGPT'ye yapıştırabilir ve strateji koşullarını girebilirsiniz.
"Kod parçasını kopyalayın. Ardından TradingView'a gidin ve en sona ekleyin. Son olarak kaydetmeyi unutmayın."
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Eğer hata alırsanız, bunun da çözümü ChatGPT'de!
Stratejinizi test etmeyi unutmayın!
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