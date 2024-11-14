Üniversitelilerin Yeni Favorisi ChatGPT'ye Vize Sorusu Hazırlattı! Peki Sizce Bu Sorular Vizede Çıkar mı?
Üniversitelilerin Yeni Favorisi ChatGPT'ye Vize Sorusu Hazırlattı! Peki Sizce Bu Sorular Vizede Çıkar mı?
Vizelere ChatGPT ile hazırlanan üniversiteli, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Yapay zekadan ödev yapmaktan seyahat planlamaya, iş görüşmesinden görsel tasarıma her konuda destek alanlar, sorulara yanıt vermekte başarısız buldu. Kimileri sayısal sınavlarda başarılı olmadığını düşünürken, kimileri de yeterince iyi kullanırsan her sorunun yanıtını vereceğini düşündü. Peki, ChatGPT sınavlarda ne kadar başaralı?
İşte, yorumlar!
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Her öğrenci, sınav dönemlerinde birtakım kaygılar ile başa çıkmak zorundadır. Hele üniversitede vize ve final haftaları sayfalarca notlar, kalın kalın kitaplar ve kısıtlı bir zamanda yapılacak çok iş vardır.
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Özellikle de yüzlerce sayfa tutan slaytlarla yapılan sınav hazırlığı... Öğrencilere sanki hiç bitmeyecek gibi gelir!
Sınırları biraz daha zorlayan öğrencimiz ise ChatGPT'ye attığı slayt dosyasından vize için örnek soru hazırlamasını istedi!
Tabii bu durumda bazı sosyal medya kullanıcıları, her zaman sınırları zorlayan kıymetli hocalarını hatırladı! 👇
@selin_ilbak adlı X kullanıcısı ise "O sırada benim benim ChatGPT ile imtihanım" diyerek yaşadığı dramı paylaşıyor! 👇
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Teknolojinin bizi körelttiğini düşünenler de oldu 👇
Bazı slaytlar ise tek dosyaya sığmadı... 👇
Mühendisler ise kendi yazdıkları yapay zekayı da beğenmediler... 👇
Sahiden, yapay zeka sayısalda yetersiz olabilir mi? 👇
Eskilerin gözü yaşlı! 👇
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İş dünyası için de ChatGPT'li çözümler bulundu 👇
Bazı yorumlar ise fazlası ile eleştirel ve sert oldu! 👇
Eyvah, yapay zeka anadilinde başarısız mı oldu?
Peki siz ChatGPT'yi ne için kullanıyorsunuz? 👇
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