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Üniversitelilerin Yeni Favorisi ChatGPT'ye Vize Sorusu Hazırlattı! Peki Sizce Bu Sorular Vizede Çıkar mı?

Üniversitelilerin Yeni Favorisi ChatGPT'ye Vize Sorusu Hazırlattı! Peki Sizce Bu Sorular Vizede Çıkar mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 10:22

Vizelere ChatGPT ile hazırlanan üniversiteli, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Yapay zekadan ödev yapmaktan seyahat planlamaya, iş görüşmesinden görsel tasarıma her konuda destek alanlar, sorulara yanıt vermekte başarısız buldu. Kimileri sayısal sınavlarda başarılı olmadığını düşünürken, kimileri de yeterince iyi kullanırsan her sorunun yanıtını vereceğini düşündü. Peki, ChatGPT sınavlarda ne kadar başaralı? 

İşte, yorumlar!

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Her öğrenci, sınav dönemlerinde birtakım kaygılar ile başa çıkmak zorundadır. Hele üniversitede vize ve final haftaları sayfalarca notlar, kalın kalın kitaplar ve kısıtlı bir zamanda yapılacak çok iş vardır.

Özellikle de yüzlerce sayfa tutan slaytlarla yapılan sınav hazırlığı... Öğrencilere sanki hiç bitmeyecek gibi gelir!

Özellikle de yüzlerce sayfa tutan slaytlarla yapılan sınav hazırlığı... Öğrencilere sanki hiç bitmeyecek gibi gelir!

İşte tam da bu noktada, yapay zeka devreye giriyor! Okuması, anlaması, özetlemesi bir ömür süren ders notlarını küçültmek için öğrencilerin yeni gözdesi ChatGPT oluyor.

Sınırları biraz daha zorlayan öğrencimiz ise ChatGPT'ye attığı slayt dosyasından vize için örnek soru hazırlamasını istedi!

Sınırları biraz daha zorlayan öğrencimiz ise ChatGPT'ye attığı slayt dosyasından vize için örnek soru hazırlamasını istedi!
twitter.com

Üstelik bu konuda başarılı da oldu!

Tabii bu durumda bazı sosyal medya kullanıcıları, her zaman sınırları zorlayan kıymetli hocalarını hatırladı! 👇

Tabii bu durumda bazı sosyal medya kullanıcıları, her zaman sınırları zorlayan kıymetli hocalarını hatırladı! 👇
twitter.com

@selin_ilbak adlı X kullanıcısı ise "O sırada benim benim ChatGPT ile imtihanım" diyerek yaşadığı dramı paylaşıyor! 👇

@selin_ilbak adlı X kullanıcısı ise "O sırada benim benim ChatGPT ile imtihanım" diyerek yaşadığı dramı paylaşıyor! 👇
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Teknolojinin bizi körelttiğini düşünenler de oldu 👇

Teknolojinin bizi körelttiğini düşünenler de oldu 👇
twitter.com

Bazı slaytlar ise tek dosyaya sığmadı... 👇

Bazı slaytlar ise tek dosyaya sığmadı... 👇
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Mühendisler ise kendi yazdıkları yapay zekayı da beğenmediler... 👇

Mühendisler ise kendi yazdıkları yapay zekayı da beğenmediler... 👇
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Sahiden, yapay zeka sayısalda yetersiz olabilir mi? 👇

Sahiden, yapay zeka sayısalda yetersiz olabilir mi? 👇
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Eskilerin gözü yaşlı! 👇

Eskilerin gözü yaşlı! 👇
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İş dünyası için de ChatGPT'li çözümler bulundu 👇

İş dünyası için de ChatGPT'li çözümler bulundu 👇
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Bazı yorumlar ise fazlası ile eleştirel ve sert oldu! 👇

Bazı yorumlar ise fazlası ile eleştirel ve sert oldu! 👇
twitter.com

Eyvah, yapay zeka anadilinde başarısız mı oldu?

Eyvah, yapay zeka anadilinde başarısız mı oldu?
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Peki siz ChatGPT'yi ne için kullanıyorsunuz? 👇

Peki siz ChatGPT'yi ne için kullanıyorsunuz? 👇
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