Üniversitelilerin Yeni Favorisi ChatGPT'ye Vize Sorusu Hazırlattı! Peki Sizce Bu Sorular Vizede Çıkar mı?

Vizelere ChatGPT ile hazırlanan üniversiteli, sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Yapay zekadan ödev yapmaktan seyahat planlamaya, iş görüşmesinden görsel tasarıma her konuda destek alanlar, sorulara yanıt vermekte başarısız buldu. Kimileri sayısal sınavlarda başarılı olmadığını düşünürken, kimileri de yeterince iyi kullanırsan her sorunun yanıtını vereceğini düşündü. Peki, ChatGPT sınavlarda ne kadar başaralı?

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