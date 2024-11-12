Sevgilisiyle "Ateş ve Su" Oyuncaklarını Alabilmek İçin Çocuk Menü Yediğini Söyledi Kalpleri Eritti!

Sevgiliyle yapılacaklar listesine bir şey daha ekleyeceksiniz! Hatta bu gördüklerinizi çokça da kıskanacaksınız... Sevgilisiyle birlikte oyuncaklarını almak için çocuk menüsü yemeye giden kişi yürekleri eritti. Pixar'ın sevilen Ateş ve Su filmi karakterlerinin yer aldığı oyuncak ise bir anda tartışma yarattı. Peki, siz sevgilinizle şirin bir oyuncak için çocuk menüsü yemeğe gider miydiniz?

İşte, detaylar...