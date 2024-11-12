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Sevgilisiyle "Ateş ve Su" Oyuncaklarını Alabilmek İçin Çocuk Menü Yediğini Söyledi Kalpleri Eritti!

Sevgilisiyle "Ateş ve Su" Oyuncaklarını Alabilmek İçin Çocuk Menü Yediğini Söyledi Kalpleri Eritti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 12:09

Sevgiliyle yapılacaklar listesine bir şey daha ekleyeceksiniz! Hatta bu gördüklerinizi çokça da kıskanacaksınız... Sevgilisiyle birlikte oyuncaklarını almak için çocuk menüsü yemeye giden kişi yürekleri eritti. Pixar'ın sevilen Ateş ve Su filmi karakterlerinin yer aldığı oyuncak ise bir anda tartışma yarattı. Peki, siz sevgilinizle şirin bir oyuncak için çocuk menüsü yemeğe gider miydiniz?

İşte, detaylar...

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2023 yılının Haziran ayında vizyona giren Elemental adlı filmde, Element City’de yolları kesişen "Ateş ve Su" milyonları kendine hayran bırakan bir animasyon filmine dönüştü.

2023 yılının Haziran ayında vizyona giren Elemental adlı filmde, Element City’de yolları kesişen "Ateş ve Su" milyonları kendine hayran bırakan bir animasyon filmine dönüştü.

Yayınlandığı günden beri oyuncakları da bir hayli ilgi çeken film bu kez çocuk menüsüne konu oldu.

Her çiftin romantik hayali olan birlikte yemek yemenin en tatlı hali, bekarları biraz kıskandırsa da "sevgiliyle çocuk menü yeme" fikri çoğumuzu heyecanlandırdı.

"Manitayla sırf bunlardan alabilmek için çocuk menüsü yedik" diyen kişi dikkatleri üzerine çekti.

"Manitayla sırf bunlardan alabilmek için çocuk menüsü yedik" diyen kişi dikkatleri üzerine çekti.
twitter.com

Görsel Pinterest'ten alınmış olsa da bazı hayaller kuruldu! 👇

Az önce belirttiğimiz gibi bu şirin oyuncaklar menü hediyesi değil. Yani maalesef bu tatlı oyuncağı bir fast food standında arıyorsanız bulamacaksınız 👇

Az önce belirttiğimiz gibi bu şirin oyuncaklar menü hediyesi değil. Yani maalesef bu tatlı oyuncağı bir fast food standında arıyorsanız bulamacaksınız 👇
twitter.com

Ancak bu anı yaşayan başkalarının olduğunu da gördük! 👇

Ancak bu anı yaşayan başkalarının olduğunu da gördük! 👇
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"Çabuk yavrum geç kaldık..." 👇

"Çabuk yavrum geç kaldık..." 👇
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Tabii bu arada yürekler de yandı... 👇

Tabii bu arada yürekler de yandı... 👇
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Hatta kalbi fena halde kırılanlar da oldu! 👇

Hatta kalbi fena halde kırılanlar da oldu! 👇
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Sonunu bilmeseydik keşke! 👇

Sonunu bilmeseydik keşke! 👇
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O zaman biraz da astroloji 👇

O zaman biraz da astroloji 👇
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Var bir hayalimiz 👇

Var bir hayalimiz 👇
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