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Türkiye Ne Zaman Mutlu Olacak? Astrolog Can Aydoğmuş Ülkenin Mutluluğu İçin Yeni Yıla Tarih Verdi!

Türkiye Ne Zaman Mutlu Olacak? Astrolog Can Aydoğmuş Ülkenin Mutluluğu İçin Yeni Yıla Tarih Verdi!

astrocentergelecekbenim Yeni yıl
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 09:39

Yeni yıl için geri sayım başladı! 2024'te de mutlu olamayanlar, yeni yılda onları nelerin beklediğini öğrenmek için harekete geçtiler. Beklenen yanıt ise ünlü astrolog Can Aydoğmuş'tan geldi. Üstelik Aydoğmuş, bu kez o ya da bu burç demedi ve hepimizi ilgilendiren bir tarih verdi. Ünlü astrolog, Türkiye'nin ne zaman mutlu olacağını açıkladı. Görünen o ki toplumsal olarak güzel günlere yaklaşıyoruz. Peki, Türkiye ne zaman mutlu olacak?

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz günlerde Mayıs 2025 tarihine kadar olacakları anlatıp "Türkiye savaşa girecek mi?" sorusuna da yanıt veren Can Aydoğmuş, bazı tatsız olaylar için hepimizi uyarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Mayıs 2025 tarihine kadar olacakları anlatıp "Türkiye savaşa girecek mi?" sorusuna da yanıt veren Can Aydoğmuş, bazı tatsız olaylar için hepimizi uyarmıştı.

'Patlamalar, terör olayları, silahlı saldırı veya çeşitli tatsız gerginlikler olabileceği astrolojik olarak görülüyor.' diyen ünlü astrolog, uyarı niteliğinde kaleme aldığını söylediği yazısında 16 Kasım tarihinin 25 gün öncesi ve 25 gün sonrasına değinmişti.

Detaylar Haberimizde 👇

Aydoğmuş, bu kez içimizi açan astrolojik yorumlarda bulundu! Hepimizin merak ettiği o tarihe değindi ve "Türkiye ne zaman mutlu olacak?" açıkladı.

Aydoğmuş, bu kez içimizi açan astrolojik yorumlarda bulundu! Hepimizin merak ettiği o tarihe değindi ve "Türkiye ne zaman mutlu olacak?" açıkladı.

Yeni yılı heyecanla beklemek için artık bir sebebimiz daha var! 2025 yılının o ayından sonra yaklaşık bir yıllık süreçte mutluluk bizimle olacak. 

İşte, o tarih 👇

"Türkiye 2025 Haziran ile 2026 Haziran arası mutlu olacak."

"Türkiye 2025 Haziran ile 2026 Haziran arası mutlu olacak."

Ünlü astroloğun 2043 tahmini ise bir hayli ilgi çekiciydi: "Atatürk gibi bir liderin geleceği zaman ve aynı astrolojik dönemin tekrarı"

Ünlü astroloğun 2043 tahmini ise bir hayli ilgi çekiciydi: "Atatürk gibi bir liderin geleceği zaman ve aynı astrolojik dönemin tekrarı"

Ülkemizde o zaman kadar zor bir dönem olmayacağını söyleyen Aydoğmuş, bu durumda 2026 ile 2043 yılları arasında neler olacağını merak edenlere ise 'İlk önce bi mutluluk olsun gerisi sonra' dedi.

İşte, Can Aydoğmuş'un X hesabı üzerinden paylaştığı o öngörü 👇

İşte, Can Aydoğmuş'un X hesabı üzerinden paylaştığı o öngörü 👇
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Sıkı durun bir müjde de emeklilere geldi! Önce ülkemizdeki emekli maaşlarının durumuna değinerek kaygılarından söz etti, sonra bir de sevindirici astrolojik yorumda bulundu.

Sıkı durun bir müjde de emeklilere geldi! Önce ülkemizdeki emekli maaşlarının durumuna değinerek kaygılarından söz etti, sonra bir de sevindirici astrolojik yorumda bulundu.

Kesin bir tarih olmasa da emeklilere de mutluluk yakın!

"Emeklilik maaşları çok daha yaşanabilir olmalı." dedi emekli maaşına astrolojik yorumunu da ekledi.

"Emeklilik maaşları çok daha yaşanabilir olmalı." dedi emekli maaşına astrolojik yorumunu da ekledi.
twitter.com

Gelin, ünlü astroloğun emekli maaşı astrolojik yorumuna da birlikte göz atalım 👇

Aydoğmuş, "İleri süreçte emekliler bence çok daha mutlu olacak ve emekli maaşları astrolojik olarak düzeleceği görünüyor." dedi.

Aydoğmuş, "İleri süreçte emekliler bence çok daha mutlu olacak ve emekli maaşları astrolojik olarak düzeleceği görünüyor." dedi.

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