Türkiye Ne Zaman Mutlu Olacak? Astrolog Can Aydoğmuş Ülkenin Mutluluğu İçin Yeni Yıla Tarih Verdi!

Yeni yıl için geri sayım başladı! 2024'te de mutlu olamayanlar, yeni yılda onları nelerin beklediğini öğrenmek için harekete geçtiler. Beklenen yanıt ise ünlü astrolog Can Aydoğmuş'tan geldi. Üstelik Aydoğmuş, bu kez o ya da bu burç demedi ve hepimizi ilgilendiren bir tarih verdi. Ünlü astrolog, Türkiye'nin ne zaman mutlu olacağını açıkladı. Görünen o ki toplumsal olarak güzel günlere yaklaşıyoruz. Peki, Türkiye ne zaman mutlu olacak?

İşte, detaylar...