Türkiye Ne Zaman Mutlu Olacak? Astrolog Can Aydoğmuş Ülkenin Mutluluğu İçin Yeni Yıla Tarih Verdi!
Türkiye Ne Zaman Mutlu Olacak? Astrolog Can Aydoğmuş Ülkenin Mutluluğu İçin Yeni Yıla Tarih Verdi!
Yeni yıl için geri sayım başladı! 2024'te de mutlu olamayanlar, yeni yılda onları nelerin beklediğini öğrenmek için harekete geçtiler. Beklenen yanıt ise ünlü astrolog Can Aydoğmuş'tan geldi. Üstelik Aydoğmuş, bu kez o ya da bu burç demedi ve hepimizi ilgilendiren bir tarih verdi. Ünlü astrolog, Türkiye'nin ne zaman mutlu olacağını açıkladı. Görünen o ki toplumsal olarak güzel günlere yaklaşıyoruz. Peki, Türkiye ne zaman mutlu olacak?
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz günlerde Mayıs 2025 tarihine kadar olacakları anlatıp "Türkiye savaşa girecek mi?" sorusuna da yanıt veren Can Aydoğmuş, bazı tatsız olaylar için hepimizi uyarmıştı.
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Aydoğmuş, bu kez içimizi açan astrolojik yorumlarda bulundu! Hepimizin merak ettiği o tarihe değindi ve "Türkiye ne zaman mutlu olacak?" açıkladı.
"Türkiye 2025 Haziran ile 2026 Haziran arası mutlu olacak."
Ünlü astroloğun 2043 tahmini ise bir hayli ilgi çekiciydi: "Atatürk gibi bir liderin geleceği zaman ve aynı astrolojik dönemin tekrarı"
İşte, Can Aydoğmuş'un X hesabı üzerinden paylaştığı o öngörü 👇
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Sıkı durun bir müjde de emeklilere geldi! Önce ülkemizdeki emekli maaşlarının durumuna değinerek kaygılarından söz etti, sonra bir de sevindirici astrolojik yorumda bulundu.
"Emeklilik maaşları çok daha yaşanabilir olmalı." dedi emekli maaşına astrolojik yorumunu da ekledi.
Aydoğmuş, "İleri süreçte emekliler bence çok daha mutlu olacak ve emekli maaşları astrolojik olarak düzeleceği görünüyor." dedi.
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