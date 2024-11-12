ChatGPT'den Cilt Bakım Rutini İstedi 2 Aylık Değişimi Dikkat Çekti! Peki Dermatologlar Bu İşe Ne Diyor?

Uzman bir dermatolog ise bu konuya açıklık getirdi. X'te @boranmfd kullanıcı adıyla yer alan doktor, ChatGPT'ye yüklenen bir fotoğrafla cilt bakım rutini talep etmeyi dikkatle değerlendirdi.

ChatGPT'nin veri analiz sınırlarını, uzmanlık ve güven sınırlarını ele alan doktor, kullanılan içeriklerin kişiden kişiye farklı etki edebileceğini hatırlattı ve yanlış kullanımda 'ciltte oluşacak tahriş ve beklenmedik reaksiyonlardan' söz etti.

Haliyle, 'yapay zekadan ürün hakkında genel bilgi alınabilir.' diyen doktor bu durumun detaylı bir tedavi olmayacağını hatırlattı. Unutmayın: 'Dermatolog, kişinin cilt yapısına ve ihtiyaçlarına göre kişisel bir cilt bakım rutini oluşturabilir.'

Görünen o ki ChatGPT henüz sağlık konusunda tavsiye almak için yeterli değil!