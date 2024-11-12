ChatGPT'den Cilt Bakım Rutini İstedi 2 Aylık Değişimi Dikkat Çekti! Peki Dermatologlar Bu İşe Ne Diyor?
ChatGPT'den Cilt Bakım Rutini İstedi 2 Aylık Değişimi Dikkat Çekti! Peki Dermatologlar Bu İşe Ne Diyor?
Kaynak: https://www.reddit.com/r/30PlusSkinCa...
Son dönemlerde gündemden düşmeyen ChatGPT, şüphesiz ki her geçen gün kaydettiği ilerleme ile dikkat çekiyor. Günümüzde ödev yapmaktan flört etmeye, mesleki destekten tasarıma hemen her konuda destek alınan yapay zeka bu kez cilt bakım rutini hazırlamak için kullanıldı. Genç kadının, ChatGPT tavsiyelerine uyarak 2 ayda geçirdiği değişim dikkat çekti. Kapalı komedon tedavisi ile sivilce izlerinin azaldığını ve cildinin sıkılaştığını söyleyen kadın, sosyal medyayı ise ikiye böldü. Peki, ChatGPT sağlık hakkında fikir almak için uygun mu?
İşte, detaylar...
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Önce internet üzerinden yaptığı araştırmalarla kendisine teşhis koydu, sonra ChatGPT'den profesyonel bir dermatolog gibi davranmasını istedi!
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ChatGPT'ye cildinin fotoğrafını yükledi ve komut verdi: Bu komut ile aknelerini kurutması, gözenlerini küçültmesi, cildini sıkılaştırması ve ince çizgileri azaltması bir cilt rutini oluşturmasını istedi.
Kullandığı ürünlerin de fotoğraflarını çekti ve gözenekleri tıkamayan ürünler kullanmaya odaklandı.
Makyaj konusunda da destek almayı unutmadı! 37 yaşındaki kadın, ChatGPT'den bu süreçte tercih edebileceği makyaj ürünleri önerisini de aldıktan sonra yaklaşık olarak 300 ila 400 dolarlık harcama yaptığı.
ChatGPT'ye ilk yüklediği fotoğraf ile son halini Reddit'te yan yana paylaştı!
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Genç kadının iddia ettiği değişim, sosyal medyanın da dikkatini çekti. Kimileri yapay zekanın sağlık konusunda tavsiye almak için doğru bir yer olduğunu düşünmezken kimileri ise bu durumu destekledi.
Elbette iki fotoğraf arasındaki değişim dikkatle incelendi 👇
İlk uyarı kesinlikle "dikkatli kullanın" oldu! 👇
Tabii ki doktor tavsiyesi her zaman öncelikli olmalıdır ve paha biçilemez! 👇
Dermatologlardan sonra bakalım, psikologlar bu duruma ne diyecek? 👇
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Peki, ChatGPT Cilt Bakımı Tavsiyesi Almak İçin Yeterli mi?
İşte, dermatolog doktor @boranmfd tarafından yapılan detaylı açıklama ve "ChatGPT temel cilt bakımı bilgisi sağlayabilir ancak düzenli fotoğraf analizine ve tıbbi teşhis yapmaya uygun değildir." uyarısı!
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