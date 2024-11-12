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ChatGPT'den Cilt Bakım Rutini İstedi 2 Aylık Değişimi Dikkat Çekti! Peki Dermatologlar Bu İşe Ne Diyor?

ChatGPT'den Cilt Bakım Rutini İstedi 2 Aylık Değişimi Dikkat Çekti! Peki Dermatologlar Bu İşe Ne Diyor?

Yapay Zeka ChatGPT
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 11:11

Son dönemlerde gündemden düşmeyen ChatGPT, şüphesiz ki her geçen gün kaydettiği ilerleme ile dikkat çekiyor. Günümüzde ödev yapmaktan flört etmeye, mesleki destekten tasarıma hemen her konuda destek alınan yapay zeka bu kez cilt bakım rutini hazırlamak için kullanıldı. Genç kadının, ChatGPT tavsiyelerine uyarak 2 ayda geçirdiği değişim dikkat çekti. Kapalı komedon tedavisi ile sivilce izlerinin azaldığını ve cildinin sıkılaştığını söyleyen kadın, sosyal medyayı ise ikiye böldü. Peki, ChatGPT sağlık hakkında fikir almak için uygun mu? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/30PlusSkinCa...
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Önce internet üzerinden yaptığı araştırmalarla kendisine teşhis koydu, sonra ChatGPT'den profesyonel bir dermatolog gibi davranmasını istedi!

Önce internet üzerinden yaptığı araştırmalarla kendisine teşhis koydu, sonra ChatGPT'den profesyonel bir dermatolog gibi davranmasını istedi!

Yapay zekanın oluşturduğu cilt bakım rutiniyle iki ayda yaşadığı değişimi Reddit'te paylaşan kadın, sosyal medyayı ise ikiye böldü.

ChatGPT'ye cildinin fotoğrafını yükledi ve komut verdi: Bu komut ile aknelerini kurutması, gözenlerini küçültmesi, cildini sıkılaştırması ve ince çizgileri azaltması bir cilt rutini oluşturmasını istedi.

ChatGPT'ye cildinin fotoğrafını yükledi ve komut verdi: Bu komut ile aknelerini kurutması, gözenlerini küçültmesi, cildini sıkılaştırması ve ince çizgileri azaltması bir cilt rutini oluşturmasını istedi.

Kullandığı ürünlerin de fotoğraflarını çekti ve gözenekleri tıkamayan ürünler kullanmaya odaklandı.

Kullandığı ürünlerin de fotoğraflarını çekti ve gözenekleri tıkamayan ürünler kullanmaya odaklandı.

ChatGPT'nin önerilerine dayanarak rutinlerine eklemeler yaptı. En büyük farkı ise C vitamini, niasinamid, hyaluronik asit ve tretonoin yaptığını düşünmeye başladı.

Makyaj konusunda da destek almayı unutmadı! 37 yaşındaki kadın, ChatGPT'den bu süreçte tercih edebileceği makyaj ürünleri önerisini de aldıktan sonra yaklaşık olarak 300 ila 400 dolarlık harcama yaptığı.

Makyaj konusunda da destek almayı unutmadı! 37 yaşındaki kadın, ChatGPT'den bu süreçte tercih edebileceği makyaj ürünleri önerisini de aldıktan sonra yaklaşık olarak 300 ila 400 dolarlık harcama yaptığı.

ChatGPT'ye ilk yüklediği fotoğraf ile son halini Reddit'te yan yana paylaştı!

ChatGPT'ye ilk yüklediği fotoğraf ile son halini Reddit'te yan yana paylaştı!

ChatGPT sayesinde gece rutinine eklediği sabah rutinleriyle aldığı sonuçtan 'çok memnun' olduğunu söyledi.

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Genç kadının iddia ettiği değişim, sosyal medyanın da dikkatini çekti. Kimileri yapay zekanın sağlık konusunda tavsiye almak için doğru bir yer olduğunu düşünmezken kimileri ise bu durumu destekledi.

Genç kadının iddia ettiği değişim, sosyal medyanın da dikkatini çekti. Kimileri yapay zekanın sağlık konusunda tavsiye almak için doğru bir yer olduğunu düşünmezken kimileri ise bu durumu destekledi.
twitter.com

Elbette iki fotoğraf arasındaki değişim dikkatle incelendi 👇

Elbette iki fotoğraf arasındaki değişim dikkatle incelendi 👇
twitter.com

İlk uyarı kesinlikle "dikkatli kullanın" oldu! 👇

İlk uyarı kesinlikle "dikkatli kullanın" oldu! 👇
twitter.com

Tabii ki doktor tavsiyesi her zaman öncelikli olmalıdır ve paha biçilemez! 👇

Tabii ki doktor tavsiyesi her zaman öncelikli olmalıdır ve paha biçilemez! 👇
twitter.com

Dermatologlardan sonra bakalım, psikologlar bu duruma ne diyecek? 👇

Dermatologlardan sonra bakalım, psikologlar bu duruma ne diyecek? 👇
twitter.com
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twitter.com

Peki, ChatGPT Cilt Bakımı Tavsiyesi Almak İçin Yeterli mi?

Peki, ChatGPT Cilt Bakımı Tavsiyesi Almak İçin Yeterli mi?

Uzman bir dermatolog ise bu konuya açıklık getirdi. X'te @boranmfd kullanıcı adıyla yer alan doktor, ChatGPT'ye yüklenen bir fotoğrafla cilt bakım rutini talep etmeyi dikkatle değerlendirdi. 

ChatGPT'nin veri analiz sınırlarını, uzmanlık ve güven sınırlarını ele alan doktor, kullanılan içeriklerin kişiden kişiye farklı etki edebileceğini hatırlattı ve yanlış kullanımda 'ciltte oluşacak tahriş ve beklenmedik reaksiyonlardan' söz etti. 

Haliyle, 'yapay zekadan ürün hakkında genel bilgi alınabilir.' diyen doktor bu durumun detaylı bir tedavi olmayacağını hatırlattı. Unutmayın: 'Dermatolog, kişinin cilt yapısına ve ihtiyaçlarına göre kişisel bir cilt bakım rutini oluşturabilir.'

Görünen o ki ChatGPT henüz sağlık konusunda tavsiye almak için yeterli değil!

İşte, dermatolog doktor @boranmfd tarafından yapılan detaylı açıklama ve "ChatGPT temel cilt bakımı bilgisi sağlayabilir ancak düzenli fotoğraf analizine ve tıbbi teşhis yapmaya uygun değildir." uyarısı!

İşte, dermatolog doktor @boranmfd tarafından yapılan detaylı açıklama ve "ChatGPT temel cilt bakımı bilgisi sağlayabilir ancak düzenli fotoğraf analizine ve tıbbi teşhis yapmaya uygun değildir." uyarısı!

Uyarı: Bu içerik herhangi bir sağlık tavsiyesi değildir. Yapay zekanın kanıtlanmış bir tedavi edici yetkisi bulunmamaktadır. Sağlığınızı etkileyecek tavsiyeler için uzman bir doktora başvurun! 

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