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İnsan Öpüşmesinin Evrimsel Kökeni Romantizm Algınızı Değiştirecek! Peki Dudak Dudağa Öpüşmek Nereden Çıktı?

İnsan Öpüşmesinin Evrimsel Kökeni Romantizm Algınızı Değiştirecek! Peki Dudak Dudağa Öpüşmek Nereden Çıktı?

Erkeklere Özel ilişki kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 12:04

Romantik bir eylem olarak değerlendirilen öpüşme düşündüğünüz kadar sevimli olmayabilir! Evrimsel kökeni M.Ö. 2500 civarında Mezopotamya metinlerine dayanan öpüşme evrimsel bir içgüdüyü temsil ediyor. Bu içgüdünün sebebi ise 'tımarlamaya' dayanıyor. Araştırmayı yürüten psikoloji doçenti Lameira, 'Kanıtlar, öpüşmenin insanlarda türetilmiş bir sevgi işareti olmadığını destekliyor.' diyerek bunun bir bit temizleme yöntemi olduğunu ifade etti. Gelin, insan öpüşmesinin evrimsel kökenine birlikte göz atalım. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/10/25/lifesty...
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Öpüşmek Romantik Bir Eylem midir?

Öpüşmek Romantik Bir Eylem midir?

Hâlâ öpüşmenin romantik bir eylem olduğunu düşünenlerden misiniz? Varsayımlarınıza veda etmeye ve ağzınızı temizlemeye hazır olun! Görünen o ki öpüşmek pek de romantik bir eylem değil. Üstelik kökeni insanlara bile dayanmıyor.

Meğer öpüşmek bit temizliğinin bir parçasıymış!

Meğer öpüşmek bit temizliğinin bir parçasıymış!

İngiltere'deki Warwick Üniversitesi psikoloji doçentlerinden Adriano R. Lameira tarafından yürütülen araştırma, 'öpüşmenin aslında evrimsel bir içgüdü olduğunu' ortaya çıkardı.  

Öpüşmenin aslında geçmişte 'bit temizleme yönteminin' bir parçası olduğuna inanan doçent Lameira, Daily Mail'e verdiği demeçte araştırma verilerini değerlendirdi. Lameira, 'Kanıtlar, öpüşmenin insanlarda türetilmiş bir sevgi işareti olmadığını destekliyor.' dedi.

Hatta öpüşmek sevgi işareti olmanın dışında, 'Bunun yerine, atalarının biçimini, bağlamını ve işlevini koruyan, primat yetiştirmenin hayatta kalan, gerilemiş, körelmiş bir biçimini temsil ediyor.'

Hadi biraz daha derinlere inelim: Maymun davranışları üzerine yapılan araştırmaya göre "öpüşme, bir tımarlamanın muhtemelen son ağız teması aşaması."

Hadi biraz daha derinlere inelim: Maymun davranışları üzerine yapılan araştırmaya göre "öpüşme, bir tımarlamanın muhtemelen son ağız teması aşaması."

Maymunların davranışları üzerine yapılan araştırma verileri ise işi biraz daha ilginç hale getiriyor. Kanıtlar, öpüşmenin aslında tımarlamanın bir parçası olduğuna işaret ediyor. Lameira, 'öpüşme, tımar edenin çıkıntılı dudaklarıyla tımar edilenin kürkünü veya derisini emerek döküntü veya parazite tutunduğu bir tımarlamanın muhtemelen son ağız teması aşamasıdır.' açıklamasıyla günümüzde bilinen tüm romantik algıyı değiştiriyor.

Lameira, günümüzde romantik bir eylem olan insan öpüşmesini değerlendirirken "İnsanların yaklaşık 2 ila 4 milyon yıl önce 'öpüşen bir maymun' haline geldiğini" tahmin ediyor.

Lameira, günümüzde romantik bir eylem olan insan öpüşmesini değerlendirirken "İnsanların yaklaşık 2 ila 4 milyon yıl önce 'öpüşen bir maymun' haline geldiğini" tahmin ediyor.

Zira, hijyen amaçlı bu eylemin en eski kaydı M.Ö. 2500 civarına yani Mezopotamya metinlerine dayanıyor.

Peki, Öpüşme Nasıl Cinsel Bir Eylem Haline Geldi?

Peki, Öpüşme Nasıl Cinsel Bir Eylem Haline Geldi?

Bilim insanlarına göre bu konu hâlâ spekülatif olarak nitelendiriliyor. Lameira, cinsel amaçlı öpüşmeyi, benzer davranışların 'özel bir durumu' olarak işaret ediyor ve öpüşme ile seksin nasıl bu kadar iç içe geçtiğini anlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

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Doçent Lameira'ya göre, bu eylem günümüzde "güven ve bağlılığın kristalleşmiş bir simgesi"

Doçent Lameira'ya göre, bu eylem günümüzde "güven ve bağlılığın kristalleşmiş bir simgesi"

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