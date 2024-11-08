İnsan Öpüşmesinin Evrimsel Kökeni Romantizm Algınızı Değiştirecek! Peki Dudak Dudağa Öpüşmek Nereden Çıktı?

Bilim insanlarına göre bu konu hâlâ spekülatif olarak nitelendiriliyor. Lameira, cinsel amaçlı öpüşmeyi, benzer davranışların 'özel bir durumu' olarak işaret ediyor ve öpüşme ile seksin nasıl bu kadar iç içe geçtiğini anlayabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.