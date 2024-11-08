İnsan Öpüşmesinin Evrimsel Kökeni Romantizm Algınızı Değiştirecek! Peki Dudak Dudağa Öpüşmek Nereden Çıktı?
İnsan Öpüşmesinin Evrimsel Kökeni Romantizm Algınızı Değiştirecek! Peki Dudak Dudağa Öpüşmek Nereden Çıktı?
Kaynak: https://nypost.com/2024/10/25/lifesty...
Romantik bir eylem olarak değerlendirilen öpüşme düşündüğünüz kadar sevimli olmayabilir! Evrimsel kökeni M.Ö. 2500 civarında Mezopotamya metinlerine dayanan öpüşme evrimsel bir içgüdüyü temsil ediyor. Bu içgüdünün sebebi ise 'tımarlamaya' dayanıyor. Araştırmayı yürüten psikoloji doçenti Lameira, 'Kanıtlar, öpüşmenin insanlarda türetilmiş bir sevgi işareti olmadığını destekliyor.' diyerek bunun bir bit temizleme yöntemi olduğunu ifade etti. Gelin, insan öpüşmesinin evrimsel kökenine birlikte göz atalım.
İşte, detaylar...
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Öpüşmek Romantik Bir Eylem midir?
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Meğer öpüşmek bit temizliğinin bir parçasıymış!
Hadi biraz daha derinlere inelim: Maymun davranışları üzerine yapılan araştırmaya göre "öpüşme, bir tımarlamanın muhtemelen son ağız teması aşaması."
Lameira, günümüzde romantik bir eylem olan insan öpüşmesini değerlendirirken "İnsanların yaklaşık 2 ila 4 milyon yıl önce 'öpüşen bir maymun' haline geldiğini" tahmin ediyor.
Peki, Öpüşme Nasıl Cinsel Bir Eylem Haline Geldi?
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Doçent Lameira'ya göre, bu eylem günümüzde "güven ve bağlılığın kristalleşmiş bir simgesi"
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