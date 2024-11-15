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Trend Alarmı: ChatGPT'ye Hayatınızın Resmi Nasıl Çizdirilir?

Trend Alarmı: ChatGPT'ye Hayatınızın Resmi Nasıl Çizdirilir?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 17:42

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akıma denk gelmeyelim. Bu kez de insanlar, ChatGPT'yi işin içine soktu. Yapay zekaya kendi hayatımızın resmini çizdirmek yeni moda oldu! Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye yazacağınız basit bir cümleyle, siz de yapay zekanın sizi nasıl gördüğünü öğrenebilirsiniz.

Öğrenmeye var mısınız?

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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, kendini fazlasıyla geliştirdi.

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, kendini fazlasıyla geliştirdi.

Çıktığı ilk günden itibaren bizleri heyecanlandıran ChatGPT, son zamanlarda pek çok kişi tarafından günlük kullanılmaya başlandı. Şimdilerde de sosyal medyada gittikçe yayılan bir akım var.

Sosyal medya kullanıcıları, ChatGPT'nin kendi hayatlarını resmetmesini istiyor.

Sosyal medya kullanıcıları, ChatGPT'nin kendi hayatlarını resmetmesini istiyor.

Kendi hayatlarına yapay zekanın gözünden bakmak isteyen kişiler, ChatGPT'ye hayatlarının resmini çizmesi için emir veriyor. Sosyal medyada son zamanlarda sık sık bu tarz görsellere denk gelmişsinizdir.

ChatGPT, sizinle bugüne kadar konuşarak topladığı veriler üzerinden bir görsel oluşturuyor.

ChatGPT, sizinle bugüne kadar konuşarak topladığı veriler üzerinden bir görsel oluşturuyor.

Bu görsel oluşturma işi oldukça eğlenceli gibi görünse de bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu konuda açıklama yapan uzman isimler, veritabanlarıyla etkileşimli kullanılan yapay zeka sistemlerinin de kötü amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.

Yapay zekanın topladığı hassas veriler, kötü niyetli kimselerin eline geçebiliyor. Bu noktada bir sohbet botuyla paylaştığınız bilgilere dikkat etmenizde fayda var.

Peki ChatGPT'den hayatınızın görselini oluşturmasını nasıl istersiniz?

Peki ChatGPT'den hayatınızın görselini oluşturmasını nasıl istersiniz?

Çok basit! Eğer bugüne kadar aktif bir şekilde ChatGPT kullandıysanız, ChatGPT'ye ekstra bir bilgi vermenize gerek yok. Yalnızca 'Benim hakkımda bildiklerine dayanarak hayatımın şu anda nasıl göründüğünü düşündüğün bir resim çiz' komutunu girmeniz yeterli.

Eğer daha detaylı bir görsel istiyorsanız, arkaplanı değiştirebilir, kullanmasını istediğiniz renkleri söyleyebilir, boyutunu değiştirebilirsiniz.

Oluşturmak istediğiniz görsel ya tamamen sizin ya da tamamen yapay zekanın yaratıcılığına kalmış!

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