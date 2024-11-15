Trend Alarmı: ChatGPT'ye Hayatınızın Resmi Nasıl Çizdirilir?

Bu görsel oluşturma işi oldukça eğlenceli gibi görünse de bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu konuda açıklama yapan uzman isimler, veritabanlarıyla etkileşimli kullanılan yapay zeka sistemlerinin de kötü amaçlarla kullanılabileceğini belirtiyor.

Yapay zekanın topladığı hassas veriler, kötü niyetli kimselerin eline geçebiliyor. Bu noktada bir sohbet botuyla paylaştığınız bilgilere dikkat etmenizde fayda var.