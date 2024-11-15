Trend Alarmı: ChatGPT'ye Hayatınızın Resmi Nasıl Çizdirilir?
Trend Alarmı: ChatGPT'ye Hayatınızın Resmi Nasıl Çizdirilir?
Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akıma denk gelmeyelim. Bu kez de insanlar, ChatGPT'yi işin içine soktu. Yapay zekaya kendi hayatımızın resmini çizdirmek yeni moda oldu! Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye yazacağınız basit bir cümleyle, siz de yapay zekanın sizi nasıl gördüğünü öğrenebilirsiniz.
Öğrenmeye var mısınız?
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, kendini fazlasıyla geliştirdi.
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Sosyal medya kullanıcıları, ChatGPT'nin kendi hayatlarını resmetmesini istiyor.
ChatGPT, sizinle bugüne kadar konuşarak topladığı veriler üzerinden bir görsel oluşturuyor.
Peki ChatGPT'den hayatınızın görselini oluşturmasını nasıl istersiniz?
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