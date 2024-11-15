20 Ocak İçin Çağrı: "X’i Terk Et" Kampanyası Büyüyor

Elon Musk’un sahibi olduğu Twitter’da (X), son olarak ünlü İngiliz gazetesi The Guardian paylaşım yapmayı durdurduğunu açıklamıştı. 10 milyondan fazla takipçisi bulunan gazetenin aldığı karara Musk’un tepkisi ise “Bir önemleri yok” oldu. Twitter’ı terk edenler arasında ünlü ekran yüzleri ve futbol kulüpleri de bulunuyor. Ayrıca Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığına başlayacağı 20 Ocak 2025 için “X’i terk et” kampanyası ile ilgili paylaşımlar da artıyor.