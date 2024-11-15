20 Ocak İçin Çağrı: "X’i Terk Et" Kampanyası Büyüyor
20 Ocak İçin Çağrı: "X’i Terk Et" Kampanyası Büyüyor
Elon Musk’un sahibi olduğu Twitter’da (X), son olarak ünlü İngiliz gazetesi The Guardian paylaşım yapmayı durdurduğunu açıklamıştı. 10 milyondan fazla takipçisi bulunan gazetenin aldığı karara Musk’un tepkisi ise “Bir önemleri yok” oldu. Twitter’ı terk edenler arasında ünlü ekran yüzleri ve futbol kulüpleri de bulunuyor. Ayrıca Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığına başlayacağı 20 Ocak 2025 için “X’i terk et” kampanyası ile ilgili paylaşımlar da artıyor.
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Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, 44 milyar ödeyerek Twitter’ı satın almış ve ismini değiştirerek X yapmıştı.
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Musk, 5 Kasım’da düzenlenen ve Donald Trump’ın kazandığı seçimde de Trump’ın en büyük destekçisi olmuştu. Trump, Elon Musk’ı Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nı kurmakla görevlendirdi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’de sol liberal çizgide yayın yapan The Guardian gazetesi, 13 Kasım itibariyle X hesabından haber paylaşımını durdurdu. Gazete X’i bırakma gerekçesi olarak uygulamadaki ırkçılık ve komplo teorisi gibi “rahatsız edici içerikleri” gösterdi.
Ayrıca, CNN televizyonunun ünlü ekran yüzü Don Lemon, Almanya’nın köklü futbol kulübü St. Pauli ve Avusturya Havayolları da X’i terk ettiklerini duyurdu.
Uygulamanın ismi X ile exodus (toplu göç) kelimesinin birleşimiyle üretilen 'X-odus' (X'i terk) etiketiyle de yine uygulama üzerinden çok sayıda paylaşım yapılıyor.
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Trump’ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi için de toplu terk çağrıları yapılıyor.
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