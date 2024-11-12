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Fransız Basınının Talebi: “Twitter (X) Bize Telif Ödesin”

Fransız Basınının Talebi: “Twitter (X) Bize Telif Ödesin”

Twitter
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.11.2024 - 00:22

Fransa’nın önde gelen basın kuruluşları, Elon Musk’ın sahibi olduğu eski adıyla Twitter yeni adıyla X olan olan sosyal medya platformunun telif ödemesi yapması için harekete geçti. Le Monde, Le Figaro ve Le Parisien gibi Fransa’nın en çok okunan medya kuruluşları, Twitter’a karşı işlem başlatma kararı aldı. Twitter yetkilileri ise telif talebi için görüşme yapmayı reddetti. Fransa’da Facebook ve Google, AB yasaları kapsamında basın kuruluşlarına telif hakkı için ödeme yapmayı kabul etmişti.

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ABD seçimlerinde rolüyle gündem olan Elon Musk’un sahibi olduğu Twitter’ın (X) başı Fransa’da dertte.

ABD seçimlerinde rolüyle gündem olan Elon Musk’un sahibi olduğu Twitter’ın (X) başı Fransa’da dertte.

BloombergHT’de yer alan habere göre, Fransız basın kuruluşları, Facebook ve Google gibi Twitter’ın da kendilerine telif hakkı için ödeme yapması gerektiğini ifade etti.

BloombergHT’de yer alan habere göre, Fransız basın kuruluşları, Facebook ve Google gibi Twitter’ın da kendilerine telif hakkı için ödeme yapması gerektiğini ifade etti.

Kaynak

Twitter tarafından talepleri kabul edilmeyen ülkenin önde gelen basın kuruluşları, toplu olarak Twitter’a dava açmaya hazırlanıyor.

Twitter tarafından talepleri kabul edilmeyen ülkenin önde gelen basın kuruluşları, toplu olarak Twitter’a dava açmaya hazırlanıyor.

Facebook ve Google, 2021 yılında yapılan görüşmeler sonrasında basın kuruluşlarına telif hakkı için ödeme yapmayı kabul etmişti.

Facebook ve Google, 2021 yılında yapılan görüşmeler sonrasında basın kuruluşlarına telif hakkı için ödeme yapmayı kabul etmişti.

Fransa yasalarına göre, haberler için telif ödemek zorunda kalan Google, 121 Fransız haber kuruluşuna üç yıl içinde 76 milyon dolar ödeme için anlaşmıştı. Ödemeler, Le Monde gibi büyük kuruluşlar için yıllık 1,3 milyon dolar, La Voix de la Haute Marne gibi yerel bir haftalık gazete için 13,741 dolar gibi fiyat aralığı olarak belirlenmişti.

Fransa yasalarına göre, haberler için telif ödemek zorunda kalan Google, 121 Fransız haber kuruluşuna üç yıl içinde 76 milyon dolar ödeme için anlaşmıştı. Ödemeler, Le Monde gibi büyük kuruluşlar için yıllık 1,3 milyon dolar, La Voix de la Haute Marne gibi yerel bir haftalık gazete için 13,741 dolar gibi fiyat aralığı olarak belirlenmişti.

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