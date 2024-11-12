Fransız Basınının Talebi: “Twitter (X) Bize Telif Ödesin”

Fransa’nın önde gelen basın kuruluşları, Elon Musk’ın sahibi olduğu eski adıyla Twitter yeni adıyla X olan olan sosyal medya platformunun telif ödemesi yapması için harekete geçti. Le Monde, Le Figaro ve Le Parisien gibi Fransa’nın en çok okunan medya kuruluşları, Twitter’a karşı işlem başlatma kararı aldı. Twitter yetkilileri ise telif talebi için görüşme yapmayı reddetti. Fransa’da Facebook ve Google, AB yasaları kapsamında basın kuruluşlarına telif hakkı için ödeme yapmayı kabul etmişti.