Elon Musk, ABD Seçimlerinde Neden Trump'ı Destekledi? Bu Desteğin Musk'ın Çocuğu ve X'le Ne İlgisi Var?

ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için sandık başındaydı. Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışının galibi Trump oldu. Aylar öncesinde başlayan seçim sürecinde, Trump'ın en büyük destekçisi ise X, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk olmuştu. Musk'a bakanlık vadedildiği haberleri çıkmış, Trump ve Musk arasındaki anlaşmalara dikkat çekilmişti.

Peki Elon Musk neden Trump'ı destekledi, bunun X'le ve Musk'ın cinsiyet değiştiren çocuğuyla ilgisi ne?

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