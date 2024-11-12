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Elon Musk, ABD Seçimlerinde Neden Trump'ı Destekledi? Bu Desteğin Musk'ın Çocuğu ve X'le Ne İlgisi Var?

Elon Musk, ABD Seçimlerinde Neden Trump'ı Destekledi? Bu Desteğin Musk'ın Çocuğu ve X'le Ne İlgisi Var?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 15:14

ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için sandık başındaydı. Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışının galibi Trump oldu. Aylar öncesinde başlayan seçim sürecinde, Trump'ın en büyük destekçisi ise X, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk olmuştu. Musk'a bakanlık vadedildiği haberleri çıkmış, Trump ve Musk arasındaki anlaşmalara dikkat çekilmişti.

Peki Elon Musk neden Trump'ı destekledi, bunun X'le ve Musk'ın cinsiyet değiştiren çocuğuyla ilgisi ne? 

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Donald Trump, 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin galibi olarak ABD'nin yeni başkanı seçildi.

Donald Trump, 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin galibi olarak ABD'nin yeni başkanı seçildi.

Aylardır süren seçim çalışmalarında Trump'ın en büyük destekçisi ise Elon Musk oldu. Musk, Trump'ı destekleyen bir seçim komitesine toplam 120 milyon dolar harcadı.

Elon Musk yeri geldi can tehlikesi olmasına rağmen Trump ile birlikte sahnelere çıktı, yeri geldi heyecanını bastıramayıp mitinglerde zıplarken görüldü.

Elon Musk yeri geldi can tehlikesi olmasına rağmen Trump ile birlikte sahnelere çıktı, yeri geldi heyecanını bastıramayıp mitinglerde zıplarken görüldü.

Tabii Elon Musk'ın sağladığı medya gücü yadsınamaz. X'in sahibi olan Elon Musk, seçim sürecinde oldukça aktif çalıştı. Öyle ki en büyük rakibi Meta'nın seçim sürecinde adil olmadığını bile iddia etti.

Trump da Elon Musk'ın desteklerini boşa çıkarmadı elbette. Trump'ın seçim zaferini kutladığı anda, yanında ailesi ve Elon Musk vardı.

Trump da Elon Musk'ın desteklerini boşa çıkarmadı elbette. Trump'ın seçim zaferini kutladığı anda, yanında ailesi ve Elon Musk vardı.

Peki Elon Musk, neden Trump'ı destekledi.

Aslında, bunun birden çok nedeni var gibi görünüyor.

Elon Musk, yıllardır Trump destekçisi olan biri değildi. Hatta kendisini "siyasi olarak ılımlı" diye nitelendiriyordu.

Elon Musk, yıllardır Trump destekçisi olan biri değildi. Hatta kendisini "siyasi olarak ılımlı" diye nitelendiriyordu.

Musk ve Trump'ın ilk iletişimi ise 2016 yılında Trump'ın teknoloji liderlerini Trump Towers'a davet etmesiyle olmuştu. Yıllar içerisinde Musk'ın Trump destekçisi olmasının sebebi olarak ise ilk olarak 'iş' gösteriliyor

"Musk, Trump'ın kazanacağını düşünüyor ve bunun SpaceX için daha fazla NASA sözleşmesi, Starlink için daha fazla federal sözleşme, Tesla için daha fazla teşvik, Twitter için Bölüm 230'un korunması ve portföyündeki diğer fırsatlarla sonuçlanacağına inanıyor."

"Musk, Trump'ın kazanacağını düşünüyor ve bunun SpaceX için daha fazla NASA sözleşmesi, Starlink için daha fazla federal sözleşme, Tesla için daha fazla teşvik, Twitter için Bölüm 230'un korunması ve portföyündeki diğer fırsatlarla sonuçlanacağına inanıyor."

Risk sermayedarı ve siyasi stratejist Bradley Tusk, Euronews'e yaptığı açıklamalarda Musk'ın neden Trump'ı desteklediğini bu sözlerle açıklamıştı.

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Trump'ın Musk'tan "parlak bir adam" diyerek bahsetmesi, "kesinlikle" bir kabine veya danışmanlık görevine getireceğini söylemesi de cabası.

Trump'ın Musk'tan "parlak bir adam" diyerek bahsetmesi, "kesinlikle" bir kabine veya danışmanlık görevine getireceğini söylemesi de cabası.

Öte yandan bunun etik olmadığını, yalnızca çıkar çatışması için böylesine ortaklıklar yapılamayacağını söyleyen siyasi isimler de vardı.

Hatta bir grup, Elon Musk'ın aslında 'teknoliberteryenler' grubuna ait olduğunu, yani 'devleti tamamen ortadan kaldırmayı' hedefleyen bir grubun parçası olduğunu iddia edenler de var.

Tüm bu "iş" sebeplerinin ötesinde, Elon Musk'ın ailevi meseleleri de Trump'ı desteklemesine sebep olmuş olabilir.

Tüm bu "iş" sebeplerinin ötesinde, Elon Musk'ın ailevi meseleleri de Trump'ı desteklemesine sebep olmuş olabilir.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda oğlunun trans olmasına izin verdiği için pişman olduğunu açıklamış, kendisini 'yoksa intihar eder' diyerek kandırdıklarını söylemişti.

Elon Musk, cinsiyet değiştirmek isteyen ancak henüz reşit olmayan oğlunun "ergenlik engelleyici" ilaçlar kullanmasına izin vermişti.

Elon Musk, cinsiyet değiştirmek isteyen ancak henüz reşit olmayan oğlunun "ergenlik engelleyici" ilaçlar kullanmasına izin vermişti.

Fakat bundan pişmanlık duyan Musk, şimdilerde oğlunun 'woke virüsü' tarafından öldürüldüğünü söylüyor.

Detaylara burada yer vermiştik;

Çocuğu tarafından reddedilen Elon Musk, çocuğunun "bu hale" gelmesine sebep olanlara ise savaş açtığını her fırsatta dile getiriyor.

Çocuğu tarafından reddedilen Elon Musk, çocuğunun "bu hale" gelmesine sebep olanlara ise savaş açtığını her fırsatta dile getiriyor.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sebebi olarak da açılan bu savaşa işaret ediliyor.

Musk, "Twitter'ı daha fazla para için satın almadım" diyerek yeni bir dijital kent meydanı oluşturmak istediğini söylemişti.

Musk, "Twitter'ı daha fazla para için satın almadım" diyerek yeni bir dijital kent meydanı oluşturmak istediğini söylemişti.

Musk, satın alma amacını ise bu ifadelerle özetlemişti;

'Twitter'ı satın almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan, sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olmanın uygarlığın geleceği için önemli olmasıdır.' 

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Elon Musk, Kaliforniya'da bulunan SpaceX merkezini Kaliforniya'da trans yasalarının kabul edilmesinin ardından, Teksas'a taşıdı.

Elon Musk, Kaliforniya'da bulunan SpaceX merkezini Kaliforniya'da trans yasalarının kabul edilmesinin ardından, Teksas'a taşıdı.

Musk, hem hareketleriyle hem de paylaşımalarıyla LGBTİ'nin karşısında olduğunu gösteriyordu.

Bu konuda görüşlerinin uyuştuğu isim ise Trump'tı.

Trump, Biden yönetiminin transseksüel öğrencilere koruma sağlayacak yeni politikayı geri çekeceğini, seçilmesi halinde ise LGBTQ haklarını kısıtlayacağını duyurdu.

Trump, Biden yönetiminin transseksüel öğrencilere koruma sağlayacak yeni politikayı geri çekeceğini, seçilmesi halinde ise LGBTQ haklarını kısıtlayacağını duyurdu.

Sadece iki cinsiyete inandığını söyleyen Trump, Elon Musk'ın çocuğu dolayısıyla açıtğı savaşta en büyük kaynağı haline geldi.

Elon Musk'ın Trump'ı desteklemek için birden çok sebebi var gibi görünüyor...

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