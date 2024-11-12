Elon Musk, ABD Seçimlerinde Neden Trump'ı Destekledi? Bu Desteğin Musk'ın Çocuğu ve X'le Ne İlgisi Var?
Elon Musk, ABD Seçimlerinde Neden Trump'ı Destekledi? Bu Desteğin Musk'ın Çocuğu ve X'le Ne İlgisi Var?
ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için sandık başındaydı. Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışının galibi Trump oldu. Aylar öncesinde başlayan seçim sürecinde, Trump'ın en büyük destekçisi ise X, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk olmuştu. Musk'a bakanlık vadedildiği haberleri çıkmış, Trump ve Musk arasındaki anlaşmalara dikkat çekilmişti.
Peki Elon Musk neden Trump'ı destekledi, bunun X'le ve Musk'ın cinsiyet değiştiren çocuğuyla ilgisi ne?
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Donald Trump, 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin galibi olarak ABD'nin yeni başkanı seçildi.
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Elon Musk yeri geldi can tehlikesi olmasına rağmen Trump ile birlikte sahnelere çıktı, yeri geldi heyecanını bastıramayıp mitinglerde zıplarken görüldü.
Trump da Elon Musk'ın desteklerini boşa çıkarmadı elbette. Trump'ın seçim zaferini kutladığı anda, yanında ailesi ve Elon Musk vardı.
Elon Musk, yıllardır Trump destekçisi olan biri değildi. Hatta kendisini "siyasi olarak ılımlı" diye nitelendiriyordu.
"Musk, Trump'ın kazanacağını düşünüyor ve bunun SpaceX için daha fazla NASA sözleşmesi, Starlink için daha fazla federal sözleşme, Tesla için daha fazla teşvik, Twitter için Bölüm 230'un korunması ve portföyündeki diğer fırsatlarla sonuçlanacağına inanıyor."
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Trump'ın Musk'tan "parlak bir adam" diyerek bahsetmesi, "kesinlikle" bir kabine veya danışmanlık görevine getireceğini söylemesi de cabası.
Tüm bu "iş" sebeplerinin ötesinde, Elon Musk'ın ailevi meseleleri de Trump'ı desteklemesine sebep olmuş olabilir.
Elon Musk, cinsiyet değiştirmek isteyen ancak henüz reşit olmayan oğlunun "ergenlik engelleyici" ilaçlar kullanmasına izin vermişti.
Çocuğu tarafından reddedilen Elon Musk, çocuğunun "bu hale" gelmesine sebep olanlara ise savaş açtığını her fırsatta dile getiriyor.
Musk, "Twitter'ı daha fazla para için satın almadım" diyerek yeni bir dijital kent meydanı oluşturmak istediğini söylemişti.
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Elon Musk, Kaliforniya'da bulunan SpaceX merkezini Kaliforniya'da trans yasalarının kabul edilmesinin ardından, Teksas'a taşıdı.
Trump, Biden yönetiminin transseksüel öğrencilere koruma sağlayacak yeni politikayı geri çekeceğini, seçilmesi halinde ise LGBTQ haklarını kısıtlayacağını duyurdu.
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