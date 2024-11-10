Amerikalıların WhatsApp’a Sırtını Dönmesinin Size Şaşırtıcı Gelebilecek Nedenleri

Herkesin bildiği ve dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan WhatsApp özellikle fotoğraf, video ve sesli mesaj göndermek için en çok tercih edilen uygulamalardan biri. Ama ilginç bir şekilde Amerikalılar WhatsApp’ı neredeyse hiç kullanmıyor! Gençlerin çoğu Amerika’daki günlük iletişimde WhatsApp yerine iMessage gibi uygulamaları tercih ediyor. Peki ABD’de WhatsApp bu kadar popülerken neden gençler hala iMessage kullanmayı tercih ediyor?

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