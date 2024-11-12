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Siz Siz Olun Google'a "Avustralya'da Bengal Kedileri Yasal mı?" Yazmayın!

Siz Siz Olun Google'a "Avustralya'da Bengal Kedileri Yasal mı?" Yazmayın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 13:55

Dolandırıcılar, yeni yöntemler geliştirmek konusunda sınır tanımıyor! Siber güvenlik firması SOPHOS, Google'da arama yapan kişilerin dikkat etmesi gereken bir noktayı duyurdu. Hackerler, altı kelimelik özel bir ifadenin araştırmasını yapan kullanıcıları hedef alacak yeni bir sistem geliştirdi.

Siz siz olun, Google'da 'Avustralya'da Bengal Kedileri Yasal mı?' sorusuna cevap aramayın!

Peki nasıl oluyor bu?

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Bilgisayar korsanları, bu kez spesifik ilgi alanı olan kişileri hedef aldı.

Bilgisayar korsanları, bu kez spesifik ilgi alanı olan kişileri hedef aldı.

Dolandırıcılar, yeni yöntemler geliştirmek konusunda sınır tanımıyor. Bu kez de spesifik ilgi alanı olan kişileri, Google'da yaptıkları aramalarla hedef aldılar.

Siber Güvenlik firması SOPHOS, web sitesinde acil bir uyarı yayımlayarak arama motorlarına yazılmaması gereken 6 kelimeyi açıkladı.

Siber Güvenlik firması SOPHOS, web sitesinde acil bir uyarı yayımlayarak arama motorlarına yazılmaması gereken 6 kelimeyi açıkladı.

Açıklamaya göre, dolandırıcılar belli bir soruyu araştırdığınızda karşınıza çıkan ilk Google sonuçlarında hesap bilgilerinizi çalmak için tetikte bekliyor. 

Buna göre, kötü niyetli reklam sonuçlarına veya güvenilir görünmeyen arama sonuçlarına tıklamamak gerekiyor.

Google'a yazmamanız gereken soru ise "Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?" sorusu.

Google'a yazmamanız gereken soru ise "Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?" sorusu.

Avustralya'da bu aramayı yaptığınızda karşınıza çıkan çoğu site, aslında dolandırıcıların sizin için kurduğu bir tuzak. Yani Avustralya'da yaşamıyorsanız  güvendesiniz.

Fakat SOPHOS, bunun bir son olmadığını dolandırıcıların farklı ülkeleri, farklı araştırma konularını da hedef alacağını belirtiyor.

Fakat SOPHOS, bunun bir son olmadığını dolandırıcıların farklı ülkeleri, farklı araştırma konularını da hedef alacağını belirtiyor.

Şirket bu siber saldırı tehdidinin çok daha endişe verici hale gelebileceğinin altını çiziyor.

SEO zehirlenmesi” adı verilen bu taktikle, dolandırıcılar internet sitelerinin arama sonuçlarında en üst sıraya çıkmasını sağlıyor. 

Eğer siz de 'SEO zehirlenmesinden' etkilendiğinizi düşünüyorsanız, bütün hesap şifrelerinizi değiştirmeyi unutmayın.

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