Dolandırıcılar, yeni yöntemler geliştirmek konusunda sınır tanımıyor! Siber güvenlik firması SOPHOS, Google'da arama yapan kişilerin dikkat etmesi gereken bir noktayı duyurdu. Hackerler, altı kelimelik özel bir ifadenin araştırmasını yapan kullanıcıları hedef alacak yeni bir sistem geliştirdi.

Siz siz olun, Google'da 'Avustralya'da Bengal Kedileri Yasal mı?' sorusuna cevap aramayın!

Peki nasıl oluyor bu?

Kaynak