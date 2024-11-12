Siz Siz Olun Google'a "Avustralya'da Bengal Kedileri Yasal mı?" Yazmayın!
Siz Siz Olun Google'a "Avustralya'da Bengal Kedileri Yasal mı?" Yazmayın!
Dolandırıcılar, yeni yöntemler geliştirmek konusunda sınır tanımıyor! Siber güvenlik firması SOPHOS, Google'da arama yapan kişilerin dikkat etmesi gereken bir noktayı duyurdu. Hackerler, altı kelimelik özel bir ifadenin araştırmasını yapan kullanıcıları hedef alacak yeni bir sistem geliştirdi.
Siz siz olun, Google'da 'Avustralya'da Bengal Kedileri Yasal mı?' sorusuna cevap aramayın!
Peki nasıl oluyor bu?
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Bilgisayar korsanları, bu kez spesifik ilgi alanı olan kişileri hedef aldı.
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Siber Güvenlik firması SOPHOS, web sitesinde acil bir uyarı yayımlayarak arama motorlarına yazılmaması gereken 6 kelimeyi açıkladı.
Google'a yazmamanız gereken soru ise "Avustralya'da Bengal kedileri yasal mı?" sorusu.
Fakat SOPHOS, bunun bir son olmadığını dolandırıcıların farklı ülkeleri, farklı araştırma konularını da hedef alacağını belirtiyor.
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