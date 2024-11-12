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Not İstediği Kişi Dersin Hocası Çıktı! Öğrencinin WhatsApp Macerası Sosyal Medyada Viral Oldu

Not İstediği Kişi Dersin Hocası Çıktı! Öğrencinin WhatsApp Macerası Sosyal Medyada Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 11:01

Üniversite öğrencileri özellikle geçmekte zorlandıkları derslerde hocanın radarına girmemek için her türlü yolu denerken bazen başlarına beklenmedik olaylar gelebiliyor. Twitter (X) kullanıcılarından biri tam da bu durumu anlatan bir olay paylaştı. WhatsApp grubunda öğrenci zannettiği bir kişiye mesaj atan kullanıcı, aldığı cevap karşısında şoke oldu. Mesaj attığı kişinin dersin hocası olduğunun farkeden kullanıcı yaşadığı talihsiz durumu Twitter hesabından paylaştı.

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Ve gelen yorumlar:
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