Not İstediği Kişi Dersin Hocası Çıktı! Öğrencinin WhatsApp Macerası Sosyal Medyada Viral Oldu
Not İstediği Kişi Dersin Hocası Çıktı! Öğrencinin WhatsApp Macerası Sosyal Medyada Viral Oldu
Üniversite öğrencileri özellikle geçmekte zorlandıkları derslerde hocanın radarına girmemek için her türlü yolu denerken bazen başlarına beklenmedik olaylar gelebiliyor. Twitter (X) kullanıcılarından biri tam da bu durumu anlatan bir olay paylaştı. WhatsApp grubunda öğrenci zannettiği bir kişiye mesaj atan kullanıcı, aldığı cevap karşısında şoke oldu. Mesaj attığı kişinin dersin hocası olduğunun farkeden kullanıcı yaşadığı talihsiz durumu Twitter hesabından paylaştı.
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