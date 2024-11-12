'2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri'nden Biri Seçilen Benny Blanco Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Selena Gomez'in biricik sevgilisi Benny Blanco, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Blanco, özellikle tarzı ve paylaşımları ile dikkat çekiyor. Ojeleri, giyim tarzı ve açıklamaları ile kimi zaman çok eleştirilen Blanco, Selena Gomez ile yaşadığı ilişkiyle de zaman zaman tepki topluyor. Bu kez PEOPLE Dergisi tarafından '2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri'nden biri seçilen Blanco, goygoycuların diline fena düştü.