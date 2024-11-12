onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
'2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri'nden Biri Seçilen Benny Blanco Goygoycuların Diline Fena Düştü!

'2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri'nden Biri Seçilen Benny Blanco Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
12.11.2024 - 09:38

Selena Gomez'in biricik sevgilisi Benny Blanco, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Blanco, özellikle tarzı ve paylaşımları ile dikkat çekiyor. Ojeleri, giyim tarzı ve açıklamaları ile kimi zaman çok eleştirilen Blanco, Selena Gomez ile yaşadığı ilişkiyle de zaman zaman tepki topluyor. Bu kez PEOPLE Dergisi tarafından '2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri'nden biri seçilen Blanco, goygoycuların diline fena düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Selena Gomez ve biricik sevgilisi Benny Blanco'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü çiftimiz yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir birlikte biliyorsunuz ki.

Selena Gomez ve biricik sevgilisi Benny Blanco'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü çiftimiz yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir birlikte biliyorsunuz ki.

Ünlü çiftimiz özellikle de Selena Gomez, bu ilişki yüzünden büyük tepkiler görse de kulağını eleştirilere tamamen kapatarak aşkını kanıtlamak istercesine biricik sevgilisiyle her an poz kesmeyi ihmal etmiyor.

Ünlü çiftimiz özellikle de Selena Gomez, bu ilişki yüzünden büyük tepkiler görse de kulağını eleştirilere tamamen kapatarak aşkını kanıtlamak istercesine biricik sevgilisiyle her an poz kesmeyi ihmal etmiyor.

Gomez her ne kadar kulağını tüm eleştirilere kapatsa da Blanco, gerek giyim tarzı gerek açıklamaları ile sık sık eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Gomez her ne kadar kulağını tüm eleştirilere kapatsa da Blanco, gerek giyim tarzı gerek açıklamaları ile sık sık eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Benny Blanco, geçtiğimiz saatlerde PEOPLE Dergisi tarafından "2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri"nden biri seçildi.

Benny Blanco, geçtiğimiz saatlerde PEOPLE Dergisi tarafından "2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri"nden biri seçildi.

2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri listesine adını yazdıran Blanco, goygoycuların diline düşmekten ise kurtulamadı! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri listesine adını yazdıran Blanco, goygoycuların diline düşmekten ise kurtulamadı! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın