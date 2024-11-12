'2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri'nden Biri Seçilen Benny Blanco Goygoycuların Diline Fena Düştü!
'2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri'nden Biri Seçilen Benny Blanco Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Selena Gomez'in biricik sevgilisi Benny Blanco, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Blanco, özellikle tarzı ve paylaşımları ile dikkat çekiyor. Ojeleri, giyim tarzı ve açıklamaları ile kimi zaman çok eleştirilen Blanco, Selena Gomez ile yaşadığı ilişkiyle de zaman zaman tepki topluyor. Bu kez PEOPLE Dergisi tarafından '2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri'nden biri seçilen Blanco, goygoycuların diline fena düştü.
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Selena Gomez ve biricik sevgilisi Benny Blanco'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü çiftimiz yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir birlikte biliyorsunuz ki.
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Ünlü çiftimiz özellikle de Selena Gomez, bu ilişki yüzünden büyük tepkiler görse de kulağını eleştirilere tamamen kapatarak aşkını kanıtlamak istercesine biricik sevgilisiyle her an poz kesmeyi ihmal etmiyor.
Gomez her ne kadar kulağını tüm eleştirilere kapatsa da Blanco, gerek giyim tarzı gerek açıklamaları ile sık sık eleştiri yağmuruna tutuluyor.
Benny Blanco, geçtiğimiz saatlerde PEOPLE Dergisi tarafından "2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri"nden biri seçildi.
2024'ün Yaşayan En Seksi Erkekleri listesine adını yazdıran Blanco, goygoycuların diline düşmekten ise kurtulamadı! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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