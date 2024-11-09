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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
10.11.2024 - 00:00

Ünlü isimlerimiz Instagram hesaplarından kimi zaman özel hayatlarını kimi zaman işlerini paylaşıyor. Ancak bazen anlatmak istedikleri için Instagram yetersiz kalıyor. İşte orada devreye Twitter (X) giriyor. Biz de Instagram'ı aşıp derdini Twitter'dan anlatmaya ant içmiş ünlülerin tweetlerini sizler için derledik. İşte Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetler!

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Hadise 👇🏻

Hadise 👇🏻

Şahan Gökbakar 👇🏻

Şahan Gökbakar 👇🏻
twitter.com

Armağan Çağlayan 👇🏻

Armağan Çağlayan 👇🏻

Gülben Ergen 👇🏻

Gülben Ergen 👇🏻

Feyza Altun 👇🏻

Feyza Altun 👇🏻
twitter.com
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Demet Akalın 👇🏻

Demet Akalın 👇🏻
twitter.com

Yıldız Tilbe 👇🏻

Yıldız Tilbe 👇🏻
twitter.com

İrem Derici 👇🏻

İrem Derici 👇🏻
twitter.com

Ece Seçkin 👇🏻

Ece Seçkin 👇🏻

Aynur Aydın 👇🏻

Aynur Aydın 👇🏻
twitter.com
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Cem Yılmaz 👇🏻

Cem Yılmaz 👇🏻
twitter.com
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