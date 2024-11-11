Elinde İlginç Bir Şekilde Bitki Çıktığını İddia Eden Kullanıcı Goygoycuların Radarına Girdi

Vücudumuzda zaman zaman ilginç durumlarla karşılaşabiliriz. Fakat daha önce birinin elinde bitki çıktığını görmüş müydünüz?! Bir kullanıcı, elinde bitkiye benzer bir şeyle karşılaşınca 'Şimdi ne yapacağım?' diye sordu. Her ne kadar onun bitki olmadığını bilseler de goygoycular boş durmadı. Kullanıcının elinde çıkan 'bitkiye' kim neler demiş, buyurun beraber bakalım👇