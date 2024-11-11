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Elinde İlginç Bir Şekilde Bitki Çıktığını İddia Eden Kullanıcı Goygoycuların Radarına Girdi

Elinde İlginç Bir Şekilde Bitki Çıktığını İddia Eden Kullanıcı Goygoycuların Radarına Girdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.11.2024 - 16:52

Vücudumuzda zaman zaman ilginç durumlarla karşılaşabiliriz. Fakat daha önce birinin elinde bitki çıktığını görmüş müydünüz?! Bir kullanıcı, elinde bitkiye benzer bir şeyle karşılaşınca 'Şimdi ne yapacağım?' diye sordu. Her ne kadar onun bitki olmadığını bilseler de goygoycular boş durmadı. Kullanıcının elinde çıkan 'bitkiye' kim neler demiş, buyurun beraber bakalım👇

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, "Elimde büyüyen bir bitki var, ne yapmalıyım?" diye sorarak goygoycuları harekete geçirdi.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, "Elimde büyüyen bir bitki var, ne yapmalıyım?" diye sorarak goygoycuları harekete geçirdi.
twitter.com

Ne olduğunu pek anlayamadığımız bu şeyin gerçek anlamda bir bitkiyi andırması da goygoycuları haklı çıkardı.

Ne olduğunu pek anlayamadığımız bu şeyin gerçek anlamda bir bitkiyi andırması da goygoycuları haklı çıkardı.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

'Karpuz çekirdeği yutmuş'

"2 hafta sonra"

"2 hafta sonra"
twitter.com

"Bunun sivrisinek poposu olduğunu düşünsenize"

"Bunun sivrisinek poposu olduğunu düşünsenize"
twitter.com
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"Duş alsana"

"Duş alsana"
twitter.com

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"Sulasana"

"Sulasana"
twitter.com

"Elma çekirdeklerini yutmamalıydın"

"Elma çekirdeklerini yutmamalıydın"
twitter.com

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